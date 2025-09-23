ETV Bharat / state

પ્રથમ નોરતે વરસાદ ખાબકતાં ધોરાજીમાં ચાલતી ભુલકાઓની ગરબીના આયોજકો અને બાળકો નિરાશ

ધોરાજીમાં છેલ્લા 23 વર્ષથી ચાલતી ભૂલકા ગરબી પ્રથમ નોરતે વરસાદ પડવાના કારણે પ્રથમ દિવસે મુલતવી રાખવામાં આવતા આયોજકોમાં ચિંતાનો માહોલ છે.

Published : September 23, 2025 at 3:37 PM IST

રાજકોટ: હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી આગાહીને પગલે રાજકોટના ધોરાજીમાં છેલ્લા 23 વર્ષથી ચાલતી ભૂલકા ગરબી પ્રથમ નોરતે વરસાદ પડવાના કારણે પ્રથમ દિવસે મુલતવી રાખવામાં આવતા આયોજકોમાં ચિંતાનો માહોલ છે તો બીજી તરફ ભૂલકાઓમાં નિરાશા જોવા મળી હતી.

ધોરાજી શહેરમાં આયોજિત થતી અને છેલ્લા 23 વર્ષ કરતા પણ વધારે સમયથી ચાલતી ભૂલકાઓની એક અનોખી ગરબીમાં નવરાત્રીના પ્રથમ નોરતે વરસાદનું આગમન થતા આયોજકોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો, તો બીજી તરફ આ ગરમીમાં ભાગ લેનારા 1300 જેટલા નાના ભૂલકાઓ નિરાશ થયા હોવાનું પણ સામે આવ્યું હતું. વરસાદ પડતા નવરાત્રીના ગરબા રમવા માટેના ગ્રાઉન્ડની અંદર વરસાદી પાણી ભરાયા હતા તો બીજી તરફ વરસાદ પડતા મંડપ સહિતની ચીજ વસ્તુઓ પણ પલળી હતી ત્યારે આયોજકો સેવકો અને સહયોગીઓમાં ચિંતા હતી તો બીજી તરફ બાળકોમાં નિરાશા જોવા મળી છે.

ધોરાજી શહેરમાં છેલ્લા 23 વર્ષથી ચાલતી અને 24માં વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કરતી બજરંગ ગ્રુપ આયોજિત જય ગેલી અંબે ભૂલકા ગરબીનું આયોજન થાય છે, જેમાં ધોરાજી શહેર તેમજ આસપાસના પંથકના માતા-પિતાઓ પોતાના નાના નાના ભૂલકાઓને આ ગરબીમાં રાસ રમવા માટે લાવતા હોય છે અને માતાજીની આરાધના અને સાધના કરવા બાળકો પણ હોશે હોશે રાસ ગરબા રમતા પણ નજરે પડે છે. આ ગરબીને માણવા અને નિહાળવા માટે વિવિધ વિસ્તારોમાંથી ભક્તો શ્રદ્ધાળુ અને બાળકોના માતા-પિતાઓ આ ગરબી માણવા અને નિહાળવા માટે ઉમટી પડે છે.

ધોરાજી શહેરમાં છેલ્લા 23 વર્ષથી ચાલતી આ ગરબીના આયોજક ટીમના સી.સી. અંટાળાએ જણાવ્યું હતું કે તેમના ગ્રુપ દ્વારા આજથી 23 વર્ષ પહેલા આ ભૂલકા ગરબીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ગરબીના આયોજનમાં બે વર્ષથી ઉપર અને દસ વર્ષથી નીચેના ભૂલકાં માટે કોઈપણ નાત જાત કે ધર્મના ભેદભાવ વગર અંદાજિત 1300 ની સંખ્યામાં બાળાઓ માટે વિશેષ રૂપે આયોજન કરવામાં આવી છે. અહીંયા બહોળી સંખ્યામાં બાળકો મન મૂકીને રાસ રમે છે ત્યારે આ ગરબાના આયોજનમાં કોઈ પણ પાસે ગરબા રમવા માટેની ફી ફંડ કે ફાળો અથવા પાસ માટેની કોઈપણ પ્રકારની સવલત ઊભી નથી કરવામાં આવી. આ ગરબીને ઉદ્યોગપતિઓ આગેવાનો અગ્રણીઓ સહિતના સ્વયંસેવક યુવાનો અને અગ્રણીઓનો સંપૂર્ણ સાથ અને સહકાર મળે છે અહીંયા ગરબીમાં વિવિધ જાગૃતિ અંગેના કાર્યક્રમમાં બેનરો પણ લગાવવામાં આવે છે.

