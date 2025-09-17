રાહુલ ગાંધી આવતીકાલે જુનાગઢ આવશે, કોંગ્રેસના જિલ્લા પ્રમુખોની પ્રશિક્ષણ શિબિરનો સમાપન સમારોહ
Published : September 17, 2025 at 10:24 PM IST
જુનાગઢ: ભવનાથ તળેટી ખાતે આવેલા પ્રેરણા ધામમાં કોંગ્રેસ દ્વારા જિલ્લા પ્રમુખો માટે દસ દિવસની પ્રશિક્ષણ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શિબિરના પ્રારંભિક દિવસે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે 10 તારીખે હાજર રહ્યા હતા. ત્યારબાદ શુક્રવારે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ શિબિરમાં ઉપસ્થિત રહી જિલ્લા પ્રમુખોને ધર્મ, યોગ, પ્રાણાયામ અને રાજકીય દાવપેચનું પ્રશિક્ષણ આપ્યું હતું. હવે આવતીકાલે રાહુલ ગાંધી અઠવાડિયામાં બીજી વખત જુનાગઢની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે, જે પ્રશિક્ષણ શિબિરનો સમાપન દિવસ હશે. આ પ્રસંગે તેઓ જિલ્લા પ્રમુખોને ધર્મ, યોગ, માર્શલ આર્ટ અને રાજકીય વ્યૂહરચના અંગે વધુ માર્ગદર્શન આપશે. આ મુલાકાતને લઈને પ્રેરણા ધામમાં તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.
કૃષ્ણનો સિદ્ધાંત: જ્યાં ખોવાયું હોય ત્યાં શોધવું
કોંગ્રેસ ગુજરાતમાં પોતાનો ખોવાયેલો જનાધાર ફરીથી પ્રસ્થાપિત કરવા માટે કૃષ્ણના સિદ્ધાંત "જ્યાં ખોવાયું હોય ત્યાં શોધવું" પર આધારિત વ્યૂહરચના અપનાવી રહી છે. આ શિબિર દ્વારા કોંગ્રેસ નેતાઓ ગુજરાતમાં પોતાની રાજકીય શાખને મજબૂત કરવા મનોમંથન કરી રહ્યા છે. છેલ્લા બે મહિનામાં રાહુલ ગાંધીની ગુજરાત મુલાકાતો નોંધપાત્ર રીતે વધી છે, જે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની સક્રિયતાનો સંકેત આપે છે. અગાઉના વર્ષોમાં કેન્દ્રીય નેતાઓની ગુજરાત મુલાકાત ભાગ્યે જ થતી હતી, પરંતુ હવે રાહુલ ગાંધી ઉપરાંત AICCના મહામંત્રીઓ, પ્રદેશ પ્રમુખો અને પ્રભારીઓ પણ જુનાગઢ આવી રહ્યા છે. આ પરિવર્તન કોંગ્રેસની રાજકીય વ્યૂહરચનામાં મોટો ફેરફાર દર્શાવે છે.
રાહુલ ગાંધીની સતત ગુજરાત મુલાકાતો
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ ગુજરાતમાં ભાજપને હરાવવાનો પડકાર ઝીલ્યો છે, જેના પગલે તેમની ગુજરાત મુલાકાતોમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આ મુલાકાતોનો હેતુ કોંગ્રેસના કાર્યકરોનું મનોબળ વધારવું અને ગુજરાતમાં ભાજપ સામે કડક રાજકીય લડાઈ આપવાની તૈયારી કરવાનો છે. રાહુલ ગાંધીનો આગામી યોજનામાં ગુજરાત વિધાનસભાની તમામ 182 બેઠકો પર એક દિવસ રોકાવાનો કાર્યક્રમ પણ સામેલ છે, જોકે આ યોજનાને હજુ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું નથી. આ બધું ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના ખોવાયેલા જનાધારને પુનઃસ્થાપિત કરવા અને કૃષ્ણના સિદ્ધાંત મુજબ "જ્યાં ખોવાયું હોય ત્યાં શોધવું" ની નીતિને અનુસરવાના પ્રયાસનો એક ભાગ છે.
