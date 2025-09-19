ETV Bharat / state

ભરૂચ જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ, ગરમીથી રાહત પરંતુ ગરબા આયોજકો મુશ્કેલીમાં

સતત ઉકળાટથી પરેશાન લોકો માટે આ વરસાદ રાહતરૂપ બન્યો છે, પરંતુ સાથે સાથે નવરાત્રી પૂર્વે ગરબા આયોજકો માટે મુશ્કેલી ઊભી કરી છે.

ભરૂચ જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ
ભરૂચ જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ
ભરૂચ : જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાકના વિરામ બાદ આજે ફરી એકવાર મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે. ગાજવીજ સાથે વરસેલા વરસાદે વાતાવરણમાં ઠંડક ફેલાવી દીધી છે. સતત ઉકળાટથી પરેશાન લોકો માટે આ વરસાદ રાહતરૂપ બન્યો છે, પરંતુ સાથે સાથે નવરાત્રી પૂર્વે ગરબા આયોજકો માટે મુશ્કેલી ઊભી કરી છે.

વિરામ બાદ મેઘરાજાની વાપસી

કેટલાક દિવસથી જિલ્લાભરમાં છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા બાદ 24 કલાકનો વિરામ આવ્યો હતો. આ વિરામને કારણે ગરમી અને ઉકળાટ વધી ગયો હતો. લોકો પરસેવાથી તરબતર થઈ રહ્યાં હતા. પરંતુ આજે અચાનક બદલાયેલા માહોલે સૌને ચોંકાવી દીધા. મેઘરાજા ગાજવીજ સાથે વરસ્યા અને થોડા જ સમયમાં વાતાવરણ ઠંડુ થઈ ગયું. રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયા, ઝાડો પવનથી હલવા લાગ્યા અને શહેરમાં ઠંડકનો માહોલ પ્રસરી ગયો.

ગરમીથી રાહત પરંતુ ગરબા આયોજકો મુશ્કેલીમાં (Etv Bharat Gujarat)

લોકોમાં આનંદની લાગણી

વરસાદના આગમનથી સામાન્ય નાગરિકોમાં આનંદ જોવા મળ્યો. ગરમીથી પરેશાન લોકો વરસાદી ઝાપટાંનો આનંદ માણતા જોવા મળ્યા. બાળકો વરસાદમાં રમતા જોવા મળ્યા તો મોટા લોકો છત્રી-રેઇનકોટ કાઢીને બહાર નીકળ્યા. ગરમીમાં રાહત મળતા લોકોમાં ખુશી તો જોવા મળી પરંતુ શહેરની કેટલીક જગ્યાએ પાણી ભરાવાની સમસ્યાથી દૈનિક જીવન થોડું મુશ્કેલ બન્યું.

ગરબા આયોજકો પર પાણી

આ વખતે વરસાદે સૌથી વધુ મુશ્કેલી ગરબા આયોજકો માટે ઉભી કરી છે. નવરાત્રીની તૈયારીઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. મંચ, પંડાલ અને ડેકોરેશનનું કામ ચાલુ છે. પરંતુ વરસાદે આ કામમાં અવરોધ ઉભો કર્યો છે. પંડાલમાં પાણી ભરાતા સજાવટનું કામ અટકી ગયું. મંચની લાઇટિંગ અને સાઉન્ડ સિસ્ટમમાં ખામી થવાની ભીતિ છે. આ પરિસ્થિતિમાં આયોજકો ચિંતિત છે કે જો આવું જ ચાલુ રહેશે તો નવરાત્રીના દિવસોમાં મોટા કાર્યક્રમો પર પણ અસર પડશે.

હવામાન વિભાગની આગાહી

હવામાન વિભાગે અગાઉથી જ યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું હતું. આગાહી મુજબ, જિલ્લામાં હજુ કેટલાક દિવસો સુધી છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને નવરાત્રી દરમ્યાન પણ વરસાદી માહોલ જામે તેવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જો આવું બનશે તો નવરાત્રીના ઉત્સવોમાં “મેઘ વિઘ્ન” ઊભું થઈ શકે છે.

ખેતી માટે લાભદાયી

વરસાદથી એક તરફ ગરબા આયોજકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે, પરંતુ ખેડૂતો માટે આ વરસાદ લાભદાયી સાબિત થઈ રહ્યો છે. વરસાદી પાણીથી ખેતરોમાં ભેજ વધ્યો છે, જેના કારણે પાકોને મદદ મળશે. ખાસ કરીને તલ, મગફળી અને ચણાના પાક માટે આ વરસાદ ફાયદાકારક છે.

નાગરિકોમાં મિશ્ર પ્રતિક્રિયા

વરસાદને લઈને નાગરિકોમાં મિશ્ર પ્રતિક્રિયા જોવા મળી રહી છે. એક તરફ લોકો ગરમીમાંથી રાહત મળવાથી ખુશ છે. બીજી તરફ ટ્રાફિક જામ, પાણી ભરાવાની સમસ્યા અને ગરબા આયોજકોની મુશ્કેલીને લઈને ચિંતા પણ છે. શહેરના કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતા વાહનચાલકોને મુશ્કેલીઓ પડી. સ્કૂલમાંથી છૂટા થતા વિદ્યાર્થીઓ પણ વરસાદમાં ભીંજાઈ ગયા.

નવરાત્રીમાં પડકાર

જિલ્લામાં નવરાત્રી માટે અનેક મોટા કાર્યક્રમો યોજાવાના છે. પરંતુ હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે જો નવરાત્રી દરમ્યાન વરસાદ ચાલુ રહેશે તો કાર્યક્રમોની રોનક ઓછી થઈ શકે છે. આયોજકો હાલમાં વિકલ્પો શોધી રહ્યાં છે, જેમ કે પંડાલને વધુ મજબૂત બનાવવું અને પાણી ન ઘૂસે તે માટે ડ્રેનેજની વ્યવસ્થા કરવી.

ભરૂચ જિલ્લામાં આજે ગાજવીજ સાથે વરસેલા વરસાદે વાતાવરણમાં ઠંડક ફેલાવી દીધી છે. લોકો ગરમીમાંથી રાહત અનુભવી રહ્યાં છે, પરંતુ ગરબા આયોજકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. હવામાન વિભાગે વધુ વરસાદની આગાહી કરતાં નવરાત્રીમાં મેઘ વિઘ્ન સર્જાઈ શકે તેવી શક્યતા છે.

