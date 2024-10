ETV Bharat / state

સ્મશાનમાં ઠંડી ચિતાપાટ પર કરી તાંત્રિક વિધિઃ પછી જુઓ Rajkot પોલીસે શું કર્યું- Video

થોડા દિવસથી એક વીડિયો વાયરલ થયેલો છે, જેમાં કોઈ અજાણ્યો યુવાન સોનાપુરી સ્મશાન ગૃહમાં આવેલા લોખંડના ખાટલામાં જયાં મૃતદેહની અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવતા હોય ત્યા તાંત્રિક વિધિ કરવામા આવેલી હોય તેવો વીડિયો વાયરલ થયેલ હતો. આ તાંત્રિક વિધિ કરતા વીડિયોએ ધોરાજીમા ચકચાર મચાવી હતી. ત્યારે ધોરાજી શહેરમા લોકોની ધાર્મિક લાગણીઓ દુભાઈ હતી અને લોકોમાં રોષ વધ્યો હતો અને સાથે ભય પણ જોવા મળેલ હતો.

અન્ય મદદગારો સામે પણ કાર્યવાહીની માગઃ આ ધોરાજીના સોનાપુરી સ્મશાન ગૃહમાં કોઈ યુવાન દ્વારા કોઈ પ્રકારની તાંત્રિક વિધિ કરતો હોય તેને લઈને અનેક સવાલ ઊભા થઈ હતા કારણ કે, હાલના સમયમાં વિજ્ઞાન ખુબ જ આગળ વધી રહ્યું છે અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા કાયદો પણ ઘડયો છે કે, તાંત્રિક વિધિ કરનાર પર કાયદેસર પગલા લેવા અને સજા પાત્ર ગુનો દાખલ કરવો ત્યારે આવા તાંત્રિક વિધિ કરનાર ઉપર તંત્ર દ્વારા કાયદેસર પગલા લેવા જોઈએ તેવું લોકો જણાવી રહ્યા હતા. આવી તાંત્રિક વિધિને કોઈ આ આધુનિક યુગમાં જગ્યા જ નથી. આવા ત્યારે ધતિંગ ના થવા જોઈએ અને ધોરાજી સોનાપુરી સ્મશાન ગૃહમાં જે લોકોએ યોગ્ય ધ્યાન નથી રાખવામાં આવ્યું તેમની ઉપર પણ કડક પગલા લેવા જોઈએ તેવી પણ માંગ ઉઠી હતી, ત્યારે આ મામલે પોલીસ ગણતરીની કલાકોમાં આ યુવકને ઝડપી પડ્યો હતો.

આ કામગીરીમાં ધોરાજી સીટી પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ. આર.જે. ગોધમ, પી.એસ.આઇ. પી.કે. ગોહિલ, એ.એસ.આઈ. એમ.આર. રાફડ, હેડ કોન્સ. અશોકભાઈ ગોહેલ, ભાવેશભાઈ મકવાણા, કોન્સ. યોગેશભાઈ બાલાસરા, શક્તિસિંહ જાડેજા સહિતનાઓ દ્વારા આ સમગ્ર કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ત્યારે આ બાબતે પોલીસે THE GUJARAT PREVENTION AND ERADICATION OF HUMAN SAERIFICE AND OTHER INHUMAN, EVIL AND AGHORI PRACTICES AND BLACK MAGIC ACT, 2024 મુજબ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.