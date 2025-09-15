ETV Bharat / state

કુદરતમાંથી મળતા આ પરિબળો અને સંકેતોના આધારે લગાવાય છે વરસાદનું અનુમાન, આજે પણ આ દેશી પદ્ધતિ અસરકારક

આકાશી ગર્ભ, હોળીની ઝાળ, ટીટોડીના ઈંડા, શરદ પૂનમનો ચંદ્ર, આંબામાં મોર અને લીમડામાં લીંબોડી આવા અનેક નિરીક્ષણ પરથી થાય છે વરસાદનું અનુમાન

કુદરતમાંથી મળતા આ પરિબળો અને સંકેતોના આધારે લગાવાઈ છે વરસાદનું અનુમાન
કુદરતમાંથી મળતા આ પરિબળો અને સંકેતોના આધારે લગાવાઈ છે વરસાદનું અનુમાન (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2025 at 9:20 AM IST

Updated : September 15, 2025 at 11:44 AM IST

જુનાગઢ: ચોમાસામાં વરસાદનું અનુમાન જ્યારે આધુનિક હવામાન વિભાગ કાર્યરત ન હતો, આવા સમયે ઋષિમુનિઓ અને દેશી લોકો દ્વારા પૃથ્વી પર થતા ઋતુ પરિવર્તન વરસાદ ગરમી વાયુ સૂર્ય અને તેના ગ્રહો નક્ષત્ર 12 રાશિઓ તારા સમૂહ વગેરેના સ્થિતિ અને તેના જોડાણથી ચોમાસામાં વરસાદ કેવો પડશે તેનું અનુમાન લગાવવામાં આવતું હતું.

વેદકાળ પૂર્વેથી જ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ઋષિમુનિઓ સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકૃતિ અને પંચ મહાભૂતનો અભ્યાસ કરીને વરસાદનું અનુમાન કરતા હતા. સૌ પ્રથમ વખત યજુર્વેદમાં આ પ્રકારના સ્વરૂપનુ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, ચાર વેદ, ઉપનિષદો, દર્શન શાસ્ત્રો, આયુર્વેદ શાસ્ત્રો અનુસાર દેશી પદ્ધતિથી વરસાદનું અનુમાન લગાવવામાં આવતુ હતું, જે આજે પણ અસરકારક માનવામાં આવે છે.

કુદરતમાંથી મળતા આ પરિબળો અને સંકેતોના આધારે લગાવાઈ છે વરસાદનું અનુમાન

દેશી પદ્ધતિથી વરસાદનું અનુમાન

ચોમાસામાં વરસાદ ક્યારે કેવો અને કેટલો પડશે તેને લઈને આજે પણ અનુમાન લગાવવામાં આવે છે, આધુનિક યુગમાં હવામાન વિભાગ કાર્યરત થયા બાદ વરસાદની સ્થિતિ અંગે અનુમાનો લગાવવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ જ્યારે આધુનિક હવામાન વિભાગ કાર્યરત ન હતો આવા સમયે પણ ભારતની પ્રાચીન પરંપરા અનુસાર ઋતુ પરિવર્તન વરસાદ ગરમી ઠંડી સૂર્ય અને તેના ગ્રહો 27 નક્ષત્ર 12 રાશીઓ તારાના સમૂહ અને તેની સ્થિતિ તેમજ જોડાણની સાથે પૃથ્વી પર જોવા મળતા વૃક્ષો પશુ-પક્ષીઓ કીટકોના સચોટ નિદર્શનથી વરસાદનું ચોક્કસ અનુમાન લગાવવામાં આવતું હતું, વેદકાળ પૂર્વેથી જ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ઋષિમુનિઓએ પણ આ જ પ્રકારે બ્રહ્માંડ, પાંચ મહાભૂત ધરતી અને આકાશનો વિધિવત અભ્યાસ કરીને ચોમાસા દરમિયાન વરસાદનું અનુમાન લગાવવામાં આવતું હતું, જેનું સર્વપ્રથમ વખત ઉલ્લેખ યજુર્વેદમાં કરવામાં આવ્યો હતો. ચોમાસા દરમિયાન જે તે સમયે ચાર વેદ ઉપનિષદો દર્શન શાસ્ત્ર આયુર્વેદિક શાસ્ત્ર પ્રકૃતિ પ્રાણી માનવ પક્ષીઓ વનસ્પતિઓના ગુણધર્મ અને જે તે સમયે તેની ચેષ્ટાઓને આધારે ચોમાસા દરમિયાન વરસાદનું અનુમાન થતું હતું.

આકાશી ગર્ભના આધારે પણ વરસાદનું લગાવાતું અનુમાન
આકાશી ગર્ભના આધારે પણ વરસાદનું લગાવાતું અનુમાન

ઋષિમુનિઓએ વર્ષા વિજ્ઞાન શોધ્યું

ભારતની સંસ્કૃતિ અને તેની પરંપરા સાથે ઋષિમુનિઓ પાયાના પથ્થર માનવામાં આવે છે, મહર્ષિ, પરાશર, કાશ્ય, વશિષ્ઠ અગસ્થ્ય, ગર્ગ, દુર્વાસા જેવા ઋષિમોનીઓએ સમગ્ર વિશ્વમાં સર્વ પ્રથમ વખત વર્ષા વિજ્ઞાન શોધ્યું હોવાનો ઉલ્લેખ ઋષિમુનિઓના સમયથી પ્રસિદ્ધ થયેલા ગ્રંથોમાં જોવા મળે છે. જેમાં વર્ષા વૈજ્ઞાનિક તરીકે પંડિત ભટુરી કે જેને ભડલી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેની સાથે કેટલાક વરસાદ વિજ્ઞાનના સૂત્રો પણ આપ્યા હતા તે મુજબ આજે આધુનિક વિજ્ઞાનના યુગમાં પણ પરંપરાગત રીતે સામાન્ય લોકો અને ગામડાના ખેડૂતો ચોમાસા દરમિયાન પોતાના અનુમાનો વરસાદને લઈને લગાવતા હોય છે.

હોળીની ઝાળથી પણ વરસાદનું લગાવાઈ છે અનુમાન
હોળીની ઝાળથી પણ વરસાદનું લગાવાઈ છે અનુમાન

વર્ષા વિજ્ઞાન સાથે જોડાયેલ પ્રકૃતિ

સામાન્ય રીતે વરસાદ વિજ્ઞાન મનુષ્ય પ્રાણી અને પ્રકૃતિ સાથે જોડાયેલા માદાના ઉદર સાથે જોડાયેલું છે. જેમાં વૃક્ષોમાં ફૂલમાં જીવનો ગર્ભ બંધાવો તેમજ ફળ રૂપે બીજનો જન્મ થવો. વડ પીપળ ઉમરો અંજીર આવા અનેક પ્રકૃતિના ઉદાહરણો છે કે જેના પરથી ફળ ઉત્પન્ન થાય છે તેવી જ રીતે આકાશરૂપી ઉદરમાં પણ વરસાદનો ગર્ભ બંધાયને 192 દિવસથી લઈને 195 દિવસે વરસાદ ચોક્કસપણે પડે છે.આવી પરંપરા જોવા મળે છે.ભારતીય પરંપરા અનુસાર વર્ષાઋતુ પૂર્ણ થયા બાદ કારતક સુદ અગિયારસના દિવસે આકાશમાં રતાસ આવીને નવા વાદળના જન્મ માટે આકાશ સ્પષ્ટ બને છે,કારતક સુદ પૂનમથી ફાલ્ગુન સુદ પૂનમના પાંચ માસના સમયમાં ભારત અને તેની પૂર્વ પશ્ચિમના દેશોમાં વરસાદનો ગર્ભ બંધાય છે.જે 192થી 195 દિવસે વર્ષા ગર્ભ પરિપક્વ થઈને જયેષ્ઠ એટલે કે જૂન માસથી વરસાદની શરૂઆત થાય છે. આવી જ રીતે પૃથ્વીના ઉત્તર અને દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં વરસાદ ગર્ભ બંધાયને એ પ્રદેશોમાં પણ વરસાદ થતો હોય છે.

કુદરતમાંથી મળતા સંકતોના આધારે દેશી વિજ્ઞાન આગાહીકારો કરે છે આગાહી
કુદરતમાંથી મળતા સંકતોના આધારે દેશી વિજ્ઞાન આગાહીકારો કરે છે આગાહી

ચોમાસામાં વરસાદના પરિબળો

ચોમાસા દરમિયાન વરસાદ પડવાના કેટલાક પરિબળોને દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર આજે પણ અનુસરી રહ્યા છે, જે મુજબ નક્ષત્ર, રાશિ, સૂર્ય, ચંદ્રની યુતી, વિષુવવૃત રેખાથી જે તે સ્થળનું અંતર વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ, વાતાવરણમાં જોવા મળતી શુદ્ધતા, ગરમી, હવાનું દબાણ, પવનની દિશા અને ગતિ દરિયાની સપાટીથી જે તે વિસ્તારની ઊંચાઈ ધરતી ઉપર દેશી કૂળના સૌથી વધુ ઓક્સિજન આપતા વૃક્ષોની માત્રા વગેરે કુદરતમાંથી મળતા સંકેતો અનુસાર દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકારો ચોમાસામાં વરસાદનું અનુમાન આજે પણ લગાવી રહ્યા છે.

અન્ય પરિબળો પણ વરસાદ માટે મહત્વના

દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકારો આજે પણ માને છે કે, વર્ષાગર્ભના દિવસો પૂર્ણ થયા પછી, ગાજ વીજ અને કરા સાથે વરસાદ થાય પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઝાકળ આવવાની સાથે ભૂકંપનો અનુભવ થાય રાત્રે વધુ પ્રમાણમાં ખરતા તારા જોવા મળે છે. ગર્ભ ધારણના છ દિવસમાં સૂર્ય કે ચંદ્રગ્રહણ થાય આકાશમાં દિવસ દરમિયાન રતાશ દેખાતી જોવા મળે આકાશમાં દિવસે અને રાત્રે રેતીની આંધી જોવા મળે આવા પરિબળો બંધાયેલા વરસાદ ગર્ભને નિષ્ફળ બનાવે છે, તેવી જ રીતે કૃષ્ણપ્રક્ષમાં આવતી સંક્રાંતિ જેટલી મોડી આવે તેટલો વરસાદ ઓછો થાય વધુમાં હોળીની ઝાળનો પવન અને તેની દિશા ફાગણ મહિનામાં વૃક્ષોમાં આવતા ફૂલો અક્ષય તૃતીયાને આધારે ઉષાકાળનો પવન સૂર્યનો પડછાયો, સૂર્ય ચંદ્રનો અસ્ત, અક્ષય તૃતીયાનું નક્ષત્ર, કુવાનું પાણી, પૂનમનો પ્રભાવ અને વર્ષાઋતુમાં અવકાશી વીજળીનું પ્રમાણ ચૈત્રના દનીયા, મેઘ ધનુષ્ય, પક્ષીઓના ઈંડા, અષાઢી કુંભ વરસાદ અને પવનની દિશા, વરસાદના કસ અને વાદળો નક્ષત્ર અને વરસાદની સાથે મૃગશીર્ષ જેવા એકદમ પૌરાણિક પરંતુ આજે પણ આધુનિક યુગમાં ખૂબ જ મહત્વના મનાતા દિશાનિર્દેશો અનુસાર આધુનિક હવામાન શાસ્ત્રની ઉપસ્થિતિની વચ્ચે પણ કુદરતી પદ્ધતિથી ચોમાસુ અને તેના વરસાદના દિવસોનું નિરીક્ષણ થઈ રહ્યું છે.

