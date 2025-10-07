અમદાવાદના ગ્યાસપુરમાં ડમ્પિંગ સાઇટનો વિરોધ, સ્થાનિકોની ગાર્ડન કે રમતના મેદાનની માંગ
આ ડમ્પિંગ સાઇટ શાળાઓ અને રહેણાંક વિસ્તારની નજીક બની રહી હોવાથી ફતેહવાડી, ગ્યાસપુર, વેજલપુર અને જુહાપુરાના રહીશોએ તેનો વિરોધ કર્યો છે.
અમદાવાદ: અમદાવાદના મકતમપુરા વોર્ડના ગ્યાસપુર વિસ્તારમાં રિફ્યુઝ ટ્રાન્સફર સ્ટેશન (આરટીએસ) તરીકે ઓળખાતી ડમ્પિંગ સાઇટ બનાવવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. આ ડમ્પિંગ સાઇટ શાળાઓ અને રહેણાંક વિસ્તારની નજીક બની રહી હોવાથી ફતેહવાડી, ગ્યાસપુર, વેજલપુર અને જુહાપુરાના રહીશોએ તેનો વિરોધ કર્યો છે. સ્થાનિક લોકોએ પ્રહલાદનગરમાં આવેલી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (એએમસી)ની કચેરીએ જઈને જોરદાર સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેમણે માંગણી કરી કે આ જગ્યાએ ડમ્પિંગ સાઇટના બદલે ગાર્ડન અથવા રમતનું મેદાન બનાવવામાં આવે.
મકતમપુરા વોર્ડના કાઉન્સિલર મિર્ઝા હાજી અસરાર બેગે જણાવ્યું કે, સરખેજ રોડ પર દક્ષિણ પશ્ચિમ ઝોનમાં આવેલા રેવન્યુ સર્વે નંબર 97/A/1+2 પૈકીના ખુલ્લા પ્લોટ પર, જે ગ્યાસપુર મેટ્રો વર્ક સ્ટેશનની સામે આવેલો છે, આ ડમ્પિંગ સાઇટ બનાવવામાં આવી રહી છે. આ વિસ્તારમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી કચરાના ઢગલા થઈ રહ્યા હતા, જેના કારણે નજીકની નવી ભાટા સ્કૂલ, ફારૂક-એ-આઝમ સ્કૂલ અને દારુલ મદીના સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ આજુબાજુ રહેતા હજારો લોકોના સ્વાસ્થ્ય સામે જોખમ ઉભું થયું છે.
ડિસેમ્બર 2024માં આ મુદ્દે હજારો લોકો વતી પીએમઓ, સીએમઓ અને એએમસીને ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી. તેના જવાબમાં એએમસીએ જણાવ્યું હતું કે આ જગ્યા સાફ કરવામાં આવશે અને મધ્યસ્થ કચેરી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ ટેન્ડર નોટિસ નં. 20/2024-25 રદ કરવાની કાર્યવાહી કેન્દ્રીય સ્તરે થશે. જોકે, તેમ છતાં આ જગ્યાએ ડમ્પિંગ સાઇટનું કામ ફરીથી શરૂ થયું છે. કાઉન્સિલરે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે, શાળાઓ અને રહેણાંક વિસ્તારથી માત્ર 150 મીટરના અંતરે ડમ્પિંગ સાઇટ કેવી રીતે બનાવી શકાય? તેમણે ઉમેર્યું કે, જ્યારે પ્રાણીઓને પણ સ્વચ્છ વાતાવરણનો અધિકાર છે, તો મનુષ્યો માટે આવી ભૂલ કેવી રીતે સ્વીકાર્ય ગણાય?
વિરોધ કરનાર સ્થાનિક મહિલાઓએ જણાવ્યું કે, તેઓ આ જગ્યાએ ડમ્પિંગ સાઇટ નથી ઇચ્છતા. તેના બદલે ખેતરનું મેદાન અથવા ગાર્ડન બનાવવું જોઈએ. તેમણે ચિંતા વ્યક્ત કરી કે, રહેણાંક વિસ્તારમાં કચરો ઠાલવવાથી ઉડતો ધુમાડો અને ઝેરી કણો લોકોના શ્વાસ દ્વારા શરીરમાં પ્રવેશી શકે છે, જેનાથી ગંભીર બીમારીઓ થઈ શકે છે. આ ડમ્પિંગ સાઇટ હજારો લોકો અને શાળાના બાળકોના સ્વાસ્થ્ય માટે ગંભીર જોખમ ઉભું કરશે.
અન્ય એક સ્થાનિક મહિલાએ જણાવ્યું કે, સ્વચ્છ ભારત અભિયાનની વાતો થાય છે, પરંતુ મકતમપુરા વોર્ડમાં ગંદકીના ઢગલા માટે ડમ્પિંગ સાઇટ બનાવવામાં આવી રહી છે. આ વિસ્તારમાં હજારો લોકો રહે છે, અને આ જગ્યાએ મિની ડમ્પિંગ યાર્ડ બનાવવું યોગ્ય નથી. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, કોઈ પણ સંજોગોમાં આ ડમ્પિંગ સાઇટ નહીં ચલાવવા દેવાય.
