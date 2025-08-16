ETV Bharat / state

હિંમતનગરમાં શ્રીકૃષ્ણના બાળ સ્વરૂપની શોભાયાત્રા યોજાઈ, લોકો ભક્તિભાવના રંગે રંગાયા - HIMMATNAGAR

સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આજે જન્માષ્ટમી પર્વે ગામડાંથી શહેર સુધી ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો

હિંમતનગરમાં શ્રીકૃષ્ણના બાળ સ્વરૂપની શોભાયાત્રા યોજાઈ
હિંમતનગરમાં શ્રીકૃષ્ણના બાળ સ્વરૂપની શોભાયાત્રા યોજાઈ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2025 at 1:33 PM IST

સાબરકાંઠા : આજે જન્માષ્ટમી પર્વે ગામડાંથી શહેર સુધી ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. શામળીયા કાળિયા ઠાકોરના મંદિરોમાં ભક્તોની ભીડ ઉમટી પડી હતી. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મોત્સવ નિમિત્તે ગ્રામ્ય કક્ષાએ ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. હિંમતનગરના બળવંતપુરા કંપામાં ખાસ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. જ્યાં સ્થાનિક લોકોએ ગાજતા નાદ સાથે જન્માષ્ટમી ઉજવી.

હિંમતનગરના બળવંતપુરા કંપામાં ધામધૂમથી ભગવાનના શ્રીકૃષ્ણના બાળ સ્વરૂપની શોભાયાત્રા યોજાઈ હતી. જેમાં નાના બાળકો, મહિલાઓ, યુવાનો અને વૃદ્ધો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. ભક્તિભાવે છલકતા વાતાવરણમાં હરિધુનના સ્વર અને નૃત્યના તાલે સૌએ આનંદ માણ્યો હતો.

હિંમતનગરમાં શ્રીકૃષ્ણના બાળ સ્વરૂપની શોભાયાત્રા યોજાઈ (Etv Bharat Gujarat)

શ્રીકૃષ્ણની શોભાયાત્રા : શોભાયાત્રા બાદ મટકી ફોડની રમૂજથી ઉજવણીને વિશેષ રંગ ચઢ્યો હતો. ગ્રામ્ય કક્ષાએ જન્માષ્ટમી મહોત્સવને લઈને ભક્તોમાં ભારે ઉત્સાહ હતો. દરેક ગામમાં મંદિરોમાં આરતી, ભજન અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. ભક્તો દ્વારા પરંપરાગત રીતે વસ્ત્રાભૂષણ ધારણ કરીને શ્રીકૃષ્ણના જન્મોત્સવને યાદગાર બનાવાયો.

ગામે-ગામે ભક્તિભાવથી ઉમંગભેર ઉજવાતો આ ઉત્સવ લોકોમાં એકતા અને ભક્તિની લાગણી પ્રગટાવતો રહ્યો. આમ, સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રત્યેક ખૂણામાં આજે શ્રીકૃષ્ણ જન્મોત્સવની ગાજતી ઉજવણી થઈ.

