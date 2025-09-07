રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને કરોડોનો દંડ ફટકારાયો, નેશનલ ગ્રીન ટ્રીબ્યુનલ દ્વારા રૂ.22.50 કરોડોનો દંડ

ETV Bharat / state

નાકરાવાડી ડમ્પિંગ સાઈટ પર કેટલો જૂનો કચરો પડ્યો છે, તે બાબતે અલગ-અલગ આંકડા અને અહેવાલો મનપા તેમજ GPCB દ્વારા આપવામાં આવી રહ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2025 at 8:55 PM IST

3 Min Read

રાજકોટ : સ્વચ્છ શહેરમાં પ્રથમ નંબર કેમ નથી આવતો? તે પણ સ્પષ્ટ થયું છે. જેમાં GPCB અને મનપા બંનેએ એફિડેવિટ કરીને સ્વીકારવું પડ્યું, કે રાજકોટની ભાગોળે જ્યાં કચરો ડમ્પ કરાવાય છે, ત્યાં હજુ પણ 7.50 લાખ ટન જૂનો કચરો પડ્યો છે. આ બાબતમાં એનજીટીએ આદેશમાં લખ્યું છે કે, તમે પર્યાવરણને ખૂબ જ નુકસાન કર્યું છે. એન્વાયરલમેન્ટલ ડેમેજ કમ્પેસેશન તરીકેની રકમ ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડને ચૂકવો તેવું જણાવ્યું છે.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા અને ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડની(GPCB) રાજકોટ કચેરીના અધિકારીઓની આળસુવૃત્તિ તેમજ દાંડાઈના કારણે શહેરની ભાગોળે નાકરાવાડી પાસે જ્યાં આખા શહેરનો એકત્રિત કરાયેલો કચરો ડમ્પ કરવામાં આવે છે, તેનાથી સતત 10 વર્ષ સુધી જળ, જમીન અને હવામાં ભયંકર રીતે પ્રદૂષણ ફેલાયું હતું.

RTI એક્ટિવિસ્ટ દ્વારા ફરીયાદ : આ કારણોસર જ NGTએ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને હુકમ કર્યો છે કે, તમારે રૂ.22.50 કરોડ પર્યાવરણને નુકસાની કરવા સબબ GPCBને ચૂકવી આપવાના રહેશે તેવું જણાવ્યું છે, ત્યારે આ બાબતમાં રાજકોટમાં રહેતા RTI એક્ટિવિસ્ટ એડવોકેટ શૈલેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ ગત તા. 11-1-2022ના રોજ NGTને ઈ-મેઇલથી ફરિયાદ કરી હતી કે, નાકરાવાડી ડમ્પિંગ સાઈટ પર લાખો ટન કચરો પડ્યો છે ,અને તેનાથી પર્યાવરણને અકલ્પનીય નુકસાન થઈ રહ્યું છે. આથી NGTએ રાજકોટ GPCB અને કલેક્ટરના વડપણ હેઠળ એક કમિટી બનાવી અને તેનો રિપોર્ટ રજૂ કરવા હુકમ કર્યો હતો.

કમિટીના સભ્યોએ 29-4-2023ના રોજ નાકરાવાડી ડમ્પિંગ સાઈટની રૂબરૂ મુલાકાત લીધા બાદ રિપોર્ટ સબમિટ કર્યો હતો. જો કે તેમાં કેટલીક બાબતો છૂપાવવામાં આવી હોવાનું બહાર આવતા મનપા અને GPCBને એફિડેવિટ રજૂ કરવા માટે હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો. આથી GPCBએ 13-2-2025ના રોજ સોગંદનામું કરીને તેમાં જણાવ્યું હતું કે, જે જૂના કચરાનો 31-12-2024 સુધીમાં નિકાલ કરી દેવાનો હતો, તેના બદલે હજુ પણ ત્યાં 7.50 લાખ ટન કચરો પડ્યો છે.

ઉપરોક્ત એફિડેવિટ તેમજ અરજદારે કરેલી રજૂઆતને ધ્યાને રાખીને હાલમાં જેટલો જૂનો કચરો પડ્યો છે, તેના પ્રતિ ટન રૂ.300 લેખે હિસાબ કરીને કુલ 22.50 કરોડ રૂપિયા જીપીસીબીને ચૂકવી દેવા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.

NGTના આદેશથી સપષ્ટતા : તારીખ 4-9-2025ના રોજ આ હુકમ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે હવે મહાનગરપાલિકા આવડી મોટી રકમ GPCBને કેવી રીતે ચૂકવી શકશે તે પણ એક મોટો સવાલ છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ દર વર્ષે એવી સુફિયાણી વાતો કરતા હતા કે, રાજકોટ નીટ એન્ડ ક્લિન છે, પરંતુ NGTના આદેશથી દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઇ ગયું છે. હવે નવો અને જૂનો કચરો ઉપાડવાનો તેમજ પ્રોસેસ કરવા માટે જે કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યા હતા તેમાં પણ કેટલી અને કેવી ઘાલમેલ થઇ છે, તેની વિગતો પણ આગામી દિવસોમાં બહાર આવશે. કારણ કે ખુદ મનપાએ જ એફિડેવીટ કરીને એવું કહ્યું છે કે, 31/12/2024 સુધીમાં જૂનો કચરો ઉપાડી શકાયો નથી, અને ડમ્પિંગ સાઇટ પર 7.50 લાખ ટન પડ્યો છે.

નાકરાવાડી ડમ્પિંગ સાઈટ પર કેટલો જૂનો કચરો પડ્યો છે, તે બાબતે અલગ-અલગ આંકડા અને અહેવાલો મનપા તેમજ GPCB દ્વારા આપવામાં આવી રહ્યા હતા. મામલો જ્યારે નેશનલ ગ્રીન ટ્રીબ્યુનલ સમક્ષ પહોંચ્યો ત્યારે કમિટી બનાવવાનો હુકમ કરાયો. આ કમિટીએ 29-04-2023ના રોજ સ્થળ મુલાકાત લીધા બાદ કેટલુંક સત્ય છુપાવ્યું હતું, તેની સામે અરજદારે વાંધા ઉઠાવીને આધાર પુરાવા સાથેની વિગતો રજૂ કરીને જણાવ્યું હતું કે, કમિટીએ જે રિપોર્ટ આપ્યો છે તેમાં સત્ય ઓછું અને જુઠ્ઠાણું વધુ છે.

આથી NGTએ અરજદારે રજૂ કરેલા આધાર પુરાવા માન્ય રાખીને તેમજ તેઓને ઓનલાઈન સાંભળ્યા બાદ તેઓએ આપેલા આધાર પુરાવા સાચા હોવાનું પણ નોંધ્યું હતું. આમ, રાજકોટની ભાગોળે 7.50 લાખ ટન જૂનો કચરો 10 વર્ષથી પડ્યો હોવાનું ફરી એક વખત સાબિત થયું છે, અને આ જૂના કચરાને કારણે પર્યાવરણને કેટલું નુકસાન થઈ રહ્યું છે, તે પણ NGTના હુકમ પરથી સ્પષ્ટ થઈ જાય છે.

