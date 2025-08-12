ETV Bharat / state

આરોપીએ આંગણવાડી બહેનોને અશ્લીલ વીડિયો કોલ કરીને હેરાનગતિ આચરી હતી. પોલીસે તેની ધરપકડ કરી કાયદાકીય કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ભરૂચમાં આંગણવાડી બહેનોને અશ્લીલ વીડિયો કોલથી હેરાન કરનાર પંજાબનો યુવક ઝડપાયો
ભરૂચમાં આંગણવાડી બહેનોને અશ્લીલ વીડિયો કોલથી હેરાન કરનાર પંજાબનો યુવક ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 12, 2025 at 4:22 PM IST

ભરૂચ: પંજાબના ફિરોઝપુર જિલ્લાના ચક મેઘા ગામના રહેવાસી ગુરજીતસિંહ મહેરસિંહ રાયશીખ (ઉંમર 29) નામના યુવકની ભરૂચ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે ધરપકડ કરી છે. આરોપીએ આંગણવાડી બહેનોને અશ્લીલ વીડિયો કોલ કરીને હેરાનગતિ આચરી હતી. પોલીસે તેની ધરપકડ માટે પંજાબ જઈને કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી અને હવે ભરૂચ કોર્ટમાં રિમાન્ડ માટે પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે.

ત્રણ દિવસ પૂર્વે ભરૂચ જિલ્લા આંગણવાડી સંગઠને સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે અજાણ્યો વ્યક્તિ સવાર, બપોર અને રાત્રે વિવિધ સમયે મહિલાઓને અશ્લીલ વીડિયો કોલ કરી રહ્યો છે. આનાથી મહિલાઓમાં ભય અને માનસિક તણાવ ફેલાયો હતો, તેમજ કેટલાક પરિવારોમાં કલહની સ્થિતિ ઊભી થઈ હતી.

પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વી. આર. ભરવાડની આગેવાની હેઠળની ટીમે તપાસ હાથ ધરી અને કોલ કરનારનો મોબાઇલ નંબર ટ્રેસ કર્યો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપી ગુરજીતસિંહ નશાની હાલતમાં આંગણવાડી બહેનોના મોબાઇલ નંબરની યાદી મેળવી, અલગ-અલગ નંબરો પર અશ્લીલ વીડિયો કોલ કરતો હતો. સાયબર ક્રાઈમ ટીમે ફિરોઝપુર પહોંચીને આરોપીને ઝડપી પાડ્યો. પૂછપરછમાં તેણે સ્વીકાર્યું કે તે લાંબા સમયથી આવા કૃત્યો કરી રહ્યો હતો. હાલમાં ભરૂચમાં આરોપીની ઓળખ પરેડ કરાવવામાં આવી છે અને રિમાન્ડ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.

ભરૂચ જિલ્લા આંગણવાડી સંગઠનના પ્રમુખ રાગિણી પરમાર સહિત મહિલાઓએ પોલીસની ઝડપી કાર્યવાહી બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો છે.

ભરૂચમાં આંગણવાડી બહેનોને અશ્લીલ વીડિયો કોલથી હેરાન કરનાર પંજાબનો યુવક ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

સી. કે. પટેલ, DYSP, ભરૂચની પ્રતિક્રિયા:

"ફરિયાદ મળતાં જ અમારી સાયબર ક્રાઈમ ટીમે તાત્કાલિક ટેકનિકલ તપાસ શરૂ કરી. આરોપી પંજાબનો હોવાનું જાણવા મળતાં, અમે ત્યાં જઈને તેને ઝડપી પાડ્યો. મહિલાઓ વિરુદ્ધ આવા કૃત્યો સહન કરવામાં નહીં આવે અને કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."

ભરૂચમાં આંગણવાડી બહેનોને અશ્લીલ વીડિયો કોલથી હેરાન કરનાર પંજાબનો યુવક ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

રાગિણીબેન પરમાર, ઉપપ્રમુખ, આંગણવાડી સંગઠન, ગુજરાતનું નિવેદન:

"અમારી બહેનોને વારંવાર હેરાન કરવામાં આવતી હતી, જેના કારણે માનસિક તણાવનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પોલીસ વિભાગે ઝડપથી કાર્યવાહી કરીને આરોપીને પકડી પાડ્યો, જેના માટે અમે સમગ્ર પોલીસ ટીમનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ."

