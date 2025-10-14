ETV Bharat / state

કતાર એરવેઝની ફ્લાઈટનું અમદાવાદમાં ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ, દોહાથી હોંગકોંગ જતા પ્લેનમાં સર્જાઈ સમસ્યા

ફ્લાઈટમાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા સરદાર પટેલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર સફળ ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાયું હતું.

કતાર એરવેઝના વિમાનની ફાઈલ તસવીર
કતાર એરવેઝના વિમાનની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 14, 2025 at 4:19 PM IST

1 Min Read
અમદાવાદ: દોહાથી હોંગ કોંગ જતી કતાર એરવેઝની ફ્લાઈટનું અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવાની ફરજ પડી હતી. ફ્લાઈટમાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા સરદાર પટેલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર સફળ ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાયું હતું. જેના કારણે મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી.

ફ્લાઈટમાં ટેકનિકલ સમસ્યા સર્જાઈ
અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટના પ્રવક્તાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, "દોહા (DOH) થી હોંગકોંગ (HKG) જઈ રહેલા વિમાનમાં ટેકનિકલ સમસ્યાને કારણે, 14 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ બપોરે 2:12 વાગ્યે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર સંપૂર્ણ ઈમરજન્સી જાહેર કરવામાં આવી હતી જેથી વિમાન લેન્ડ થઈ શકે. વિમાન 2:32 વાગ્યે સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું, અને 2:38 વાગ્યે સંપૂર્ણ ઈમરજન્સી પાછી ખેંચી લેવામાં આવી. એરપોર્ટ કામગીરી પર કોઈ અસર પડી નહીં. SVPIA સલામત કામગીરી અને મુસાફરો અને સ્ટાફની સલામતી માટે પ્રતિબદ્ધ છે."

તમામ મુસાફરો સુરક્ષિત
સમાચાર એજન્સી ANI મુજબ, વિમાનનું સફળ લેન્ડિંગ થતા અંદર બેઠેલા તમામ મુસાફરોએ હાંશકારો લીધો હતો અને તમામ મુસાફરો સુરક્ષિત છે. હાલમાં ટેકનિકલ ટીમ દ્વારા એરક્રાફ્ટની સ્થિતિની સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે.

4 દિવસ પહેલા પુણે-દિલ્હી ફ્લાઈટ સાથે બર્ડ હિટની ઘટના
નોંધનીય છે કે, 4 દિવસ પહેલા પુણેથી દિલ્હી જતી અકાસા એરની ફ્લાઈટ સાથે બર્ડ હિડની ઘટના બની હતી, જોકે ફ્લાઈટે એરપોર્ટ પર સફળ લેન્ડિંગ કર્યું હતું. પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે 10 ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫ ના રોજ, પુણેથી દિલ્હી જઈ રહેલી અકાસા એરની ફ્લાઇટ એક પક્ષી સાથે અથડાઈ હતી. વિમાન સુરક્ષિત રીતે ઉતરાણ કર્યું હતું અને તમામ મુસાફરો અને ક્રૂને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. પક્ષી સાથે અથડાયેલ વિમાન દિલ્હીથી ગોવા જવાનું હતું. જોકે, સલામતીની ચિંતાઓને કારણે, તે સેવા થોડા કલાકો માટે બંધ કરવામાં આવી હતી, અને પછી રૂટ પર બીજી ફ્લાઇટ ચલાવવામાં આવી હતી.

