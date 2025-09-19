સુરતમાં મેઘરાજાનો કહેર: લિંબાયતમાં ત્રણ કલાકમાં છ ઇંચ વરસાદ, નવરાત્રિમાં વરસાદનું વિઘ્ન
લિંબાયત વિસ્તારમાં આભ ફાટ્યું હોય તે રીતે એક કલાકમાં સાડા ચાર ઇંચ અને ત્રણ કલાકમાં કુલ છ ઇંચ વરસાદ ખાબકતા જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.
સુરત: છેલ્લા ત્રણ દિવસથી સુરત શહેરમાં મેઘરાજાની મહેર યથાવત્ છે. આજે, 19 સપ્ટેમ્બરે, શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો. ખાસ કરીને લિંબાયત વિસ્તારમાં આભ ફાટ્યું હોય તે રીતે એક કલાકમાં સાડા ચાર ઇંચ અને ત્રણ કલાકમાં કુલ છ ઇંચ વરસાદ ખાબકતા જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.
ભારે વરસાદના કારણે લિંબાયતમાં આવેલા આશાનગરમાં લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા હતા, અનેક રસ્તાઓ પર ઘૂંટણસમા પાણી ભરાયા હતા. આ ઉપરાંત, ઉધના ત્રણ રસ્તા જેવા મુખ્ય માર્ગો પર પણ પાણી ભરાવાના કારણે વાહનવ્યવહાર ખોરવાયો હતો અને અનેક વાહનો બંધ પડી ગયા હતા. આ અચાનક આવેલા વરસાદથી કામ અર્થે ઘરની બહાર નીકળેલા લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
જોકે, શહેરના ડુમસ વિસ્તારમાં વરસાદનો એક છાંટો પણ પડ્યો ન હતો, જ્યારે પીપલોદ, અઠવા, ડુમસ રોડ, વરાછા અને સિટીલાઈટ જેવા વિસ્તારોમાં પણ એકથી બે ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો.
નવરાત્રિ પર વરસાદનું વિઘ્ન?
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે મોટી આગાહી મુજબ, નવરાત્રિ દરમિયાન ગુજરાતમાં વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવી શકે છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે આગામી 72 કલાકમાં અમદાવાદ અને ગાંધીનગર સહિત રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં વરસાદી માહોલ રહેશે.
સૌથી મોટી આગાહી 29 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબરના સમયગાળા માટે કરવામાં આવી છે, જ્યારે અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીની સિસ્ટમના કારણે દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી આપી છે કે આ વરસાદ 'આફતરૂપ' સાબિત થઈ શકે છે. આ સંજોગો જોતા, નવરાત્રિના ખેલૈયાઓએ વરસાદ સાથે ગરબા રમવા માટે તૈયાર રહેવું પડશે.
