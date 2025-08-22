ETV Bharat / state

જુનાગઢના રાજેશભાઈ ગાંધી 67 વર્ષે પણ દરરોજ ચલાવે છે 20 કિલોમીટર સાયકલ, જુઓ રમતગમત પ્રત્યે રાજેશ ગાંધીનો લગાવ - BICYCLE LOVER FROM JUNAGADH

જુનાગઢ થી રાજકોટ, મોરબી અને સોમનાથ વિસ્તારમાં કોઈ પણ કામ માટે જવા માટે પણ રાજેશભાઈ ગાંધી સાયકલ પર નીકળી પડે છે.

જૂનાગઢના રાજેશભાઈ ગાંધી 67 વર્ષે પણ દરરોજ ચલાવે છે 20 કિલોમીટર સાયકલ
જૂનાગઢના રાજેશભાઈ ગાંધી 67 વર્ષે પણ દરરોજ ચલાવે છે 20 કિલોમીટર સાયકલ (Etv Bharat)
Published : August 22, 2025 at 5:18 PM IST

જુનાગઢ: જુનાગઢના રાજેશભાઈ ગાંધી સાયકલને જીવનનો મંત્ર બનાવીને દરરોજ 20 કિલોમીટરનું અંતર પેડલ પર લગાવીને સાયકલ પ્રત્યેની પોતાની આસ્થા પ્રગટ કરે છે. 20 વર્ષની ઉંમર થઈ શરૂ થયેલો સાયકલનો આ પ્રેમ આજે 67 વર્ષે પહોંચવા આવ્યો છે. આજે પણ દિવસના 10 થી 20 કિલોમીટર સાયકલિંગ કરવાની સાથે રાજેશભાઈ ગાંધી 600 કિલોમીટર સુધીની સાયકલ ચલાવીને સૌ કોઈને વિચારતા કરી મૂકે છે.

67 વર્ષના રાજેશભાઈ અનોખા સાયકલ પ્રેમી: જુનાગઢના 67 વર્ષના રાજેશભાઈ ગાંધી અનોખા સાયકલ પ્રેમી સ્પર્ધક અને ખેલાડી તરીકે ઉભરી આવે છે. 67 વર્ષે પહોંચ્યા પછી કોઈપણ વ્યક્તિ ચાલવા માટે લાકડી શોધતા હોય છે બિલકુલ આ સમયે રાજેશભાઈ ગાંધી આજે પણ દરરોજ 10 થી લઈને 20 કિલોમીટર સાયકલ ચલાવીને લાકડીની જગ્યા પર પોતાની શારીરિક સ્વસ્થતાને વધારે મજબૂત કરી રહ્યા છે. આજથી 47 વર્ષ પૂર્વે એન.સી.સી માં રહેલા રાજેશભાઈ ગાંધીએ અમદાવાદ મુંબઈ અને બરોડા વચ્ચે 1100 કિલોમીટરનું અંતર સાયકલ દ્વારા પૂર્ણ કરીને યુવાન વયે સાયકલને પોતાના રમત ગમતનો એક હિસ્સો બનાવી દીધો, ત્યારબાદ કેટલાક વર્ષો સુધી અભ્યાસ અને પરિવારની જરૂરિયાત માટે સાયકલ થોડી દૂર થઈ પરંતુ 45 વર્ષની વયે ફરી એક વખત સાયકલના પેડલ લગાવતા રાજેશભાઈ આજે ભારતમાં યોજાતી સાયકલની ઇવેન્ટમાં ભાગ લઈને 200 કિ.મી 300 કિ.મી 400 કિ.મી 600 કિ.મી સુધી સાયકલ ચલાવીને સૌ કોઈને વિચારતા કરી મૂકે છે.

જૂનાગઢના રાજેશભાઈ ગાંધી 67 વર્ષે પણ દરરોજ ચલાવે છે 20 કિલોમીટર સાયકલ (Etv Bharat Gujarat)
National Maters Athletics Championship
National Maters Athletics Championship (Etv Bharat Gujarat)
Bombay And Back to Baroda
Bombay And Back to Baroda (Etv Bharat Gujarat)
Certificate Of Completion
Certificate Of Completion (Etv Bharat Gujarat)

સૌરાષ્ટ્રના તમામ ધાર્મિક સ્થાનો કર્યા પૂર્ણ: રાજેશભાઈ ગાંધી જ્યારે પણ સાયકલની કોઈ ઇવેન્ટ હોય ત્યારે તેઓ ચોક્કસ પણે ભાગ લેતા હોય છે, પરંતુ જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારની ઇવેન્ટ ન હોય આવા સમયે રાજેશભાઈ ગાંધી સૌરાષ્ટ્રના તમામ ધાર્મિક સ્થાનો પર જુનાગઢ થી સાયકલ લઈને નીકળી જાય છે. આજે તેમણે તમામ ધાર્મિક સ્થાનોને સાયકલ વડે ત્રણથી ચાર વખત પૂર્ણ કર્યા છે. જુનાગઢ થી રાજકોટ, મોરબી અને સોમનાથ વિસ્તારમાં કોઈ પણ કામ માટે જવા માટે પણ રાજેશભાઈ ગાંધી સાયકલ પર નીકળી પડે છે. રાજેશભાઈ એ 200 કિ.મી 300 કિ.મી 400 કિ.મી 600 કિ.મી અને 1200 કિ.મી.ની સાયકલિંગ ઇવેન્ટમાં ભાગ લીધો છે. 200, 300 અને 400 કિલોમીટરની ઇવેન્ટ તેમણે અત્યાર સુધીમાં બે વખત પૂર્ણ કરી છે. 600 કિલોમીટરની ઇવેન્ટ પણ તેમણે પૂર્ણ કરી છે, પરંતુ નિર્ધારિત સમય કરતા વધારે સમય લાગતા તેમને યોગ્ય ગણવામાં આવ્યા ન હતા.

Indo- Bangladesh Maters Athletics Meet
Indo- Bangladesh Maters Athletics Meet (Etv Bharat Gujarat)
XXXi Masters Athletics Championship Of Gujarat-2011
XXXi Masters Athletics Championship Of Gujarat-2011 (Etv Bharat Gujarat)
National Masters Games-2019
National Masters Games-2019 (Etv Bharat Gujarat)

વર્ષ 2023 જુનાગઢ મેરેથોનમાં વિજેતા: વર્ષ 2023માં જુનાગઢ પોલીસ પરિવાર દ્વારા આયોજિત 10 કિલોમીટરની સાયકલ મેરેથોનમાં 66 વર્ષની ઉંમરે રાજેશભાઈ ગાંધી બીજા ક્રમે રહ્યા હતા. આ સિવાય તેઓ રાષ્ટ્રીય સ્તરે યોજાતી સાયકલની વિવિધ ઇવેન્ટમાં પણ ભાગ લઈ ચૂક્યા છે. તેઓ માને છે કે સાયકલિંગ કોઈપણ વ્યક્તિના શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ મહત્વની મનાય છે. વર્ષ 2023માં 600 કિ.મી.ની સાઇકલ યાત્રા દરમિયાન તેમને અકસ્માત પણ થયો હતો, ત્યારબાદ પગમાં થયેલા ફેક્ચર સ્વસ્થ થતા તેમને ફરીથી સાયકલિંગ શરૂ કર્યું અને આજે તેમના એકમાત્ર શોખ સાઇકલિંગ પ્રત્યે ઓતપ્રોત જોવા મળે છે. વહેલી સવારે એક સાયકલ સવારની માફક ડ્રેસ અને હેલ્મેટમાં સજ્જ રાજેશભાઈ ગાંધી જુનાગઢ સહિત આસપાસના 10 થી 20 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં સાયકલ ચલાવતા જોવા મળે છે.

જૂનાગઢના રાજેશભાઈ ગાંધી 67 વર્ષે પણ દરરોજ ચલાવે છે 20 કિલોમીટર સાયકલ (Etv Bharat Gujarat)
National Maters Athletics Championship
National Maters Athletics Championship (Etv Bharat Gujarat)
Bombay And Back to Baroda
Bombay And Back to Baroda (Etv Bharat Gujarat)
Certificate Of Completion
Certificate Of Completion (Etv Bharat Gujarat)

Indo- Bangladesh Maters Athletics Meet
Indo- Bangladesh Maters Athletics Meet (Etv Bharat Gujarat)
XXXi Masters Athletics Championship Of Gujarat-2011
XXXi Masters Athletics Championship Of Gujarat-2011 (Etv Bharat Gujarat)
National Masters Games-2019
National Masters Games-2019 (Etv Bharat Gujarat)

