પરંપરા અને લાગણી સભર દ્રશ્યો સાથે જૂનાગઢ જિલ્લા જેલમાં ઉજવાયો રક્ષાબંધનનો તહેવાર

જુનાગઢ: ભાઈ અને બહેનના પ્રેમના પ્રતીક સમાન રક્ષાબંધનનો તહેવાર આજે પરંપરાગત અને સંસ્કૃતિ મુજબ ઉજવાઈ રહ્યો છે, ત્યારે જેલમાં બંધ બંદીવાન કેદીઓ પણ ભારતની આ પરંપરાથી દૂર ન રહે તે માટે ખાસ જૂનાગઢ જિલ્લા જેલ પ્રશાસન દ્વારા વિશેષ રૂપે રક્ષાબંધનના તહેવારની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં જેલમાં બંદીવાન ભાઈને રાખડી બાંધવા માટે આવેલ બહેનોને વૃક્ષ ભેટ સ્વરૂપે આપીને પર્યાવરણના જતનની જવાબદારી પણ સોંપવામાં આવી હતી.
પરંપરા અને પ્રેમ સાથે ઉજવાયું રક્ષાબંધન પર્વ: આજે રક્ષાબંધનનો તહેવાર સમગ્ર વિશ્વમાં મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. રક્ષાબંધનના તહેવારને ભાઈ અને બહેનના પ્રેમના પ્રતિક રૂપે આદિ અનાદિકાળથી મનાવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે આજે જુનાગઢ જિલ્લા જેલમાં ખાસ બંદીવાન ભાઈઓને તેમની બહેન રાખડી બાંધી શકે તે માટે ખાસ અને વિશેષ આયોજન જેલ પ્રશાસન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં જેલમાં બંધ બંદીવાન ભાઈઓને રાખડી બાંધીને તેમની બહેને રક્ષાબંધનના પર્વની શુભકામનાઓ પાઠવવાની સાથે બંદીવાન તરીકેનું તેમનું જીવન તુરંત પૂરું થાય તે માટેના આશીર્વાદ પણ પાઠવ્યા હતા આ સમયે જૂનાગઢ જિલ્લા જેલમાં ભાઈ અને બહેન વચ્ચે લાગણી સભર દ્રશ્યો પણ સર્જાયા હતા.
જેલ પ્રશાસને કર્યું વિશેષ આયોજન: જુનાગઢ જિલ્લા જેલ પ્રશાસન દ્વારા રક્ષાબંધનના તહેવારની ખાસ અને વિશેષ ઉજવણી જેલમાં થઈ શકે તેમજ જેલમાં બંદીવાન પ્રત્યેક ભાઈ તેમની બહેન સાથે આજના દિવસે મુલાકાત કરી શકે તે માટે ખાસ આયોજન કર્યું હતું. રક્ષાબંધનના તહેવારે ભાઈ તેમની બહેનને વિશેષ ભેટ અને સોગાત પણ આપતા હોય છે, ત્યારે પ્રેમના આ પ્રતીક સમાં તહેવારમાં પર્યાવરણના જતનની ભાવના પણ ભળે તે માટે જુનાગઢ જિલ્લા જેલ પ્રશાસન દ્વારા રાખડી બાંધવા માટે આવેલી પ્રત્યેક બહેનોને બંદીવાન ભાઈઓ દ્વારા વૃક્ષ ભેટ સ્વરૂપે આપીને લાગણી અને પ્રેમની સાથે પર્યાવરણનું પણ જતન થાય તે રીતે રક્ષાબંધનના તહેવારની પરંપરા લાગણીની સાથે પર્યાવરણના જતન સાથે ઉજવણી કરી હતી.
