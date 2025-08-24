અમદાવાદ: પશ્ચિમ રેલ્વે મુસાફરોની સુવિધા માટે અને તહેવારોની મોસમ દરમિયાન તેમની મુસાફરીની માંગને પહોંચી વળવા માટે બાંદ્રા ટર્મિનસ અને ભાવનગર વચ્ચે ખાસ ભાડા પર એક ખાસ ટ્રેન ચલાવશે. પશ્ચિમ રેલ્વે દ્વારા બાંદ્રા-ભાવનગર સ્પેશ્યલ ટ્રેનનું ટાઈમ ટેબલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત મુંબઈ સેન્ટ્રલ અને ગાંધીનગર વચ્ચે દોડતી વંદે ભારત એક્સપ્રેસને હવે નવસારી સ્ટેશન પર હોલ્ટ આપવામાં આવ્યો છે.
ટ્રેન નંબર 09209/09210 બાંદ્રા ટર્મિનસ - ભાવનગર સ્પેશિયલ [2 ટ્રિપ્સ]
ટ્રેન નંબર 09209 બાંદ્રા ટર્મિનસ - ભાવનગર સ્પેશિયલ શનિવાર, 30 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ બપોરે 1:50 વાગ્યે બાંદ્રા ટર્મિનસથી ઉપડશે અને બીજા દિવસે 04:30 વાગ્યે ભાવનગર પહોંચશે. તેવી જ રીતે, ટ્રેન નંબર 09210 ભાવનગર-બાંદ્રા ટર્મિનસ સ્પેશિયલ, શુક્રવાર, 29 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ ભાવનગરથી 20:20 વાગ્યે ઉપડશે અને બીજા દિવસે 10:20 વાગ્યે બાંદ્રા ટર્મિનસ પહોંચશે.
આ ટ્રેન બંને દિશામાં બોરીવલી, પાલઘર, વાપી, વલસાડ, નવસારી, સુરત, ભરૂચ, વડોદરા, અમદાવાદ, વિરમગામ, સુરેન્દ્રનગર ગેટ, બોટાદ, ધોળા, સોનગઢ, સિહોર અને ભાવનગર પરા સ્ટેશનો પર રોકાશે.
આ ટ્રેનમાં AC 2 ટાયર, AC-3 ટાયર, AC-3 ટાયર (ઇકોનોમી), સ્લીપર ક્લાસ અને જનરલ સેકન્ડ ક્લાસ કોચ હશે. ટ્રેન નંબર 09209 અને 09210 નું બુકિંગ 24 ઓગસ્ટ, 2025 થી PRS કાઉન્ટર અને IRCTC વેબસાઇટ પર શરૂ થશે.
વંદે ભારત એક્સપ્રેસને નવસારી સ્ટેશન પર વધારાનો હોલ્ટ
24 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ મુંબઈ સેન્ટ્રલથી ઉપડતી ટ્રેન નંબર 20901 મુંબઈ સેન્ટ્રલ - ગાંધીનગર કેપિટલ વંદે ભારત એક્સપ્રેસને નવસારી સ્ટેશન પર વધારાનો હોલ્ટ આપવામાં આવ્યો છે. આ ટ્રેન 08:43 વાગ્યે નવસારી સ્ટેશન પહોંચશે અને 08:45 વાગ્યે ઉપડશે.
એ જ રીતે, 23 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ ગાંધીનગર કેપિટલથી ઉપડતી ટ્રેન નંબર 20902 ગાંધીનગર કેપિટલ - મુંબઈ સેન્ટ્રલ વંદે ભારત એક્સપ્રેસને નવસારી સ્ટેશન પર વધારાનો હોલ્ટ આપવામાં આવ્યો છે. આ ટ્રેન નવસારી સ્ટેશન પર 17:27 વાગ્યે પહોંચશે અને 17:29 વાગ્યે રવાના થશે.
