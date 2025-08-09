Essay Contest 2025

અમદાવાદમાં સૂર્યની સાક્ષીએ ભૂદેવોએ બદલી જનોઈ, વર્ષોની જળવાતી પરંપરા અકબંધ - RAKSHA BANDHAN 2025

અમદાવાદમાં આજે સર્વ મંગલ હોલ ખાતે બ્રાહ્મણો એકઠા થઈ પૂજા અર્ચના કરી પરંપરાગત રીતિ રિવાજ મુજબ જનોઈ બદલી હતી.

Published : August 9, 2025 at 3:02 PM IST

અમદાવાદ: રક્ષાબંધન તહેવાર, જેને બળેવ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં એક વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવે છે. આ પર્વ માત્ર ભાઈ-બહેનના અતૂટ પ્રેમનું પ્રતીક નથી, પરંતુ બ્રાહ્મણો માટે તે શ્રાવણી ઉપાકર્મ તરીકે ઓળખાતા એક મહત્વપૂર્ણ ધાર્મિક સંસ્કાર સાથે પણ જોડાયેલો છે.

આ દિવસે, બ્રાહ્મણો જૂની જનોઈ બદલીને નવી જનોઈ ધારણ કરે છે. અમદાવાદમાં આજે સર્વ મંગલ હોલ ખાતે બ્રાહ્મણો એકઠા થઈ પૂજા અર્ચના કરી, જનોઈ બદલી હતી.

અમદાવાદમાં સૂર્યની સાક્ષીએ ભૂદેવોએ બદલી જનોઈ (Etv Bharat Gujarat)

રક્ષાબંધનના દિવસે બ્રાહ્મણો એ જનોઈ બદલવાની પૂજાવિધિ કરી હતી, આજની પૂજામાં ગણપતિ ભગવાન તો છે, પણ મુખ્ય પ્રતિક તરીકે સૂર્ય ભગવાન હોય છે. સૂર્ય ભગવાનની હાજરીમાં જનોઈ ધારણ કરવામાં આવે છે. આજની પૂજા વેદોક્ત અને મંત્રોચ્ચાર સાથે, 16 પ્રકારના દ્રવ્યો, 16 પ્રકારના ભગવાનની પૂજા કરીને તેમની જનોઈ અંદર સ્થાપના કરવામાં આવે છે. પછી પવિત્ર જનોઈને ધારણ કરવામાં આવે છે. જનોઈએ બ્રાહ્મણની ઓળખ છે. જનોઈના મહત્વને આજના યુવાનો પણ સમજી રહ્યા છે. આજની જનોઈ બદલવાની પૂજા વિધિમાં યુવાનો પણ હોંશભેર ભાગ લઇ રહ્યા છે.

જનોઈ બદલવાની વર્ષોની જળવાતી પરંપરા અકબંધ
જનોઈ બદલવાની વર્ષોની જળવાતી પરંપરા અકબંધ (Etv Bharat Gujarat)

રક્ષાબંધનના દિવસે બ્રાહ્મણોની પૂજા વિધિ ને લઈને અને જનોઈના મહત્વને લઈને, ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજના પ્રમુખ હેમાંગ રાવલ કહ્યું કે, સનાતન ધર્મ ની અંદર રક્ષાબંધન તહેવારે એ બ્રાહ્મણો માટે યજ્ઞોપવીત બદલવાનો મુખ્ય તહેવાર છે. યજ્ઞોપવીત એટલે યગ્ન એટલે સંસ્કાર,અપવિત એટલે પહેરવાનું, સંસ્કાર ધારણ કરવાનો પવિત્ર તહેવાર હોય છે. બ્રાહ્મણો પોતાની આત્મ શુદ્ધિ માટે કરે છે. જનોઈમાં ત્રણ તાર એટલે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશનું પ્રતીક છે. જનોઈ ના ત્રણ તાંતણા એટલે માતા પિતા અને ગુરુ ની સેવા કરવી જોઈએ.

અમદાવાદમાં સર્વ મંગલ હોલ ખાતે બ્રાહ્મણોની યજ્ઞોપવિત વિધિ યોજાઈ
અમદાવાદમાં સર્વ મંગલ હોલ ખાતે બ્રાહ્મણોની યજ્ઞોપવિત વિધિ યોજાઈ (Etv Bharat Gujarat)

રક્ષાબંધનનો તહેવાર ભાઈ-બહેનના સંબંધને ઉજાગર કરવાની સાથે સાથે, બ્રાહ્મણ સમુદાય માટે આત્મશુદ્ધિ, જ્ઞાન અને ધર્મ પ્રત્યેની તેમની નિષ્ઠાને ફરીથી દ્રઢ કરવાનો એક પવિત્ર અવસર બની રહે છે. તે શ્રદ્ધા, સંસ્કૃતિ અને પરંપરાનું સુંદર મિશ્રણ રજૂ કરે છે.

