સુરેન્દ્રનગરમાં દશેરા નિમિત્તે રાજપૂત કરણી સેના અને ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા ભવ્ય શૌર્ય યાત્રાનું આયોજન

કાર્યક્રમની શરૂઆત પરંપરા મુજબ શસ્ત્ર પૂજન વિધિથી કરવામાં આવી હતી. શસ્ત્ર પૂજન બાદ સભાનું આયોજન થયું, જેમાં સમાજના આગેવાનો અને મહેમાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.


સુરેન્દ્રનગરમાં દશેરા નિમિત્તે રાજપૂત કરણી સેના અને ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા ભવ્ય શૌર્ય યાત્રાનું આયોજન
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2025 at 7:30 PM IST

2 Min Read
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં આજે રાજપૂત કરણી સેના અને ક્ષત્રિય સમાજના સંયુક્ત આયોજન હેઠળ ભવ્ય શૌર્ય યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમની શરૂઆત પરંપરા મુજબ શસ્ત્ર પૂજન વિધિથી કરવામાં આવી હતી. શસ્ત્ર પૂજન બાદ સભાનું આયોજન થયું, જેમાં સમાજના આગેવાનો અને મહેમાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

આ પ્રસંગે રાજપૂત કરણી સેનાના મુખ્ય પદાધિકારીઓએ ક્ષત્રિય સમાજની એકતા, સંસ્કૃતિ અને પરંપરા જાળવવાની અપીલ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે આજના યુગમાં સમાજના યુવાનોને સંસ્કાર, શૌર્ય અને રાષ્ટ્રીય એકતા તરફ પ્રેરિત કરવાનો હેતુ શૌર્ય યાત્રા પાછળ રહેલો છે.



આગળ, શહેરના મુખ્ય માર્ગો પરથી શૌર્ય યાત્રા ભવ્ય સ્વરૂપે ફરી હતી. આ યાત્રામાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે મહિપાલસિંહ મકરાણા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. યાત્રાના માર્ગમાં સ્થાનિક લોકો દ્વારા વિવિધ સ્થળોએ ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. તુરાઈ-ઢોલના નાદ સાથે, પરંપરાગત વેશભૂષામાં યુવાનો અને આગેવાનો ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા.

યાત્રાની વિશેષતા એ હતી કે તેને “લોકલ ફોર વોકલ” અને “સર્વ સમાજ સાથે” જેવા સૂત્રો સાથે પ્રેરિત કરવામાં આવી હતી. આ થીમ હેઠળ સમાજના વિવિધ વર્ગોને જોડવાનો અને ક્ષત્રિય સમાજની સામાજિક જવાબદારી પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવવાનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

રાજપૂત કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મહિપાલસિંહ મકરાણાએ આગામી ગુજરાતની નગરપાલિકા, મહાનગરપાલિકા અને ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીઓમાં ક્ષત્રિય સમાજને વધુમાં વધુ ટિકિટોની ફાળવણી કરવામાં આવે તેવી માગણી કરી હતી. સાથે જ, તેમણે ક્ષત્રિય સમાજના યુવાનોને એકજૂટ થઈને સમાજસેવા કરવા માટે પણ આહ્વાન કર્યું હતું.

યાત્રા દરમિયાન પોલીસ તંત્ર દ્વારા કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી. મોટી સંખ્યામાં ક્ષત્રિય સમાજના યુવાનો, આગેવાનો તેમજ શહેરવાસીઓની ઉપસ્થિતિને કારણે સમગ્ર શહેરમાં ઉત્સાહ અને ગૌરવનું વાતાવરણ છવાયું હતું. આ શૌર્ય યાત્રા શક્તિ મંદિર રોડ, દાળમિલ રોડથી શરૂ થઈ, મલ્હાર ચોક, પતરાવાળી ચોક, હેન્ડલૂમ ચોક, આંબેડકર ચોક, જોરાવરનગર, રતનપર અને ટાવર માર્ગે ફરીને શક્તિ મંદિર ખાતે સમાપ્ત થઈ હતી.

આ શૌર્ય યાત્રા દ્વારા સમાજે એકતા, સંસ્કૃતિ, શૌર્ય અને રાષ્ટ્રભક્તિનો સંદેશ આપ્યો અને ભવિષ્યમાં પણ આવી પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રાખવાનો સંકલ્પ લીધો.

