રાજકોટનું ઇન્દિરા સર્કલ રક્તરંજિત થયું, 4 લોકો માટે "યમદૂત" બની સિટી બસ - RAJKOT CITY BUS ACCIDENT

By ETV Bharat Gujarati Team Published : April 17, 2025 at 9:08 AM IST | Updated : April 17, 2025 at 11:02 AM IST 2 Min Read

રાજકોટ : બુધવારની સવારે રાજકોટ મનપા સંચાલિત સિટી બસ ચાર લોકોના જીવનને ભરખી ગઈ. સવાર સવારમાં કોઈ નોકરી પર જતું હતું, તો કોઈ ભાઈને મૂકવા જતું હતું અને કાળ 4 લોકોને ભરખી ગયો. રાજકોટના ઇન્દિરા સર્કલ પાસે એક બેકાબૂ બસે 7-8 વાહનોને અડફેટે લીધા હતા. જેમાં 4 લોકોને પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. બસ ચાલકની એક ભૂલના કારણે 4 પરિવારના માળા વિખાઈ ગયા છે. "કાળમુખી" સિટી બસનો કાળો કહેર : વહેલી સવારે ઇન્દિરા સર્કલ નજીક ટ્રાફિક સિગ્નલ ખુલતાની સાથે જ પાછળથી માતેલા સાંઢની જેમ આવતી સિટી બસે પહેલા તો 2 રિક્ષાને અને પછી 7-8 ટુ વ્હીલરને અડફેટે લીધા હતા. જે ઘટનામાં 4 લોકોના શરીર પર સિટી બસના વ્હીલ ફરી વળતા ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યા હતા. તો 4 લોકો ઇજાગ્રસ્ત હોવાથી તેમને સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યાં છે. રાજકોટ મનપા સંચાલિત સિટી બસે 7-8 વાહનોને અડફેટે લીધા (ETV Bharat Gujarat) ચાર લોકોને કાળ ભરખી ગયો...

