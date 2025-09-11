'સંગઠન સૃજન' અભિયાન: રાહુલ ગાંધીની જૂનાગઢ મુલાકાતને લઈને કોંગ્રેસે જમવા-યોગ સહિતની કરી આ વ્યવસ્થા

ETV Bharat / state

દિલ્હીથી હવાઈ માર્ગે કેશોદ એરપોર્ટ પર ઉતરણ કર્યા બાદ રાહુલ ગાંધી રોડ માર્ગે જૂનાગઢના ભવનાથમાં આવેલા પ્રેરણા ધામ ખાતે આયોજિત પ્રશિક્ષણ વર્ગમાં ઉપસ્થિત રહેશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2025 at 4:16 PM IST

જૂનાગઢ: આવતીકાલે બપોરના અઢી વાગ્યા બાદ લોકસભામાં નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી જૂનાગઢમાં આયોજિત જિલ્લા પ્રમુખના પ્રશિક્ષણ વર્ગમાં માર્ગદર્શન આપવા અને જિલ્લા પ્રમુખો પાસેથી માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કરવા માટે જૂનાગઢ આવી રહ્યા છે. તેને લઈને પ્રશિક્ષણ સ્થળ પર કોંગ્રેસ દ્વારા તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. રાહુલ ગાંધીના આવવાથી લઈને પરત પ્રશિક્ષણ વર્ગમાંથી જવા સુધીના આ સમયગાળા દરમિયાન યોગ, પ્રાણાયામ અને આધ્યાત્મિક વાતોની સાથે આ જિલ્લા પ્રમુખોને ચૂંટણીલક્ષી માર્ગદર્શન આપીને તેમની પાસેથી સંગઠનાત્મક સૂચનો પ્રાપ્ત કરવાનો કાર્યક્રમ બન્યો છે. જે અંતર્ગત આવતી કાલે રાહુલ ગાંધી જૂનાગઢ આવી રહ્યા છે.

આવતીકાલથી રાહુલ ગાંધીના ગુજરાતના પ્રવાસે (ETV Bharat Gujarat)

રાહુલ ગાંધી જૂનાગઢમાં યોગ અને પ્રાણાયામ કરીને આપશે માર્ગદર્શન
આવતીકાલે લોકસભામાં નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી ભવનાથમાં આયોજિત જિલ્લા પ્રમુખના પ્રશિક્ષણ વર્ગમાં હાજરી આપવા માટે આવી રહ્યા છે. બપોરે અઢી વાગ્યાના સમય દરમિયાન રાહુલ ગાંધી પ્રશિક્ષણ વર્ગ સ્થળ પર પહોંચે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. દિલ્હીથી હવાઈ માર્ગે કેશોદ એરપોર્ટ પર ઉતરણ કર્યા બાદ રાહુલ ગાંધી રોડ માર્ગે જૂનાગઢના ભવનાથમાં આવેલા પ્રેરણા ધામ ખાતે આયોજિત પ્રશિક્ષણ વર્ગમાં ઉપસ્થિત રહેશે. અંદાજિત બે થી ત્રણ કલાક ચાલનારા કાર્યક્રમમાં રાહુલ ગાંધી ઉપસ્થિત સૌ જિલ્લા પ્રમુખને ચૂંટણી લક્ષી માર્ગદર્શન આપવાની સાથે જિલ્લા પ્રમુખો પાસેથી કોઈ સૂચનો મેળવીને પરત દિલ્હી જવાનો કાર્યક્રમ છે. રાહુલ ગાંધી રાજ્ય અને રાષ્ટ્રના કેટલાક કોંગ્રેસના આગેવાનો સાથે સંગઠનાત્મક કાર્યક્રમોને લઈને પણ પ્રશિક્ષણ સ્થળ પર કોઈ ગંભીર ચર્ચા વિચારણા કરે તે માટેનું આયોજન પણ થઈ રહ્યું છે.

યોગ પ્રાણાયામ અને જમવા સહિતની તમામ વ્યવસ્થા
આવતી કાલે રાહુલ ગાંધી બપોરે 1:00 વાગ્યે અને 40 મિનિટે વિમાન માર્ગે કેશોદ આવી પહોંચશે. ત્યાંથી તેઓ પ્રશિક્ષણ વર્ગમાં હાજરી આપવા માટે જશે આવા સમયે રાહુલ ગાંધી માટે પ્રશિક્ષણ સ્થળ પર જમવાની પણ વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

કોંગ્રેસ દ્વારા ખાસ તૈયારી કરવામાં આવી
કોંગ્રેસ દ્વારા ખાસ તૈયારી કરવામાં આવી (ETV Bharat Gujarat)

જૂનાગઢ બાદ પોરબંદરની મુલાકાત લેશે
રાષ્ટ્રીય સેવાદળના અધ્યક્ષ લાલજી દેસાઈએ ETV Bharatને આપેલી એક્સક્લુઝિવ વિગતો અનુસાર રાહુલ ગાંધીનું ભોજન કોઈપણ તબક્કે એકદમ સામાન્ય હોય છે. જે જગ્યા પર તેઓ જાય છે ત્યાં જે ભોજન હોય તે તેના માટે પૂરતું હોય છે. વ્યક્તિ વિશેષ માટે કોઈ ભોજન બનાવવાનો આગ્રહ રાહુલ ગાંધી ક્યારે રાખતા નથી. જૂનાગઢ આવશે પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ માટે જે ભોજન બનાવ્યું હશે તે રાહુલ ગાંધીની ઈચ્છા અનુસાર તેઓ લઈ શકે છે. આ સિવાય તેઓ કેશોદથી જૂનાગઢ માર્ગ પર પણ અગર તેમની કોઈ ઈચ્છા થઈ તો રોડ પર ગાંઠિયા કે ખાખરા ખાવા માટે પણ રાહુલ ગાંધી રોકાઈ શકે છે. જૂનાગઢમાં બપોરનું ભોજન ન કરે તો અહીંથી તેઓ પોરબંદર પણ જવાના છે તો માર્ગમાં અથવા તો પોરબંદર જતા વચ્ચે કોઈ પણ સ્થળે રાહુલ ગાંધી એકદમ સામાન્ય ભોજન ગ્રહણ કરશે તે પ્રકારનું આયોજન કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ રાહુલ ગાંધી માટે કોઈ ફિક્સ અને વિશેષ ભજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી.

