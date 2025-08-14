ETV Bharat / state

ધોરાજીના પાટણવાવ ગામમાં અજાણ્યા જંતુના આતંકથી ત્રીજું મોત, ગ્રામજનો ભયમાં મૂકાયા - UNKNOWN INSECT

રાજકોટ જિલ્લાના પાટણવાવ ગામમાં અજ્ઞાત જંતુ કરડવાથી વધુ એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે. જોકે, આરોગ્ય તંત્ર આ મુદ્દે કોઈ નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યું નથી.

પાટણવાવ ગામમાં "અજ્ઞાત" જીવજંતુનો આતંક
પાટણવાવ ગામમાં "અજ્ઞાત" જીવજંતુનો આતંક (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 14, 2025 at 2:33 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 3:30 PM IST

રાજકોટ : ધોરાજીના પાટણવાવ ગામમાં અજ્ઞાત જંતુ કરડવાથી અગાઉ બે દર્દીના મોત થયા, જે બાદ હાલમાં ત્રીજું મોત થયું છે. પાટણવાવ ગામમાં અજ્ઞાત જંતુ કરડી જવાથી ઘણા દર્દીના પગમાં સોજા ચડવા, ફોલ્લા પડી જવા અને રસી થઈ જવાથી દર્દીને અસહ્ય દુખાવો થાય છે. તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવતાં અને આ ઘટનાની જાણ થતાં આરોગ્ય વિભાગ દોડતું થઇ ગયું હતું.

અજ્ઞાત જંતુ કરડવાથી વધુ એક મોત : પાટણવાવ ગામમાં રહેતા 83 વર્ષીય જીવરાજભાઈ માવજીભાઈ ભીમાણીને થોડા દિવસો અગાઉ અજ્ઞાત જંતુ કરડી ગયું હતું. પાટણવાવથી ઉપલેટા અને બાદમાં રાજકોટ એમ ત્રણ હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા અને સારવાર કરાવી રહ્યા હતા. જોકે, આજરોજ જીવરાજભાઈનું મોત થયું અને આજે તેમની અંતિક્રિયા કરવામાં આવી હતી. પરિવારના મોભીનું મોત થતા પરિવારજનોમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ હતી.

પાટણવાવ ગામમાં "અજ્ઞાત" જીવજંતુનો આતંક (ETV Bharat Gujarat)

આરોગ્ય વિભાગ દોડતું થયું : સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર અજ્ઞાત જંતુ કરડી જવાથી ઘણા દર્દીના પગમાં સોજા ચડવા, ફોલ્લા પડી જવા અને રસી થઈ જવાથી દર્દીને અસહ્ય દુખાવો થાય છે. આ બાબતમાં સેમ્પલ લઈને દવાઓ આપી અને આ બિમારી આગળ ન વધે તેવા પ્રયત્નો આરોગ્ય વિભાગ કરી રહ્યું છે. છતાં હજુ અજ્ઞાત જંતુ કરડવાની ઘટનાને રોકી શકાય નથી. પાટણવાવ ગામમાં અજ્ઞાત જંતુ કરડી જતા મોત થયાના બનાવ નોંધાઈ રહ્યા છે.

અગાઉ જામકંડોરણા તાલુકાના ધોરીધાર ગામમાં પણ અજ્ઞાત જંતુ કરવાના બનાવ જોવા મળેલ અને આરોગ્ય વિભાગ ત્યાં પણ દોડતું થયું હતું. જામકંડોરણા તાલુકાના ધોરીધાર હોય કે ધોરાજી તાલુકાના પાટણવાવ ગામ આ અજ્ઞાત જંતુ કરડવાના બનાવમાં આરોગ્ય વિભાગ કોઈ યોગ્ય કે કારણ જાણી શકાયું નથી.

એક વૃદ્ધ વ્યક્તિનું થયું મોત (ETV Bharat Gujarat)

અગાઉ પણ બે વ્યક્તિના ઝેરી જંતુ કરડવાથી મોત
આ બાબતે ધોરાજી તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ડોક્ટર પુનિત વાછાણીનો સંપર્ક કરતા જણાવ્યું હતું કે, પાટણવાવમાં ગત દિવસે ઝેરી અજ્ઞાત જંતુના કેસ આવ્યા હતા. જેમાં અગાઉ બે વ્યક્તિઓના મોત થઈ ચૂક્યા છે. જે બાદ 82 વર્ષની ઉંમરના એક વૃદ્ધ વ્યક્તિને આની અસર થતા રાજકોટની મેડિકલ કોલેજ ખાતે સારવાર અને ઓબ્ઝર્વેશન માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા. જેમાં આ વૃદ્ધ વ્યક્તિનું રાજકોટ ખાતે મોત થયું છે. ત્યારે આ મામલે આરોગ્યતંત્ર દ્વારા હજુ પણ તપાસ ચાલી રહી છે અને આમ અમને સંબંધિત વિસ્તારોની અંદર દવાનો છંટકાવવાને લોકોને સતત રહેવા માટેની પણ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. આ મામલે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ઊંડાણપૂર્વક તપાસ અને રિપોર્ટ જાહેર થયા બાદ અને તેમની કાર્યવાહી થયા બાદ સત્ય હકીકત સામે આવી શકે છે. પરંતુ પાટણવાવ ગામ વિસ્તારમાં બનેલા આ પ્રકારના કેસને લઈને લોકોને પણ સતર્ક કરી દેવામાં આવે છે અને સાથે જ સંબંધિત વિસ્તારોની અંદર દવાનો છંટકાવ સહિતની અન્ય સુરક્ષાની કામગીરીઓ પણ કરી દેવામાં આવી છે.

"અજ્ઞાત" જંતુ કરડવાથી એક વૃદ્ધ વ્યક્તિનું મોત (ETV Bharat Gujarat)

