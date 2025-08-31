રાજકોટ : ઉપલેટામાં ધોરાજી, ઉપલેટા કિન્નર અખાડા દ્વારા ગણપતિ ઉત્સવની ઉજવણી નિમિત્તે ઉપલેટા શહેરમાં પ્રથમ વખત ગણપતિ મહારાજની સ્થાપના ઉપલેટામાં તેમજ ધોરાજીમાં કરવામાં આવી છે. જેમાં ઉપલેટામાં સ્થાપેલા ગણપતિ ઉત્સવમાં કિન્નરો તેમજ ભક્તો ઉત્સવનો લાભ લેવા માટે ઉમટતા.
કિન્નર અખાડા દ્વારા ગણપતિ સ્થાપન : ઉપલેટામાં આ વર્ષે કિન્નરો દ્વારા ગણપતિની સ્થાપન કરવામાં આવી છે. જેમાં ધોરાજી-ઉપલેટા કિન્નર અખાડા દ્વારા પ્રથમ વખત ઉપલેટામાં ગણપતિની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, ત્યારે આસપાસના લોકો, ભક્તો, શ્રધ્ધાળુઓ કિન્નર સમુદાય દ્વારા સ્થાપવામાં આવેલ આ ગણપતિ દાદાના દર્શન કરવા અને તેમના ઉત્સવમાં અને ગણપતિ દાદાની આરતીમાં શામિલ થવા ઉમટી રહ્યા છે. કિન્નરો દ્વારા પણ દરેક સમુદાયના લોકોને દર્શન કરવા અને તેમના ઉત્સવમાં સામેલ થવા માટે જણાવ્યું છે, અને ગણપતિ ઉત્સવની ઉજવણી કરવા જણાવ્યું છે.
કિન્નર સમાજના પ્રમુખ અનુદે નયનાદે દ્વારા ઉપલેટા શહેરના ઉપલેટાના સાઈબાબના મંદિર પાછળ આવેલ ભગવતી નગરના ત્યારે ગણપતિ દાદાના મંદિરની બાજુમાં તેમના રહેણાંક મકાનમાં જ ગણપતિની સ્થાપન કરીને ઉત્સવો ઉજવાઇ રહ્યા છે. જેમાં આસપાસના બાળકો, મહિલાઓ, પુરૂષો, યુવકો, યુવતીઓ, વૃધ્ધો સહિતના સૌ કોઈ આ ઉત્સવમાં જોડાઈ પણ રહ્યા છે. કિન્નરો દ્વારા આરતીમાં ઉપસ્થિત સૌ કોઈ લોકોને આરતીનો લાભ આપવામાં આવે છે, અને સાથે સાથે કીર્તન, રાસ રમવા, બાળકોને મનોરંજન આપવું અને અન્ય આયોજન કરીને ધાર્મિક ઉત્સવ ઉજવાઇ રહ્યો છે.
ભાદરવી સુદ ચોથથી ઠેર ઠેર ગણેશ ઉત્સવ નિમિતે ગણપતિ દાદાની સ્થાપન કરીને ઉત્સવો ઉજવાય છે. આ તહેવારને લઇ દરેક હિન્દૂ સમાજમાં એક ખૂબ જ મોટો ઉત્સાહ અને ઉમંગ જોવા મળતો હોય ત્યારે ગણેશ ઉત્સવ એટલે ગણેશજીની સ્થાપનાથી લઈને વિસર્જન સીધી દરેક લોકો વિવિધ જગ્યાઓ પર ગણેશજીની મૂર્તિની સ્થાપના કરી અલગ-અલગ કાર્યક્રમો પણ યોજતા હોય છે. બહોળી સંખ્યામા લોકો ગણપતિ દર્શન કરવા આવતાં હોય છે. ઉપલેટામાં કિન્નરો દ્વારા પ્રથમ વખત સ્થાપવામાં આવેલ ગણપતિ ઉપલેટા પંથકમાં એક અનોખુ અને આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે.
દરેક સમાજના લોકો જો ગણેશ ઉત્સવ અને ગણપતિની સ્થાપના કરતાં હોય તો કિન્નર સમાજ કેમ ન કરી શકે તેવા ઉદ્દેશ અને લોકોની પ્રેરણા લઈ ઉપલેટા અને ધોરાજી કિન્નર સમાજ દ્વારા સૌ પ્રથમ વાર ઉપલેટા ખાતે ગણેશ સ્થાપના કરી કિન્નર સમાજમાં એક અલગ પહેલ ઊભી કરવાની પ્રેરણા આપી છે.
ધોરાજી-ઉપલેટા કિન્નર અખાડાના પ્રમુખ અનુદે નયનાદે જણાવ્યું કે, "તેઓને તેમનાં અનુયાયીઓ પાસેથી જે પણ અનુદાન, દક્ષિણા, શીખ, ભેટ મળતી હોય છે, તેમાંથી તેઓ વધારે પાડતા ધાર્મિક કર્યો અને કામગીરીઓ કરતાં હોય છે. જેમાં આ રકમમાંથી અમુક રકમ બચાવી તેમણે કોઇ સારા કાર્ય પાછળ વાપરવાનો વીચાર કરીને, આ વર્ષે સૌ પ્રથમ વાર કિન્નર સમાજ દ્વારા ગણપતિની સ્થાપના કરી લોકોને અને તેમનાં સમાજને એક અલગ રાહ ચીંધી હતી.
આ પણ વાંચો :