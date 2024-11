ETV Bharat / state

રાજકોટમાં 3 લાખથી વધુના બ્રાઉન સુગર સાથે બે શખ્સ ઝડપાયા, નેપાળ સાથે જોડાયા તાર

By ETV Bharat Gujarati Team

રાજકોટ: રાજકોટ શહેર વિસ્તારમાં યુવાધન નશાના રવાડે ન ચડે તથા નાર્કોટીકસ પદાર્થોની હેરાફેરી અને વેચાણ અટકાવવા માટે સરકારના "SAY NO TO DRUGS" મિશન અંતર્ગત નશાના સોદાગરો અને નશાના વ્યસનીઓ વિરૂધ્ધ કાર્યવાહી કરવા કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે રાજકોટ SOGની ટીમ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન વધુ એક વખત માદક પદાર્થ સાથે બે શખ્સને ઝડપી પાડ્યા હતાં.

પોલીસે રામાપીર ચોકડીના પુલ પાસેથી કેતન અશોકદાન ઉધાસને 62.72 ગ્રામના રૂ. 3 લાખ 13 હજાર 600ના હેરોઈન અને બ્રાઉન સુગર સાથે પકડી પાડ્યો હતો. આ અંગે ગાંધીગ્રામ પોલીસ મથકમાં NDPS એકટની કલમનો ગુનો નોંધ્યો હતો. આ શખ્સ કઈ જગ્યાએથી માદક પદાર્થનો જથ્થો લાવ્યો હતો અને આ જથ્થો કોને આપવા માટે જતો હતો તે સમગ્ર બાબતે પોલીસે તપાસ હાથ ધરતા ઘણી ચોંકાવનારી માહિતી હાથ લાગી છે.