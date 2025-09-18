ભવનાથ મહાદેવના દર્શન કરશે રાહુલ ગાંધી, સાંજે યોજાશે પ્રશિક્ષણ શિબિરનો સમાપન સમારોહ
મળતી માહિતી અનુસાર પ્રશિક્ષણ શિબિરમાં હાજરી આપતા પહેલા રાહુલ ગાંધી ભવનાથ મહાદેવના દર્શન કરશે.
Published : September 18, 2025 at 12:30 PM IST
જૂનાગઢ : ચાલુ અઠવાડિયામાં સતત બીજી વખત રાહુલ ગાંધી જૂનાગઢ આવી રહ્યા છે. અહીં તેઓ કોંગ્રેસના જિલ્લા પ્રમુખોની પ્રશિક્ષણ શિબિરના સમાપન સમારોહમાં સામેલ થશે. મળતી માહિતી અનુસાર રાહુલ ગાંધી ભવનાથમાં આવેલા મહાદેવ મંદિરના દર્શન કરશે. આ ઉપરાંત તેઓ મહાદેવને અભિષેક પણ કરશે. બપોરે ત્રણ વાગ્યે રાહુલ ગાંધી ભવનાથ મહાદેવના દર્શન કર્યા બાદ પ્રશિક્ષણ શિબિરમાં હાજરી આપવા માટે પ્રેરણા ધામ પહોંચશે.
આજે જૂનાગઢ આવશે રાહુલ ગાંધી
લોકસભામાં વિપક્ષ નેતા અને કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધી ચાલુ અઠવાડિયામાં સતત બીજી વખત જૂનાગઢની મુલાકાતે છે. રાહુલ ગાંધી આજે ભવનાથમાં પ્રેરણા ધામ ખાતે આયોજિત કોંગ્રેસના જિલ્લા પ્રમુખોની પ્રશિક્ષણ શિબિરમાં હાજરી આપશે.
ભવનાથ મહાદેવના દર્શન કરશે રાહુલ ગાંધી
માહિતી અનુસાર પ્રશિક્ષણ શિબિરના સમાપન સમારોહમાં આવતા પહેલા રાહુલ ગાંધી ભવનાથ મહાદેવના દર્શન કરશે. કોંગ્રેસના કોઈ નેતા જૂનાગઢ આવી રહ્યા હોય અને તેના પ્રવાસની શરૂઆત કોઈ મંદિરમાં દેવદર્શન બાદ કરી હોય તેવી પ્રથમ ઘટના બનવા જઈ રહી છે. અગાઉ રાજીવ ગાંધી અને ઇન્દિરા ગાંધી પણ જૂનાગઢ.આવી ચૂક્યા છે, પરંતુ પ્રથમ વખત કોઈ નેતા પાર્ટી કાર્યક્રમની શરૂઆત ભવનાથ મહાદેવના દર્શન કરીને કરવા જઈ રહ્યા છે.
'હરિ અને હર' નવી નીતિ પર કોંગ્રેસના પગરવ
'જ્યાં ખોવાયું હોય ત્યાં શોધવું પડે' શ્રી કૃષ્ણના આ સિદ્ધાંતને કેન્દ્રસ્થાને રાખીને કોંગ્રેસ દ્વારા ભવનાથ તળેટીના પ્રેરણા ધામમાં દસ દિવસની પ્રશિક્ષણ શિબિરનું આયોજન કરાયું હતું. આટલો લાંબો કાર્યક્રમ અને તેમાં પણ અઠવાડિયામાં બે વખત રાહુલ ગાંધી જૂનાગઢ આવી રહ્યા છે. ત્યારે પાર્ટીના કાર્યકરો અને દેશના મતદારોને એક અલગ પ્રકારનો સંદેશો જાય. કોંગ્રેસ પાર્ટી બિનસાંપ્રદાયિકતામાં માને છે, તેના માટે તમામ ધર્મના સ્થાનકો અને મંદિરો એકસરખું મહત્વ ધરાવે છે. આ પ્રકારનો સંદેશ લોકોની વચ્ચે જાય તે માટે રાહુલ ગાંધી ભવનાથ દાદાના દર્શન કરે તે શક્ય છે.
