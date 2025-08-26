ETV Bharat / state

પીએમ મોદીએ અમદાવાદના હાંસલપુરમાં કંપનીના મોટર પ્લાન્ટ ખાતે સુઝુકીના પ્રથમ વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક બેટરી ઇલેક્ટ્રિક વાહન (BEV) ઇ-વિટારાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું.

Published : August 26, 2025 at 4:22 PM IST

અમદાવાદ: જાપાનના માનદ કોન્સ્યુલ મુકેશ પટેલે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત માટે ગર્વની ક્ષણ છે કારણ કે પીએમ મોદીએ અમદાવાદના હાંસલપુરમાં કંપનીના મોટર પ્લાન્ટ ખાતે સુઝુકીના પ્રથમ વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક બેટરી ઇલેક્ટ્રિક વાહન (BEV) ઇ-વિટારાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું.

"ગુજરાત માટે આ ગર્વનો દિવસ છે. ગુજરાત અને જાપાન વર્ષોથી ગાઢ મિત્રો છે. સુઝુકી મોટર્સ અહીં ઇ-વિટારા બેટરી ઇલેક્ટ્રિક કારનું ઉત્પાદન કરવા જઈ રહી છે. અહીં કરવામાં આવતા વિશિષ્ટ ઉત્પાદનને લગભગ 100 દેશોમાં નિકાસ કરવામાં આવશે. અમે 'આત્મનિર્ભર ભારત' તરફ એક મોટું પગલું ભરી રહ્યા છીએ," મુકેશ પટેલે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું.

મંગળવારે અગાઉ પીએમ મોદીએ ઈ-વિટારાને લીલી ઝંડી આપી હતી. ભારતમાં ઉત્પાદિત આ BEV યુરોપ અને જાપાન જેવા અદ્યતન બજારો સહિત સોથી વધુ દેશોમાં નિકાસ કરવામાં આવશે. આ સિદ્ધિ સાથે, ભારત હવે સુઝુકીના ઇલેક્ટ્રિક વાહનો માટે વૈશ્વિક ઉત્પાદન કેન્દ્ર તરીકે સેવા આપશે.

પ્રધાનમંત્રીએ સુઝુકી મોટર પ્લાન્ટ ખાતે બે સીમાચિહ્નરૂપ સિદ્ધિઓનું ઉદ્ઘાટન પણ કર્યું. આ સીમાચિહ્નરૂપ પહેલો મળીને ગ્રીન મોબિલિટી માટે વૈશ્વિક હબ તરીકે ભારતના ઉદભવને રેખાંકિત કરે છે અને મેક ઇન ઇન્ડિયા અને આત્મનિર્ભર ભારત પ્રત્યે પ્રધાનમંત્રીની પ્રતિબદ્ધતાને પણ આગળ ધપાવે છે.

ગ્રીન એનર્જીના ક્ષેત્રમાં 'આત્મનિર્ભર' બનવા તરફ એક મોટું પગલું ભરતા, પ્રધાનમંત્રી ગુજરાતમાં TDS લિથિયમ-આયન બેટરી પ્લાન્ટ ખાતે હાઇબ્રિડ બેટરી ઇલેક્ટ્રોડના સ્થાનિક ઉત્પાદનની શરૂઆત સાથે ભારતના બેટરી ઇકોસિસ્ટમના આગામી તબક્કાનું ઉદ્ઘાટન પણ કરશે.

તોશિબા, ડેન્સો અને સુઝુકીનું સંયુક્ત સાહસ, આ પ્લાન્ટ સ્થાનિક ઉત્પાદન અને સ્વચ્છ ઊર્જા નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપશે. આ વિકાસ સુનિશ્ચિત કરે છે કે હવે એંસી ટકાથી વધુ બેટરી ભારતમાં બનાવવામાં આવશે.

દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સોમવારે અમદાવાદના ખોડલધામ ગ્રાઉન્ડ ખાતે 5,400 કરોડ રૂપિયાના અનેક વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન, શિલાન્યાસ અને રાષ્ટ્રને સમર્પિત કર્યું. અમદાવાદ પહોંચ્યા બાદ પ્રધાનમંત્રીએ રોડ શો પણ કર્યો હતો અને લોકો દ્વારા તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.

