પાર-તાપી-નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટનો વિરોધ: સરકારની સ્પષ્ટતા છતાં ધરમપુરમાં મહારેલી, આદિવાસી સમાજ અડીખમ - PAR TAPI NARMADA LINK PROJECT

વલસાડના ધરમપુરમાં આદિવાસી સમાજ દ્વારા એક વિશાળ મહારેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

પાર-તાપી-નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટનો વિરોધ
પાર-તાપી-નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટનો વિરોધ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2025 at 7:40 PM IST

વલસાડ: પાર-તાપી-નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટનો વિરોધ દક્ષિણ ગુજરાતમાં વધુ તીવ્ર બન્યો છે. કેન્દ્ર સરકારે આ પ્રોજેક્ટ હાલ પૂરતો સ્થગિત કર્યાની જાહેરાત કરી હોવા છતાં, આજે વલસાડના ધરમપુરમાં આદિવાસી સમાજ દ્વારા એક વિશાળ મહારેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મહારેલીમાં હજારોની સંખ્યામાં આદિવાસી લોકો જોડાયા હતા અને સરકારને સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી આ પ્રોજેક્ટ રદ કરવાનો શ્વેતપત્ર બહાર પાડવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી વિરોધ ચાલુ રહેશે.

સરકારની સ્પષ્ટતા અને વિપક્ષનો આક્ષેપ યથાવત
ગઈકાલે જ વલસાડ અને ડાંગના સાંસદ ધવલ પટેલે પત્રકાર પરિષદ યોજીને કેન્દ્ર સરકારની લેખિત સ્પષ્ટતા રજૂ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સરકારે આ પ્રોજેક્ટને અટકાવી દીધો છે. સાથે જ તેમણે કોંગ્રેસ અને વાંસદાના ધારાસભ્ય અનંત પટેલ પર આક્ષેપ કર્યો હતો કે તેઓ રાજકીય લાભ અને કોંગ્રેસને બચાવવા માટે આ વિરોધ પ્રદર્શનો કરી રહ્યા છે.

પાર-તાપી-નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટનો વિરોધ

મહારેલીમાં કોંગ્રેસના નેતાઓ પણ જોડાયા
જોકે, સરકારની આ સ્પષ્ટતા બાદ પણ આજે ધરમપુરમાં મહારેલી યોજાઈ હતી. આ રેલીમાં કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા, આદિવાસી નેતા અનંત પટેલ અને રાષ્ટ્રીય આદિવાસી કોંગ્રેસના પ્રમુખ વિક્રાંત ભૂરિયા સહિત અનેક આદિવાસી અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ નેતાઓએ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા અને આ પ્રોજેક્ટને કોઈપણ ભોગે આગળ વધવા નહીં દેવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી.

પાર-તાપી-નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટનો વિરોધ
પાર-તાપી-નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટનો વિરોધ

વિરોધ ચાલુ રાખવાની જાહેરાત કરાઈ
આ પ્રસંગે કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, જ્યાં સુધી સરકાર શ્વેતપત્ર બહાર પાડીને પ્રોજેક્ટને કાયમ માટે રદ નહીં કરે ત્યાં સુધી વિરોધ ચાલુ રહેશે. તેમણે જરૂર પડ્યે વિધાનસભા અને લોકસભાનો પણ ઘેરાવ કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. આ સાથે જ, આગામી દિવસોમાં ડાંગમાં પણ આ જ મુદ્દે બીજી રેલી યોજવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ઘટનાઓ જોતાં, આગામી સમયમાં પણ આ રિવર લિંક પ્રોજેક્ટનો મુદ્દો વધુ ગરમાય તેવું લાગી રહ્યું છે.

પાર-તાપી-નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટનો વિરોધ
પાર-તાપી-નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટનો વિરોધ

શું છે નર્મદા પાર તાપી રીવર લિંક પ્રોજેક્ટ?
નર્મદા, પાર, તાપી રીવર લિંક પ્રોજેક્ટમાં આ ત્રણે નદીઓ પર ડેમ બનાવી તેમાંથી નીકળતા પાણીને નહેર મારફતે જોડી મિયાગામ કરજણ સુધી લઈ જઈ આ પાણીને સૌરાષ્ટ્ર સુધી લઈ જવાનું નક્કી કરવા માટે પ્રોજેક્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રોજેક્ટમાં વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર તાલુકાના પૈખેડ ગામે તેમજ ચાસ માંડવા ગામે પાર અને નાર નદી ઉપર ડેમ બનાવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું અને આ ડેમ બનવાને કારણે આ વિસ્તારના કેટલાક આદિવાસી સમાજના લોકોની જમીન ગુમાવવાનો વારો આવે તેવી શક્યતાઓ રહેલી છે. તો સાથે જ ડેમ બનવાને કારણે જે જમીનોમાં આદિવાસી લોકોના રહેણાંક છે એવા પૈખેડના 380 પરિવાર જ્યારે ચાસ માંડવા ગામના 270થી વધુ પરિવારને સ્થળાંતર કરવાની ફરજ પડશે. એવું સર્વેમાં પણ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે જ કેરીયા ડેમ અને જરી વિસ્તારમાં પણ તેની અસર જોવા મળી શકે તેમ છે. ત્યારે આદિવાસી વિસ્તારના લોકોની જળ, જંગલ, જમીન બચાવવાની પ્રવૃત્તિને લઈને તેનો ભારે વિરોધ નોંધાવી રહ્યો છે અને આજે ધરમપુર ખાતે રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ વિરોધ રેલીમાં સાંકડોની જનમેદની ઉમટી પડી હતી.

પાર-તાપી-નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટનો વિરોધ
પાર-તાપી-નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટનો વિરોધ

આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત બીજી રેલી આહવા ડાંગમાં યોજાશે
ધારાસભ્ય અનંત પટેલે આ રેલીમાં આજે જાહેરાત કરી છે કે, આગામી દિવસમાં બીજી રેલીની તારીખ નક્કી કરવામાં આવશે અને બીજી રેલી આહવા ડાંગમાં યોજાશે અને કાર્યક્રમ સ્થળ પોલીસ મથક હશે તેવું પણ તેમણે જણાવ્યું હતું. જ્યાં તમામ લોકો ભેગા થશે અને લોકોને એકત્ર થવા માટે આહવાહન પણ કરવામાં આવ્યું છે.

જરૂર પડે લોકસભા અને વિધાનસભાનો ઘેરાવો કરાશે
કોંગ્રેસના નેતા અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું કે, જ્યાં સુધી આ સરકાર નર્મદા, પાર, તાપી રીવર લિંક પ્રોજેક્ટનું શ્વેત પત્ર બહાર પાડી તેને રદ કરવામાં આવ્યો હોવાની જાહેરાત નહીં કરે ત્યાં સુધી લડત ચાલુ રહેશે અને જરૂર પડે લોકસભા હોય કે વિધાનસભા તમામ જગ્યાનો ઘેરાવો પણ કરવામાં આવશે તેવી તેમણે જાહેરાત કરી છે. અને લોકોને એક જૂથ થઈ આદિવાસી વિસ્તારમાં આદિવાસીઓનું હિત અને સરકારને જાણકારો આપવા માટે પણ જણાવ્યું હતું. આ રેલી બાદ, વિરોધકર્તાઓએ સરકારને રિવર લિંક પ્રોજેક્ટ રદ કરવાના શ્વેતપત્રની માંગ સાથે આવેદનપત્ર સુપરત કર્યું હતું.

