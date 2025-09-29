જૂનાગઢમાં વરસાદને કારણે ગરબાનું આયોજન ખોરંભે, આજે પણ રદ થવાની શક્યતા
પાછલા બે દિવસથી જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં અચાનક વાતાવરણમાં આવેલા પલટાને કારણે ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે.
જૂનાગઢ: પાછલા બે દિવસથી જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં અચાનક વાતાવરણમાં આવેલા પલટાને કારણે ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. આના પરિણામે ગઈકાલે શહેર અને જિલ્લાના મોટાભાગના સ્થળોએ ગરબાનું આયોજન રદ કરવામાં આવ્યું હતું. આજે પણ વરસાદને કારણે ગરબા મેદાનોમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાણી અને કીચડ જોવા મળી રહ્યા છે, જેને દૂર કરવા માટે આયોજકો દ્વારા કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. આજે ગરબા રદ થાય તેવી શક્યતા દેખાઈ રહી છે.
ગરબા મેદાનોમાં પાણી અને કીચડનો કચવાટ
જૂનાગઢમાં નાના-મોટા મળીને 50થી વધુ સ્થળોએ ગરબાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. ગઈકાલે વરસાદને કારણે આ તમામ સ્થળોએ ગરબા સંપૂર્ણપણે બંધ રહ્યા હતા. આજે બપોર બાદ વરસાદ થંભ્યો હોવાથી, આયોજકો દ્વારા ગરબા મેદાનોમાં ભરાયેલા પાણી અને કીચડને દૂર કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. જો આ કામગીરી સમયસર પૂર્ણ થશે અને રાત્રે વરસાદ નહીં પડે, તો મેદાનોની સ્થિતિને ધ્યાને રાખીને ગરબા યોજવા કે નહીં તે અંગે અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે.
29 સપ્ટેમ્બરે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા
હવામાન વિભાગના ડિરેક્ટર ડૉ. એ.કે. દાસે જણાવ્યું કે, 29 સપ્ટેમ્બરે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. ખાસ કરીને પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદને લઈને રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. રાજકોટ, અમરેલી અને દ્વારકામાં મધ્યમથી ભારે વરસાદને લઈને ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આ સાથે, 42થી 50 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે.
30 સપ્ટેમ્બરની આગાહી:
30 સપ્ટેમ્બરે પણ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારે વરસાદને લઈને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. રાજકોટ, પોરબંદર, દ્વારકા અને ગીર સોમનાથમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે, જ્યારે જામનગર, અમરેલી અને કચ્છમાં અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત, ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી અને દમણમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે.
1 અને 2 ઓક્ટોબરની આગાહી:
1 અને 2 ઓક્ટોબરે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતના માછીમારોને 45થી 55 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની ચેતવણીને ધ્યાને લઈને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
વરસાદની સ્થિતિ:
આ વર્ષે ગુજરાતમાં સરેરાશ 887.5 મિ.મી. વરસાદ નોંધાયો છે, જે સામાન્ય સરેરાશ 709.9 મિ.મી. કરતાં વધુ છે. ગયા વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે વરસાદનું પ્રમાણ વધારે છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. ગુજરાતમાંથી ચોમાસું હજી વિદાય લઈ રહ્યું નથી.
