નવસારીમાં વરસાદી માહોલ, પૂર્ણા નદી 21 ફૂટે પહોંચતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં એલર્ટ
નદીના જળસ્તરમાં સતત વધારો જોતા નવસારી મહાનગર પાલિકા દ્વારા તાત્કાલિક પગલાં લેવાયા છે.
Published : September 7, 2025 at 9:59 PM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લામાં આજે વહેલી સવારથી જ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે. ખાસ કરીને જિલ્લાનાં આદિવાસી પંથકમાં ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. ખેરગામમાં 3.5 ઇંચ અને વાંસદામાં 3 ઇંચથી વધુ વરસાદ વરસતા જિલ્લાના નદી નાળાઓમાં વહેણમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. બીજી તરફ, ઉપરવાસના ડાંગ, તાપી અને સુરત જિલ્લામાં પણ ઝરમર વરસાદ વરસતો રહ્યો છે, જેના કારણે નવસારીની મુખ્ય પૂર્ણા નદીની જળસપાટી 21 ફૂટ સુધી પહોંચી છે. નોંધનીય છે કે, પૂર્ણાની ભયજનક સપાટી 23 ફૂટ છે.
નદીના જળસ્તરમાં સતત વધારો જોતા નવસારી મહાનગર પાલિકા દ્વારા તાત્કાલિક પગલાં લેવાયા છે. ભેંસત ખાડા, ગધેવાન મોહલ્લો, કાશીવાડી, શાંતાદેવી રોડ, મિથિલાનગરી અને કરેલા દરવાજા જેવા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ફાયર બ્રિગેડની ટીમો મોકલવામાં આવી છે. અહીંના રહીશોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે અને લોકોને સતર્ક રહેવા, જરૂરી સામાન સાથે તૈયાર રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
એવામાં સૌથી વધુ ચિંતાનો વિષય બની રહેલો છે ગધેવાન મોહલ્લો, જ્યાં 165 જેટલા પરિવારોને પૂર આવવાની આશંકા વચ્ચે રોજિંદી જીવનવ્યવસ્થામાં ખલેલ ઉભી થઈ છે. વર્ષોથી અહીં નદીના જળસ્તર વધતા પાણી ભરાવાની સમસ્યા રહેલી છે, છતાંય હજુ સુધી કાયમી સમાધાન અપાવાયું નથી. વરસાદ વધતાં લોકોના ઘરખાંચરમાં પાણી ઘૂસી જાય છે અને તત્કાળ સ્થળાંતર કરવું પડે છે. મહાનગર પાલિકા દ્વારા નજીકની શાળામાં રહેવાની વ્યવસ્થા થાય છે, પણ એક જ રૂમમાં અનેક પરિવારો રહેતા હોવાને કારણે તંગદિલી સર્જાય છે. સાથે પીવાનું પાણી અને જરૂરિયાતની સામગ્રીનો પણ અભાવ સર્જાય છે.
આજે પૂનમની ભરતી ઉતરવાની શરૂઆત થઈ હોવા છતાં, ઉપરવાસમાંથી વધુ પાણી આવવાની સંભાવના છે. જેથી હાલમાં મહાનગર પાલિકા તેમજ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર પૂરતી સતર્કતા દાખવી રહ્યા છે. સ્થાનિકો પણ અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે કે પાણી ભરાવાની સમસ્યાનું કાયમી સમાધાન લાવવામાં આવે અને પુર જેવી પરિસ્થિતિમાં તંત્ર ફક્ત તાત્કાલિક નહીં, અગાઉથી આયોજન કરી મદદ માટે આગળ આવે તેવી આશા રાખીએ છીએ.
