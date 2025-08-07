Essay Contest 2025

રક્ષાબંધન નિમિત્તે પોસ્ટ વિભાગ બન્યું પ્રેમનો સેતુ, બહેનો આવી રીતે મોકલી શકશે રાખડી - RAKSHA BANDHAN

રક્ષાબંધનના તહેવાર નિમિતે પોસ્ટ મારફતે માત્ર 45 થી 60 રૂપિયામાં બહેનો પોતાના ભાઈને રાખડી મોકલી શકશે, જાણો કેવી રીતે...

પોસ્ટ વિભાગ બન્યું પ્રેમનો સેતુ
પોસ્ટ વિભાગ બન્યું પ્રેમનો સેતુ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2025 at 10:51 AM IST

સાબરકાંઠા : રક્ષાબંધન તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે. જે ભાઈ-બહેનના સ્નેહનું પ્રતીક છે, પરંતુ ભૌગોલિક અંતર તેમને મળે તેમાંથી વંચિત રાખે છે. આવા સમયે પોસ્ટ વિભાગે બહેનો ખાસ સેવા પુરી પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. પોસ્ટ વિભાગ ભાઈ-બહેનના લાગણીઓના સેતુ રૂપે કામ કરી રહ્યું છે.

ભાઈ-બહેનના પ્રેમના પાવન તહેવાર રક્ષાબંધનને અનુસંધાને, પોસ્ટ વિભાગે એક અનોખી સેવા શરૂ કરી છે. હવે ભાઈઓથી દૂર રહેતી બહેનો રાખડી, મીઠાઈ અને પ્રેમભર્યો સંદેશ સુરક્ષિત રીતે પહોંચાડી શકે છે. ખાસ રાખડી ગિફ્ટ બોક્સ સેવાની શરૂઆત થતા, રૂ. 45 થી 60 સુધીના ખર્ચે આ સંદેશ દેશના ખૂણે ખૂણામાં પહોંચી શકશે.

પોસ્ટ વિભાગ બન્યું પ્રેમનો સેતુ (Etv Bharat Gujarat)

પોસ્ટ વિભાગ બન્યું પ્રેમનો સેતુ : રાખડીનો તહેવાર દર વર્ષે આવે છે, અને દર વર્ષે પોસ્ટ ખાતા મારફતે બહેનો પોતાના ભાઈઓને રાખડી મોકલે છે. આ વખતે પોસ્ટ ખાતું એક નવો અભિગમ લાવ્યું છે. સંચાર મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા સાહેબે એક નવો વિચાર આપ્યો, એનો પોસ્ટ ખાતામાં અમલ થયો, સ્પેશ્યલ રાખી બોક્ષ બનાવેલા છે, નાનું બોક્ષ 45 અને નાનું 60 રૂપિયાનું છે. બહેનો પોતાના ભાઈઓને રાખડી સાથે મીઠાઈ મોકલી શકે છે.અને ગીફ્ટ પણ મોકલી શકે છે. આવી સરાહનીય પહેલ પોસ્ટ ખાતાએ શરુ કરી છે.ઘણા બોક્ષના વેચાણ થયા છે અને ઘણી રાખડીઓ પોતાના ભાઈને મોકલી છે. આ એક ખુબ સરસ પહેલ અમે શરૂ કરી છે

ડિજિટલ યુગમાં જ્યાં સંબંધ વિચિત્ર રીતે દૂર થઈ રહ્યાં છે, ત્યાં પોસ્ટ વિભાગ ભાઈ-બહેનના લાગણીઓના સેતુ રૂપે કામ કરી રહ્યો છે. આજે જ્યારે ખાનગી કુરિયર કંપનીઓ ઘણા વિસ્તારોમાં સમયસર સેવા આપી શકતી નથી, ત્યારે પણ પોસ્ટ વિભાગની આ નવી પહેલ બહેનો માટે આશાસ્પદ બની છે.

