ETV Bharat / state

શિવ વિષ્ણુ અને મહાત્મા ગાંધીના ઉદાહરણ આપીને રાહુલ ગાંધીએ જિલ્લા અધ્યક્ષોને આપ્યું પ્રશિક્ષણ

આજે પ્રશિક્ષણના ચોથા દિવસે નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધીએ બપોર બાદ પ્રશિક્ષણ શિબિરમાં હાજર રહીને ઉપસ્થિત જિલ્લા અને મહાનગરના પ્રમુખોને પાર્ટી લેવલની શીખ આપી હતી.

શિબિરમાં જિલ્લા અધ્યક્ષોને પ્રશિક્ષણ આપતા રાહુલ ગાંધી
શિબિરમાં જિલ્લા અધ્યક્ષોને પ્રશિક્ષણ આપતા રાહુલ ગાંધી (X/Gujarat Congress)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 10:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: 10મી તારીખથી ભવનાથના પ્રેરણા ધામમાં ગુજરાત કોંગ્રેસના 42 જિલ્લા પ્રમુખોના પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમ શરૂ થયો છે, જે 19મી તારીખ સુધી ચાલવાનો છે. ત્યારે આજે પ્રશિક્ષણના ચોથા દિવસે નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધીએ બપોર બાદ પ્રશિક્ષણ શિબિરમાં હાજર રહીને ઉપસ્થિત જિલ્લા અને મહાનગરના પ્રમુખોને પાર્ટી લેવલની શીખ આપી હતી. રાહુલ ગાંધીએ આજે ઉપસ્થિત પાર્ટીના તમામ પ્રમુખો અને અગ્રણી નેતાઓને ભગવાન વિષ્ણુ મહાદેવ અને ગાંધીજીના દ્રષ્ટાંત સાથે રાજકારણમાં કઈ રીતે કામ કરી શકાય તેની શીખ આપી હતી.

કોંગ્રેસની પ્રશિક્ષણ શિબિરમાં રાહુલ ગાંધીની હાજરી
જુનાગઢના ભવનાથમાં આવેલા પ્રેરણાધામમાં કોંગ્રેસની દસ દિવસની જિલ્લા પ્રમુખોની પ્રશિક્ષણ શિબિર 10મી તારીખથી શરૂ થઈ છે. આજે પ્રશિક્ષણ વર્ગના ત્રીજા દિવસે નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધીએ જુનાગઢ ખાતે સ્વયમ હાજર રહીને ઉપસ્થિત તમામ જિલ્લા પ્રમુખોને પાર્ટી લેવલનું સંગઠનનું કામ કરવા માટેની કેટલીક પ્રાથમિક સૂચનાઓ અને દેશના અન્ય રાજ્યોમાં કઈ રીતે કામ થાય છે, તેના દ્રષ્ટાંત સાથે જિલ્લા અને મહાનગરોના પ્રમુખની સાથે રાજ્યના અગ્રણી નેતાઓને પ્રશિક્ષણ વર્ગમાં તાલીમ આપી હતી. રાહુલ ગાંધી ત્રણ કલાક કરતાં વધારે સમય પ્રશિક્ષણ વર્ગમાં રોકાયા હતા. જેમાં તેમણે યોગ અને પ્રાણાયામ કરીને પણ જિલ્લા અને મહાનગરના પ્રમુખોને સ્વસ્થ અને ફિટ રહેવા માટે સૂચના પણ આપી હતી.

બ્લુ પેન્ટ અને ભૂરા ટીશર્ટમાં રાહુલ ગાંધીએ ધર્મને લઈને આપ્યા દ્રષ્ટાંતો
જિલ્લા અને મહાનગરોના પ્રમુખોને પ્રશિક્ષણ આપવા માટે બ્લુ પેન્ટ અને ભૂરા ટીશર્ટમાં રાહુલ ગાંધી એક અનોખા અંદાજમાં શિબિરમાં પહોંચ્યા હતા. પ્રશિક્ષણ શિબિર ખાતે તેમણે માધ્યમો સાથે સીધી રીતના વાત કરવાથી અંતર રાખ્યું હતું. પરંતુ તેમણે પ્રશિક્ષણ શિબિરમાં સાથે લાવેલા ભગવાન વિષ્ણુ અને શિવના ચિત્રો દ્વારા ઉપસ્થિત જિલ્લા અને મહાનગરના પ્રમુખોને ધર્મની સાથે રાજનીતિમાં કઈ રીતે કામ કરી શકાય તેનું માર્ગદર્શન પણ આપ્યું હતું. ભગવાન શબ્દની વિસ્તૃત છણાવટ સાથે તેમણે ઉપસ્થિત જિલ્લા પ્રમુખોને જણાવ્યું હતું કે, ભૂમિ, અગ્નિ, ગગન, વાયુ અને નીર ભગવાનનું આ સ્વરૂપ છે. તેને ધ્યાને રાખીને પ્રત્યેક જિલ્લા અને મહાનગરનો પ્રમુખો કામ કરે તેવી વિનંતી પણ દરેક જિલ્લા પ્રમુખોને કરી હતી.

ગાંધીજીનું દ્રષ્ટાંત પણ આપીને કાર્યકર્તાઓને પ્રશિક્ષિત કર્યા
નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધીએ આજે પ્રશિક્ષણ શિબિરમાં રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીની બે તસવીરો બતાવીને પણ ઉપસ્થિત જિલ્લા પ્રમુખોને પ્રશિક્ષિત કર્યા હતા. યુવાની કાળમાં જ્યારે મહાત્મા ગાંધી બેરીસ્ટર હતા એ સમયની શૂટ અને બુટ સાથેની મહાત્મા ગાંધીની તસવીર અને બીજી માત્ર ધોતીના સહારે દેશની આઝાદીની લડાઈ લડતા મહાત્મા ગાંધીની તસવીર બતાવીને તેમણે કાર્યકર્તાઓને સ્પષ્ટ આગ્રહ કર્યો હતો કે પાર્ટીના નેતા કાર્યકર અને પાર્ટીની નાનામાં નાની વિગતો સાથે જે લોકો આક્ષેપ કરીને પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને ઉશ્કેરીને તેનું ધ્યાન ભંગ કરવા માંગે છે. આવા તમામ લોકોને નજર અંદાજ કરીને ગાંધીજીની માફક કામ કરવાની સૂચના આપી હતી. જ્યારે ગાંધીજી બેરિસ્ટર હતા ત્યારે અંગ્રેજોએ તેમને ટ્રેનના ડબ્બામાંથી બહાર ફેંકી દીધા હતા. આ જ ગાંધીજીએ જ્યારે અંગ્રેજી વસ્ત્રોનો ત્યાગ કર્યો અને એક ધોતીના સહારે તેમણે તમામ અંગ્રેજોને ભારતમાંથી બહાર ખદેડી મૂકીને દેશને આઝાદ કર્યો હતો. કોંગ્રેસનો કાર્યકર મહાત્મા મહાત્મા ગાંધીની માફક વિપક્ષના લોકોના આક્ષેપોની ચિંતા અને તેના પર ધ્યાન આપી આ સિવાય પાર્ટીનું કામ કરીને આવા લોકોને રાજકારણ માંથી દૂર કરી શકાય છે. તે દિશામાં ઝડપથી કામે લાગી જવાની હાંકલ પણ કરી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. જુનાગઢ જેલમાં બંધ આરોપીની દીવ કોર્ટની મુદત બાદ ખુલ્લે આમ બાઇક પર લટાર, ગેંગ લીડરને પોલીસની પાર્ટી!
  2. મોરબી પુલ દુર્ઘટના: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં વળતર અને જવાબદારી અંગે સુનાવણી

For All Latest Updates

TAGGED:

JUNAGADH CONGRESS RAHUL GANDHI GUJARAT VISITCONGRESS MEETING IN JUNAGADHGUJARAT CONGRESSRAHUL GANDHI GUJARAT VISIT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.