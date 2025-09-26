રાજપીપળામાં નવરાત્રી દરમિયાન યોજાતા હરસિદ્ધિ માતાના મેળાનો શું છે ઈતિહાસ?
આસો માસમાં મા હરસિદ્ધિ રાજપીપળા પધાર્યા હતા. ત્યારથી અહીં મા હરસિધ્ધિનો 10 દિવસનો ભાતિગળ મેળો ભરાય છે.
Published : September 26, 2025 at 5:07 PM IST
રાજપીપળા: નર્મદા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક રાજપીપળા એ રાજવી શહેર ગણાય છે. આઝાદી પહેલા આ શહેર નાંદોદ તરીકે ઓરખાતું હતું અને ગોહેલ વંશજો રાજ કરતા હતા. લોક વાયકા પ્રમાણે જેના નામથી વિક્રમ સંવત કહેવાય છે તે રાજા વિક્રમાદિત્યના વંશજોએ રાજપીપળાને રાજ્ય કર્યું હતું અને તેમના જ વંશજ રાજા વેરીસાલજી મહારાજ ઉજ્જૈનની સાથે સાથે રાજપીપળાના પણ ગાદી વારસ હોવાથી ઉજ્જૈન નિવાસી મા હરસિદ્ધિને સાક્ષાત તેમની સાથે રાજપીપળા આવ્યા હોવાથી દંત કથા છે.
આસો માસમાં યોજાતો 10 દિવસનો ભાતિગળ મેળો
425 વર્ષ પુરાની આ કથા મુજબ આજે પણ સાક્ષાત મા હરસિદ્ધિ ઉજ્જૈન અને રાજપીપળામાં બિરાજે છે. આસો માસમાં મા હરસિદ્ધિ રાજપીપળા પધાર્યા હતા. ત્યારથી અહીં મા હરસિધ્ધિનો 10 દિવસનો ભાતિગળ મેળો ભરાય છે અને ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યના ભક્તો અહીં મા ના દર્શન કરવા આવે છે અને ધન્યતા અનુભવે છે. નવરાત્રીના દરમિયાન અહીં માતાજીના દર્શન માટે ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે અને મા હરસિદ્ધિની આરતીનો લહાવો લઈ ભક્તો માની ઉપાસના કરી ધન્યતા અનુભવે છે.
નવરાત્રીમાં 3 વખત થાય છે માતાજીની આરતી
મા હરસિધ્ધિ પાસે કોઈ પણ મનોકામના માનીએ એ માતાજી પૂર્ણ કરે છે એટલે જ અહીં નવરાત્રીમાં લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવે છે. આ મેળામાં ગુજરાત નહીં ગુજરાત બહારના ભક્તો પણ આવે છે. જોકે આમ તો મા હરસિદ્ધિની 2 સમય આરતી થાય છે. પરંતુ નવરાત્રીમાં માતાજીની ત્રણ ટાઈમ આરતી કરવામાં આવે છે. જે સવારે 10 વાગે સાંજે 7 વાગે અને વિશેષ આરતી રાત્રે 12 વાગે કરવામાં આવે છે.
આ આરતીનો લહાવો લેવાનું ભક્તો પણ ચુકતા નથી. કહેવાય છે કે 51 શક્તિ પીઠમાં રાજપીપળામાં બિરાજમાન મા હરસિદ્ધિનું પણ સ્થાન આ શક્તિપીઠમાં ગણવામાં આવે છે. જે કોઈ પણ ભક્ત મા હરસિદ્ધિ પાસે માંગે એ મા હરસિદ્ધિ ભક્તની તમામ મનોકામના પૂર્ણ કરે છે.
