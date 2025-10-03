ETV Bharat / state

સાબરકાંઠાના કાલીકા ધામમાં યોજાયો લોકમેળો, સેંકડો ભક્તો ઉમટી પડ્યા

કાલીપુરા ગામમાં 2 દિવસ ભરાતા લોક મેળામાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો સ્વયંભુ મા કાલીકાના દર્શન માટે ગરબા અને નિવેધ સાથે ઉમટી પડ્યા છે.

કાલીકા ધામમાં લોકમેળો
કાલીકા ધામમાં લોકમેળો
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2025 at 2:39 PM IST

2 Min Read
સાબરકાંઠા : નવરાત્રીના નવ દિવસનુ અનોખુ મહત્વ હોય છે, અને અને જેમાં આઠમનુ અને નોમ અને દશેરાનું અનેરુ મહત્વ હોય છે. મા કાલીકાના ધામ કાલીપુરા ગામમાં 2 દિવસ ભરાતા લોક મેળામાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો સ્વયંભુ મા કાલીકાના દર્શન માટે ગરબા અને નિવેધ સાથે ઉમટી પડ્યા છે.

પ્રાંતિજમાં મા કાલીકા ધામ

નવરાત્રીમાં આઠમનું અનેરુ મહત્વ હોય છે. જેને લઈ અનેક જગ્યાએ હોમ હવન થતા હોય છે, ત્યારે સાબરકાંઠાના પ્રાંતિજ તાલુકાના કાલીપુરા ગામે મહાકાલી માતાનુ સ્વયંભુ મંદિર આવેલુ છે. આ કાલીકા માતાજીની મુર્તી મંદિરના બાજુમાં આવેલ તળાવમાંથી મળી હતી, અને ત્યારબાદ અહિ સ્થાપના કરવા આવી હતી, ત્યારથી મહાકાલી મા બીરાજે છે. કાલીપુરા ગામમાં આ ગામનુ નામ પણ મહાકાલી માતાજીના નામ પરથી જ પાડવામાં આવ્યુ છે.

કાલીકા ધામમાં લોકમેળો

ગામના વડિલો જણાવી રહ્યા છે, અને વર્ષોથી પરંપરાગત રીતે માતાજીના પરિષદમાં રાત્રી દરમિયાન ગરબા યોજવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત કોઈપણ શુભ પ્રસંગ હોય તો મંદિર પરિષદમાં ઉજવાય છે. આ કાલીપુરા ગામમાં વર્ષોથી મા મહાકાલી માતાજીનુ મંદિર આવેલુ છે. પહેલા અહિ નાનુ મંદિર હતુ અને ત્યારબાદ મોટુ મંદિર બનાવાયુ છે, પરંતુ માતાજીની પ્રતિમાને ત્યાંથી હટાવાઈ નથી. કારણ કે આ પ્રતિમા સ્વયંભુ છે અને તેને અહિથી હટાવાય નહિ.

નવરાત્રી સાતમ અને આઠમનું મહત્વ

મહાકાલી માતાજીના કાલીપુરા ધામમાં સાતમ અને આઠમનું મહત્વ રહેલુ છે. સાતમની રાતે સાક્ષાત મહાકાલી માતા અહિ આવીને ગરબે ગુમે છે. સાતમ અને આઠમ અને નોમનો ભવ્ય લોક મેળો યોજાય છે. આ મેળામાં દુર દુરથી લોકો આવે છે. 2 દિવસ મેળાની મજા લે છે. આ મેળામાં ભક્તો તેમના બાળકોની બાધા આખડી કે તેમના પશુધનની બાધા આખડી ઉતારવા આવે છે. જેમાં ભક્તોની મનોકામના પુર્ણ થાય તો ગરબા લઈને ચાલતા ચાલતા મંદિર પરિષદ પહોચે છે, અને ત્યાં ગરબા મુકે છે. અમુક ભક્તો માતાજીનો નિવેધ પણ અહિં ચડાવે છે.

મહાકાલી માતાનુ સ્વયંભુ મંદિર
મહાકાલી માતાનુ સ્વયંભુ મંદિર

મહાકાલી માતાજીના મંદિરે જે કોઈ બાધા ખડી રાખે છે. તેમની તમામ મનોકામના મહાકાલી મા પરિપુર્ણ કરે છે. અહિથી કોઈપણ ભક્ત ખાલી હાથે જતુ નથી. આસ્થા અને ભક્તિમાં બહુ જ તાકાત છે, અને પુજા અર્ચન કરવાથી તમામ પ્રકારે ફળની પ્રાપ્તી અવશ્ય થતી હોય છે. આસ્થા સાથે ભક્તો મેળાની મજા પણ માણે છે, અને દિવસભર મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અહિ દર્શનનો લોભ લે છે.

કાલીકા ધામમાં લોકમેળો
કાલીકા ધામમાં લોકમેળો

ભક્તિ આસ્થા અને મોજ મસ્તિનુ સમન્વય અહિ થાય છે. જેથી ભક્તો પહેલા મંદિર પરિષદમાં દર્શન કરે છે, અને ત્યારબાદ ભક્તો મેળાનો લ્હાવો લે છે. સાતમ અને આઠમ એમ બે દિવસ સુધી લોકો મેળામાં ચાલે છે. આ મંદિરમાં માત્ર નવરાત્રી જ નહિ પરંતુ વર્ષના 365 દિવસ ભક્તોનો મેળામણ જોવા મળે છે.

મહાકાલી માતાનુ સ્વયંભુ મંદિર
મહાકાલી માતાનુ સ્વયંભુ મંદિર

