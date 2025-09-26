ETV Bharat / state

રાજપીપળામાં નવરાત્રી દરમિયાન યોજાતા હરસિદ્ધિ માતાના મેળાનો શું છે ઈતિહાસ?

આસો માસમાં મા હરસિદ્ધિ રાજપીપળા પધાર્યા હતા. ત્યારથી અહીં મા હરસિધ્ધિનો 10 દિવસનો ભાતિગળ મેળો ભરાય છે.

રાજપીપળામાં હરસિદ્ધિ માતાના મેળો જામ્યો
રાજપીપળામાં હરસિદ્ધિ માતાના મેળો જામ્યો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2025 at 5:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજપીપળા: નર્મદા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક રાજપીપળા એ રાજવી શહેર ગણાય છે. આઝાદી પહેલા આ શહેર નાંદોદ તરીકે ઓરખાતું હતું અને ગોહેલ વંશજો રાજ કરતા હતા. લોક વાયકા પ્રમાણે જેના નામથી વિક્રમ સંવત કહેવાય છે તે રાજા વિક્રમાદિત્યના વંશજોએ રાજપીપળાને રાજ્ય કર્યું હતું અને તેમના જ વંશજ રાજા વેરીસાલજી મહારાજ ઉજ્જૈનની સાથે સાથે રાજપીપળાના પણ ગાદી વારસ હોવાથી ઉજ્જૈન નિવાસી મા હરસિદ્ધિને સાક્ષાત તેમની સાથે રાજપીપળા આવ્યા હોવાથી દંત કથા છે.

રાજપીપળામાં હરસિદ્ધિ માતાના મેળો જામ્યો (ETV Bharat Gujarat)

આસો માસમાં યોજાતો 10 દિવસનો ભાતિગળ મેળો
425 વર્ષ પુરાની આ કથા મુજબ આજે પણ સાક્ષાત મા હરસિદ્ધિ ઉજ્જૈન અને રાજપીપળામાં બિરાજે છે. આસો માસમાં મા હરસિદ્ધિ રાજપીપળા પધાર્યા હતા. ત્યારથી અહીં મા હરસિધ્ધિનો 10 દિવસનો ભાતિગળ મેળો ભરાય છે અને ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યના ભક્તો અહીં મા ના દર્શન કરવા આવે છે અને ધન્યતા અનુભવે છે. નવરાત્રીના દરમિયાન અહીં માતાજીના દર્શન માટે ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે અને મા હરસિદ્ધિની આરતીનો લહાવો લઈ ભક્તો માની ઉપાસના કરી ધન્યતા અનુભવે છે.

રાજપીપળામાં હરસિદ્ધિ માતાના મેળો જામ્યો
રાજપીપળામાં હરસિદ્ધિ માતાના મેળો જામ્યો (ETV Bharat Gujarat)

નવરાત્રીમાં 3 વખત થાય છે માતાજીની આરતી
મા હરસિધ્ધિ પાસે કોઈ પણ મનોકામના માનીએ એ માતાજી પૂર્ણ કરે છે એટલે જ અહીં નવરાત્રીમાં લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવે છે. આ મેળામાં ગુજરાત નહીં ગુજરાત બહારના ભક્તો પણ આવે છે. જોકે આમ તો મા હરસિદ્ધિની 2 સમય આરતી થાય છે. પરંતુ નવરાત્રીમાં માતાજીની ત્રણ ટાઈમ આરતી કરવામાં આવે છે. જે સવારે 10 વાગે સાંજે 7 વાગે અને વિશેષ આરતી રાત્રે 12 વાગે કરવામાં આવે છે.

રાજપીપળામાં હરસિદ્ધિ માતાના મેળો જામ્યો
રાજપીપળામાં હરસિદ્ધિ માતાના મેળો જામ્યો (ETV Bharat Gujarat)

આ આરતીનો લહાવો લેવાનું ભક્તો પણ ચુકતા નથી. કહેવાય છે કે 51 શક્તિ પીઠમાં રાજપીપળામાં બિરાજમાન મા હરસિદ્ધિનું પણ સ્થાન આ શક્તિપીઠમાં ગણવામાં આવે છે. જે કોઈ પણ ભક્ત મા હરસિદ્ધિ પાસે માંગે એ મા હરસિદ્ધિ ભક્તની તમામ મનોકામના પૂર્ણ કરે છે.

રાજપીપળામાં હરસિદ્ધિ માતાના મેળો જામ્યો
રાજપીપળામાં હરસિદ્ધિ માતાના મેળો જામ્યો (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

  1. 125 વર્ષથી 'વાડી ગામની પોળ'માં થતાં શેરી ગરબાની પરંપરા, અહીં માત્ર બહેનો અને માતાઓ જ રમે છે ગરબા
  2. અમદાવાદમાં અંતર્યાગ'ની થીમ પર NIDનો નવરાત્રી મહોત્સવ, વિદ્યાર્થીઓ અને પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓનો ગરબે ઝુમ્યા

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJPIPLA NEWSHARSIDDHI MATA TEMPLENARMADA NEWSNAVRATRI FESTIVAL IN RAJPIPLAHARSIDDHI MATA TEMPLE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.