વાંસદા અને ચીખલી તાલુકામાં વરસાદી વિનાશ, ચીખલીમાં સરકારી અનાજના ગોડાઉનની દિવાલ ધરાશાયી, 277 ટન અનાજ પલળ્યું
Published : September 28, 2025 at 12:34 PM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લામાં ગત મોડી રાત્રે પડેલા ભારે વરસાદ તેમજ વાવાઝોડાના કારણે નવસારીના ચીખલી તેમજ વાંસદા તાલુકાના અનેક ગામડાઓમાં તારાજી સર્જાય છે.
જેમાં ચીખલી ખાતે આવેલ સરકારી અનાજના ગોડાઉનમાં પણ એક તરફના શેડના પતરા ઉડી ગયા હતા સાથે જ આ ગોડાઉનની દિવાલ પણ ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી, જેના કારણે ગોડાઉનમાં સંગ્રહિત ઘઉં અને ચોખાનો 277 ટનથી વધુનો જથ્થો વરસાદના પાણીમાં પલળી ગયો છે.
સમગ્ર ઘટનાને લઈને ચીખલી પ્રાંત મામલતદાર સહિતના અધિકારીઓએ ઘટના સ્થળની મુલાકાત લીધી હતી. તો બીજી તરફ પુરવઠા અધિકારીએ ફક્ત ટેલિફોનિક માહિતી મેળવી હતી. સમગ્ર ઘટનામાં હજી સુધી આ પલળતું અનાજ હટાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ નથી, પરંતુ ગોડાઉન મેનેજર દ્વારા આ અનાજના જથ્થાને ખસેડવા માટેની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવનાર હોવાની માહિતી આપવામાં આવી હતી
નવસારીના ચીખલી, તળાવ ચોરા, માળીયાધરા, સોલધરા વિસ્તારોમાં વાવાઝોડાના કારણે મોટા પાયે નુકસાન થયાનું સામે આવ્યું છે. ગરીબ પરિવારોના ઘરના પતરા ઉડી જતા સમગ્ર ઘરવખરીનો સામાન પલળી ગયો છે. સરકારી આવાસમાં રહેતા લોકોનો તમામ સામાન અને અનાજ ભીનું થઈ ગયું છે. એક તરફ વરસાદી માહોલ અને બીજી તરફ ઘર વિહોણા થવાના કારણે લોકોની હાલત દયનીય બની છે. કેટલાંક પશુપાલકોનો ઘાસચારો પણ ભીનો થઈ ગયો છે. જ્યારે કેટલાંક લોકોના ઘરના પર લાગેલી સોલાર પેનલ ઉડી જતા ભારે નુકસાન થયું છે. ત્યારે વહેલી તકે તંત્ર મદદે આવે તેવી લોકો લાગણી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
ગણદેવી ચીખલીના ધારાસભ્ય નરેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ગતરાત્રિ દરમિયાન વાવાઝોડા સાથે વરસેલા વરસાદના કારણે ચીખલી તાલુકામાં અનેક વિસ્તારોમાં નુકસાન થયું છે. જેમાં અનેક ઘરોને અને ખેતીવાડીને નુકસાન થયું છે. જેમાં અમે રાત્રી દરમિયાન તમામ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી છે અને નિરીક્ષણ કર્યું છે. નુકસાનીને લઈને સર્વે પણ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. તો બીજી તરફ સરકારી અનાજની ગોડાઉન ની દિવાલ અને શેડ ધરાસાઈ થતાં છે અનાજ પલળાઈ ગયું છે જે મુદ્દે પુરવઠા અધિકારી અને પ્રાંત અધિકારી જોડે ચર્ચા થઈ છે જે નુકસાની વારુ અનાજ છે તે ભૂલમાં લોકો સુધી ન જાય તેની તકેદારી રાખવામાં આવશે.