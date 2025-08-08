Essay Contest 2025

રક્ષાબંધન શુક્રવારે કે શનિવારે ? જાણો ક્યા મુહૂર્તમાં રક્ષાબંધનનો તહેવાર ઉજવવો જોઈએ ? - RAKSHA BANDHAN 2025

દર વર્ષે રાખડી બાંધવાના મુહૂર્તને લઈને ચોઘડિયા અને જે તે દિવસે ગ્રહ દશાને આધારે રક્ષાબંધનનો તહેવાર અને રાખડી બાંધવાનો સમય નિર્ધારિત થતા હોય છે.

રક્ષાબંધન પર્વ પર રાખડી બાંધવાનું શુભ મુહૂર્ત
રક્ષાબંધન પર્વ પર રાખડી બાંધવાનું શુભ મુહૂર્ત (Etv Bharat Graphics)
Published : August 8, 2025 at 9:41 AM IST

જુનાગઢ: શ્રાવણ સુદ પૂનમની તિથિએ આદિ અનાદિ કાળથી રક્ષાબંધનનો તહેવાર મનાવવામાં આવે છે. દર વર્ષે રાખડી બાંધવાના મુહૂર્તને લઈને ચોઘડિયા અને જે તે દિવસે ગ્રહ દશાને આધારે રક્ષાબંધનનો તહેવાર અને રાખડી બાંધવાનો સમય નિર્ધારિત થતા હોય છે.

ત્યારે આ વર્ષે પણ શુક્ર અને શનિ બે દિવસ પૂનમ આવે છે, પરંતુ રક્ષાબંધનનો તહેવાર અને રાખડી બાંધવાનો સમય શનિવારે સવારે 07:40 વાગ્યાથી લઈને સાંજના 05:30 મિનિટ સુધી શુભ ચોઘડિયામાં ઉજવવાની હિમાયત પંડિતો કરી રહ્યા છે.

રક્ષાબંધન પર્વ પર રાખડી બાંધવાનું શુભ મુહૂર્ત (Etv Bharat Gujarat)

રક્ષાબંધનનો તહેવાર અને રાખડી બાંધવાનો સમય

સનાતન ધર્મની પરંપરા રક્ષા બંધનનો તહેવાર આદિ અનાદિકાળથી ભાઈ અને બહેનના પ્રેમના પ્રતિક રૂપે ઉજવવામાં આવે છે. દર વર્ષે શ્રાવણ સુદ પૂનમના દિવસે બળેવ એટલે કે રક્ષાબંધનનો તહેવાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે આ વખતે પણ રક્ષાબંધનના તહેવાર પર રાખડી બાંધવાનો મુહૂર્ત અને તેના સમયને લઈને પંડિતોએ જે તે દિવસે શુભ ચોઘડિયા અને ગ્રહ દશાને આધારે સમય અને દિવસ નિર્ધારિત કર્યો છે. શ્રાવણ સુદ પૂનમ શુક્રવારે શરૂ થાય છે અને શનિવારે પૂર્ણ થાય છે, આવી સ્થિતિમાં રક્ષા બંધનનો તહેવાર શુક્રવારની જગ્યા પર શનિવારે ઉજવવાની હિમાયત ગ્રહ દશા અને પંચાંગને આધારે પંડિતો કરી રહ્યા છે.

રક્ષાબંધન પર રાખડી બાંધવાનું શુભ મૂહુર્ત
રક્ષાબંધન પર રાખડી બાંધવાનું શુભ મૂહુર્ત (Pexels)

શનિવારે રાખડી બાંધવાનું શુભ મુહૂર્ત

આ વર્ષે શુક્ર અને શનિ એમ બે દિવસ પૂનમ આવી રહી છે, પરંતુ શુક્રવારના દિવસે ભદ્રાનો પડછાયો પૂર્વના ભાગ તરફ જોવા મળે છે, જેથી શનિવારે સવારે 07:40 વાગ્યાથી ભદ્રાનો પડછાયો સંપૂર્ણ પણે દૂર થાય છે, જેથી રક્ષાબંધનનો તહેવાર શનિવારે સવારે 07 વાગ્યે અને 40 મિનિટ થઈ શરૂ થાય છે, ભદ્રાના પડછાયા દરમિયાન કોઈ શુભ કે ધાર્મિક કાર્ય મોટેભાગે થતું નથી કે જેથી શનિવારે સવારે 07 વાગ્યા અને 40 મિનિટથી સવારે 09 વાગ્યા અને 30 મિનિટ સુધી તેમજ બપોરે 12 વાગ્યા અને 32 મિનિટ થી લઈને સાંજે 5 વાગ્યા અને 30 મિનિટ સુધી સારા અને ઉત્તમ ચોઘડિયા હોવાથી સવારે 07 વાગ્યે અને 40 મિનિટથી શરૂ કરીને સાંજે 5 વાગ્યા અને 30 મિનિટ સુધી કોઈ પણ ભાઈ બહેન રક્ષા બંધનનો તહેવાર સનાતન ધર્મની પરંપરાને આધારે ઉજવી શકે છે.

રક્ષાબંધન પર્વ પર રાખડી બાંધવાનું શુભ મુહૂર્ત (Etv Bharat Gujarat)

રક્ષાબંધન પર રાખડી બાંધવાનું શુભ મૂહુર્ત
રક્ષાબંધન પર રાખડી બાંધવાનું શુભ મૂહુર્ત (Pexels)

શનિવારે રાખડી બાંધવાનું શુભ મુહૂર્ત

