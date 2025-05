ETV Bharat / state

ધોરાજીમાં કાર ઝાડ સાથે અથડાઈને પલટી જતા 4 લોકોનાં મોત, 2 વ્યક્તિ ગંભીર - DHORAJI CAR ACCIDENT

ધોરાજીમાં કાર અકસ્માત ( ETV Bharat Gujarat )

Published : May 6, 2025 at 3:59 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 4:05 PM IST

રાજકોટ: ધોરાજીના સુપેડી ગામ પાસે કાર ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવતા ઝાડ સાથે અથડાઈ હતી. જેમાં કારમાં સવાર 6 લોકોમાંથી 4 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે બે લોકો સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. અકસ્માતની જાણ થતાં પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઇ હતી અને વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. ધોરાજીમાં કાર અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat) સુપેડી ગામ સામે કારનો અકસ્માત

આ અંગેની પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ધોરજીથી ઉપલેટા કાર લઇને જઇ રહેલા 6 લોકોને સુપેડી ગામ પાસે અકસ્માત નડ્યો હતો. આ લોકો વીડિયોગ્રાફી માટે જઇ રહ્યા હતા, આ દરમિયાન કાર ચાલકે સ્ટિયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવતાં કાર રોડની સાઇડમાં આવેલા ઝાડ સાથે અથડાઇ હતી અને ત્યારબાદ પલટી ખાઇ ગઇ હતી. આ અકસ્માતમાં ચાર લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યા હતા. જ્યારે બે લોકોને ઇજા પહોંચતાં જૂનાગઢ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અકસ્માતને પગલે સ્થાનિકો ભેગા થઈ ગયા અને પોલીસને આ ઘટનાની જાણ કરી. અકસ્માતના બનાવની માહિતી મળતા જ ધોરાજી પોલીસ તંત્ર અને નેશનલ હાઇવેની એમ્બ્યુલન્સ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી.

