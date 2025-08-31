ETV Bharat / state

ઉપલેટામાં અનોખા ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિ, પર્યાવરણ સાથે શિક્ષણનો સંદેશ, વિસર્જન બાદ શાળાના બાળકોને પ્રસાદરૂપે સ્ટેશનરી - GANESH CHATURTHI 2025

ઉપલેટામાં સિક્કા ગ્રુપ દ્વારા એક અનોખા, ઇકો ફ્રેન્ડલી અને એજ્યુકેશન ગણપતિ બનાવવામાં આવ્યા છે.

ઉપલેટામાં અનોખા ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2025 at 1:57 PM IST

3 Min Read

રાજકોટ : ઉપલેટામાં સિક્કા ગ્રુપ દ્વારા એક અનોખા, ઇકો ફ્રેન્ડલી અને એજ્યુકેશન ગણપતિ બનાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં બાળકોના અભ્યાસમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી સ્ટેશનરીની વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને ગણપતિની મૂર્તિ બનાવાઈ જેમાં વિસર્જન બાદ સ્ટેશનરીની આ વસ્તુઓને પ્રસાદી સ્વરૂપે સરકારી શાળાના બાળકોને વિતરણ કરવામાં આવશે. જુઓ ETV BHARAT ના આ વિશેષ અહેવાલમાં.

ઇકો ફ્રેન્ડલી અને એજ્યુકેશન ગણપતિ : ઉપલેટા શહેરમાં સિક્કા ગ્રુપ દ્વારા છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ગણપતિ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. આ ઉત્સવ આયોજકો, સેવકો અને સહયોગીઓ દ્વારા સ્ટેશનરીની વસ્તુઓની મદદથી બનાવવામાં આવતા આ ગણપતિ અનોખા અને ઇકોફ્રેન્ડલી ગણપતિ છે. આ અનોખા અને ઇકોફ્રેન્ડલી ગણપતિને જોવા અને ઉત્સવમાં સામેલ થવા માટે સૌ કોઈ લોકો ઉમટે છે. જેમાં ખાસ કરીને બાળકોમાં અનોખો આનંદ પણ જોવા મળે છે.

ઉપલેટામાં અનોખા ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિ (Etv Bharat Gujarat)

ભાદરવા સુદ ચોથથી ઠેર-ઠેર ગણપતિ ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ગણપતિ ભગવાનની સ્થાપના કરી વિવિધ ઉત્સવો તેમજ ઉજવણીઓ કરવામાં આવતી હોય છે. રાજકોટના ઉપલેટા શહેરમાં સિક્કા ગ્રુપ દ્વારા છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ગણપતિ ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે, પરંતુ અન્ય ગણપતિ કરતા આ ગણપતિ ભગવાનની મૂર્તિ અનોખી અને ઇકો ફ્રેન્ડલી છે. કારણ કે આ ગણપતિની મૂર્તિ સૌપ્રથમ ઘાસથી બનાવવામાં આવે છે. શિક્ષણને લગતી સ્ટેશનરીની વસ્તુઓ લગાડીને વિશેષ રીતે સુશોભિત કરવામાં આવે છે, ત્યારે આ ગણપતિને જોવા માટે અને ઉત્સવમાં શામિલ થવા માટે ઉપલેટા તેમજ આસપાસના પંથકના ભક્તજનો બહોળી સંખ્યામાં ઉમટી પડે છે.

આયોજકે જણાવ્યું કે, "છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ઉપલેટા શહેરના સિક્કા ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત આ ગણપતિ ઉત્સવમાં સેવા પૂજા અને સહયોગ આપે છે. આ ગણપતિની મૂર્તિ બાળકોને શિક્ષણમાં ઉપયોગી સ્ટેશનરીની વસ્તુઓ જેવી કે પેન્સિલ, રબ્બર, કલર સહિતની વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી એક અનોખા ગણપતિ બનાવાઈ છે. આ મૂર્તિ બનાવવામાં સ્ટેશનરી વસ્તુઓ બનાવતી કંપની ડોમ્સ તેમને પૂરતો સાથ અને સહકાર આપે છે અને મૂર્તિ બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી તમામ સ્ટેશનરીની વસ્તુઓ વિનામૂલ્યે આપી અને આ ગણપતિમાં સહભાગી બને છે ત્યારે આ ગણપતિ મહારાજને જોવા અને અહીંયા ઉજવવામાં આવતા ઉત્સવોમાં સામીલ થવા લોકો બહોળી સંખ્યામાં ઉમટી પડે છે."

ઉપલેટામાં અનોખા ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિ (Etv Bharat Gujarat)

દર્શનાર્થીઓએ જણાવ્યું કે, "આ વિસ્તારની અંદર છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી બાળકોને શિક્ષણમાં ઉપયોગમાં આવે તેવા ગણપતિ બનાવવામાં આવે છે. વિસર્જન બાદ ગણપતિ ભગવાનની મૂર્તિ વિસર્જન કરી તેમાં રહેલી શિક્ષણને ઉપયોગી વસ્તુઓ જેમ કે પેન્સિલ, રબર અને કલર જેવી વસ્તુઓ સરકારી શાળાના બાળકોને પ્રસાદી સ્વરૂપે વિતરણ કરવામાં આવે છે. જ્યારે ઘાસની બનેલી મૂર્તિમાં રહેલું ઘાસ ગાય માતાને ખવડાવવામાં આવે છે.

પર્યાવરણ સાથે શિક્ષણનો સંદેશ (Etv Bharat Gujarat)

અહીંયા આયોજકો દ્વારા ઉત્સવ ઉજવણી માટે જે ગણપતિની મૂર્તિ બનાવવામાં આવે છે. મૂર્તિના વિસર્જન બાદ તેમાંથી નીકળતી શિક્ષણને લગતી સ્ટેશનરીની વસ્તુઓ જેમકે પેન્સિલ, રબર તેમજ કલર સહિતની ચીજવસ્તુઓ જરૂરિયાતમંદ તેમજ ખાસ કરીને ઉપલેટા શહેર તેમજ તાલુકા વિસ્તારના સરકારી શાળાના વિદ્યાર્થીઓને પ્રસાદી સ્વરૂપે વિતરણ કરી તેમની જરૂરિયાત પૂર્ણ કરવા માટેનું વિશેષ આયોજન આયોજક સમિતિના સેવકો અને સહયોગીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. ગણપતિ ઉત્સવમાં સામેલ થવા અને ગણપતિ દાદાના દર્શન કરવા માટે સૌ કોઈ લોકોને અને ખાસ કરીને બાળકોને સામીલ થવા આયોજકો અને સેવકો દ્વારા ખાસ આમંત્રણ પણ આપવામાં આવ્યું છે.

વિસર્જન બાદ શાળાના બાળકોને પ્રસાદરૂપે સ્ટેશનરી (Etv Bharat Gujarat)

ઉપલેટાના સિક્કા ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત આ ગણપતિ ઉત્સવમાં ઉત્સવ દરમિયાન રોજ વિવિધ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવે છે. જેમાં બાળકો માટે ખાસ કરીને મટકી ફોડ સ્પર્ધા, આરતીની ડીશ બનાવવાની સ્પર્ધા, ચિત્ર સ્પર્ધા સહિતની સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ સાથે અહીંયા ઉત્સવ દરમિયાન સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા, અમરનાથ શિવલિંગના દર્શન, ભજન-કીર્તન સહિતના અનેક ધાર્મિક આયોજન પણ વિશેષ રીતે અહીંયા કરવામાં આવે છે. આ ઉત્સવના તમામ દિવસો દરમિયાન ઉપલેટા શહેર તેમજ આસપાસના વિસ્તારોના ભક્તજનો, શ્રદ્ધાળુઓ અને ખાસ કરીને બાળકો આ ગણપતિ દાદાના દર્શન કરવા માટે ઉમટી પડે છે.

ઉપલેટામાં અનોખા ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિ (Etv Bharat Gujarat)

