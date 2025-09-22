ભરૂચ જીલ્લામાં આસો નવરાત્રી પ્રારંભે વરસાદી માહોલ: ગરબા આયોજકો અને ખેલૈયાઓ મુશ્કેલીમાં, ખેડૂતોને રાહત
નવરાત્રીના પ્રથમ દિવસે જીલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસ્યો હતો. ક્યાંક ધોધમાર ઝાપટાં પડ્યા તો ક્યાંક ધીમીધારે વરસાદ વરસ્યો.
Published : September 22, 2025 at 5:48 PM IST
ભરૂચ : જીલ્લામાં આસો નવરાત્રીના આરંભે વરસાદી માહોલ જામતા તહેવારી ઉમંગ વચ્ચે અણધાર્યો વિક્ષેપ સર્જાયો છે. નવરાત્રીના પર્વને લઈને શહેર અને જીલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં આયોજકો તથા ખેલૈયાઓ ભારે ઉત્સાહપૂર્વક તૈયારીમાં લાગેલા હતા, પરંતુ વરસાદે આ તૈયારીઓ પર પાણી ફેરવતા તંત્ર, આયોજકો અને ખેલૈયાઓ સૌ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.
ધોધમારથી લઈને ઝીણા ઝાપટાં સુધી વરસાદ
આસો નવરાત્રીના પ્રથમ દિવસે જીલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસ્યો હતો. ક્યાંક ધોધમાર ઝાપટાં પડ્યા તો ક્યાંક ધીમીધારે વરસાદ વરસ્યો. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ખેડૂતોએ આ વરસાદને અનુકૂળ ગણાવ્યો હતો, પરંતુ શહેરી વિસ્તારોમાં ખાસ કરીને નવરાત્રીના આયોજકો માટે આ વરસાદ માથાનો દુખાવો સાબિત થયો છે.
ભરૂચ શહેર સહિત અંકલેશ્વર, જંબુસર, વાગરા, અમોદ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો હતો. જેના કારણે ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પાણી ભરાઈ કાદવ-કીચડ ફેલાયો છે.
આયોજકોને ભારે નુકસાન
ગરબા આયોજકો છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી ગ્રાઉન્ડ તૈયાર કરવા, સ્ટેજ સજાવટ, લાઈટિંગ તથા સાઉન્ડ સિસ્ટમ જેવી સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં વ્યસ્ત હતા, પરંતુ વરસાદે આખી વ્યવસ્થા ખોરવી નાખી છે. ગ્રાઉન્ડમાં પાણી ભરાઈ જતા લાઈટિંગ, સાઉન્ડ સિસ્ટમ તથા અન્ય મશીનરીને નુકસાન થવાની શક્યતા ઉભી થઈ છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ ઘણા આયોજકોના સીઝન પાસ વેચાણમાં પણ ભારે ઘટાડો થયો છે. વરસાદી માહોલને કારણે લોકો પાસ લેવા માટે સંકોચ અનુભવી રહ્યા છે. જેના કારણે આયોજકોના ખર્ચા સામે આવક ઘટી ગઈ છે.
ખેલૈયાઓમાં નિરાશા
નવરાત્રીની આતુરતાથી રાહ જોતા ખેલૈયાઓ પણ હવે મૂંઝવણમાં મુકાયા છે. વરસાદને કારણે ગ્રાઉન્ડમાં કાદવ ભરાવાથી રમતા-નાચતા ખેલૈયાઓ માટે મુશ્કેલી ઊભી થઈ છે. ખેલૈયાઓએ મોંઘા ડ્રેસ, આભૂષણ અને મેકઅપ સાથે ગરબા રમવાની તૈયારીઓ કરી હતી, પરંતુ વરસાદી માહોલે તેમના આનંદમાં ખલેલ પહોંચાડી છે.
ઘણા યુવા ખેલૈયાઓએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી પોતાની નિરાશા વ્યક્ત કરી છે કે નવરાત્રીની મોજ વરસાદને કારણે અધૂરી રહી શકે છે.
તંત્ર એલર્ટ પર
વરસાદને કારણે ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યાને પહોંચી વળવા માટે તંત્ર એલર્ટ પર આવ્યું છે. નગરપાલિકા તંત્ર દ્વારા પાણી નીકળવા માટે ડ્રેનેજ લાઈનો સાફ કરવાનું કામ હાથ ધરાયું છે. પરંતુ સતત વરસાદને કારણે પરિસ્થિતિ કાબૂમાં લાવવા માટે સમય લાગી રહ્યો છે. તંત્ર દ્વારા આયોજકોને સૂચના આપવામાં આવી છે કે તેઓ સ્ટેજ અને ઈલેક્ટ્રિક સેટઅપ સુરક્ષિત રાખે અને પાણીથી બચાવવા યોગ્ય પગલાં ભરે.
વેપારીઓ પર અસર
નવરાત્રી સાથે સંકળાયેલા વેપારીઓને પણ વરસાદનો સીધો ફટકો લાગ્યો છે. ગરબા ડ્રેસ, ચણિયા ચોળી, આભૂષણ, ફૂટવેર અને ખાણીપીણીના સ્ટોલ ધારકોને વરસાદને કારણે ગ્રાહકોમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. સામાન્ય રીતે નવરાત્રી પહેલાં બજારોમાં ભારે ભીડ જોવા મળે છે, પરંતુ વરસાદે ખરીદીના માહોલને ઠંડો પાડ્યો છે.
ખેડૂતોને વરસાદથી રાહત
શહેરમાં વરસાદ મુશ્કેલી સર્જે છે, પરંતુ ગ્રામ્ય વિસ્તારોના ખેડૂતો માટે આ વરસાદ રાહતરૂપ બન્યો છે. આસો મહિનામાં ખેડૂતોના મકાઈ, કપાસ અને મગફળી જેવા પાકોને પાણીની જરૂરિયાત રહે છે. ઘણા ખેડૂતોને આશંકા હતી કે જો વરસાદ નહીં વરસે તો પાક સુકાઈ જશે. પરંતુ આ અચાનક વરસેલા ઝાપટાંઓએ પાકોને નવજીવન આપ્યું છે.
ખેડૂતોનું કહેવું છે કે વરસાદથી જમીનમાં ભેજ વધ્યો છે, જેના કારણે પાકની વૃદ્ધિમાં મદદ મળશે. કેટલાક ખેડૂતો તો આ વરસાદને “ભગવાનની કૃપા” ગણાવી રહ્યા છે.
આયોજકોની ચિંતાઓ
ગરબા આયોજકોનું કહેવું છે કે છેલ્લા કેટલાય મહીનાથી તેઓ નવરાત્રી માટે તૈયારીઓ કરી રહ્યા હતા. મોટો ખર્ચ કરીને મશીનરી, લાઈટિંગ, સાઉન્ડ, સ્ટેજ અને સજાવટ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ અચાનક પડેલા વરસાદને કારણે આ ખર્ચ પર પાણી ફરી વળ્યું છે.
એક આયોજકે જણાવ્યું કે, “અમે ગ્રાઉન્ડને ખેલૈયાઓ માટે આરામદાયક બનાવવા ઘણું આયોજન કર્યું હતું. પરંતુ વરસાદે આખી વ્યવસ્થા ખોરવી નાખી છે. હવે ગ્રાઉન્ડમાં પાણી અને કાદવને કારણે ખેલૈયાઓ આવી શકશે કે નહીં તે અંગે પણ સંકોચ છે.”
ભરૂચ જીલ્લામાં આસો નવરાત્રીના આરંભે વરસાદી માહોલે તહેવારના ઉમંગને થોડો ઝાંખો કરી દીધો છે. ખેલૈયાઓ માટે કાદવ-કીચડ સમસ્યા બની ગયો છે તો આયોજકો માટે સીઝન પાસ ન વેચાવાનો માથાનો દુખાવો ઊભો થયો છે. વેપારીઓને પણ નુકસાન થયું છે. પરંતુ બીજી બાજુ ખેડૂતો માટે આ વરસાદ જીવદાતા સાબિત થયો છે.
શહેરના આયોજકો મેઘરાજાને વિરામ આપવા વિનંતી કરી રહ્યા છે, જ્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારોના ખેડૂતોએ આ વરસાદ માટે આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. આમ, વરસાદે ભરૂચ જીલ્લામાં નવરાત્રીના ઉમંગ અને કૃષિજીવન બંનેમાં વિરોધાભાસી અસર પેદા કરી છે.
આ પણ વાંચો...