બહેરામપુરા વોર્ડમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યાનો અંત, નવી 900 ડાયામીટર લાઈનથી લોકોને મોટી રાહત

પાણી અને ડ્રેગનેશના પાણીના નિકાલ માટે જતી 900 (ડા.મી)ની લાઇન ઉપર મેનહોલ ડ્રેનેજ લાઈન બનાવવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

બહેરામપુરા વોર્ડમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યાનો અંત
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2025 at 8:08 PM IST

અમદાવાદ : બહેરામપુરા વોર્ડમાં ચંડોળા રોડ ઉપર આવેલ છીપા સોસાયટી, મોહન તલાવડી વિસ્તાર નીચાણવાળા વિસ્તારમાં દર વર્ષે વરસાદમાં લોકોના ઘરોમાં પાણી ભરાઈ જતુ હોય છે. વિસ્તારમાં રહેતા લોકો માટે એક રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. અહીંયા પાણી અને ડ્રેગનેશના પાણીના નિકાલ માટે જતી 900 ડાયામીટરની લાઇન ઉપર મેનહોલ ડ્રેનેજ લાઈન બનાવવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

જેના અનુસંધાને મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર તસનીમ આલમ તીરમીઝી એ ડે.મ્યુનિસિપલ કમિશનર સહિતના અધિકારીઓને લેખિતમાં રજુઆત કરતા આજરોજ અમીન ઇલેક્ટ્રિક પાસેના સમ્પ પાસેથી જતી 900 ડાયામીટરની લાઇન ઉપર મેનહોલ બનાવી ઉપરોક્ત વિસ્તારની લાઇન જોડાણ કરવા માટેના કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

બહેરામપુરા વોર્ડના મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર તસનીમ આલમ તીરમીઝીએ જણાવ્યું હતું કે, "છીપા સોસાયટીમાં લગભગ 30 વર્ષથી પાણી ભરાવાની સમસ્યા હતી. જેને લઇને લોકોએ ઘણી વખત રજૂઆત કરી હતી. જેના અનુસંધાને ડે.મ્યુનિસિપલ કમિશનર સહિતના અધિકારીઓને લેખિતમાં રજુઆત કરી હતી. કોર્પોરેશન બોર્ડમાં પણ આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. જેને ધ્યાનમાં લઈને અમીન ઇલેક્ટ્રિક પાસેના સમ્પ પાસેથી જતી 900 ડાયામીટરની લાઇન ઉપર મેનહોલ બનાવી ઉપરોક્ત વિસ્તારની લાઇન જોડાણ કરવા માટેના કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ લાઈનના કારણે આનારા દિવસોમાં કોઈ દિવસ પાણી નહીં ભરાશે અને લોકોને પાણી ભરાવાની સમસ્યામાંથી મુક્તિ મળશે."

છીપા સોસાયટીમાં રહેનાર હાજીભાઈએ જણાવ્યું કે, "અહીંયા દર વર્ષે વરસાદના સિઝનમાં પાણી ભરાઈ જતા લોકોને બહુ જ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હતો. લોકોના ઘરોમાં પણ પાણી ભરાઈ જતા હોય છે, અને બહુ જ ખરાબ હાલત આ વિસ્તારની થાય છે, પરંતુ હવે આ પાઇપલાઇન નાખવામાં આવી રહી છે. જેનાથી અહીંના લોકોને એક મોટી રાહત મળી છે. અહીંયા હવે વરસાદી પાણી નહીં ભરાશે. લોકોનું જનજીવન રાબેતા મુજબ ચાલશે. એના માટે અમે ખુશી વ્યક્ત કરીએ છીએ.

બહેરામપુરા વોર્ડ નવી વસ્તીમાં પણ ડ્રેનેજ લાઈનનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, ત્યાંની સમસ્યા અંગે બહેરામપુરા વોર્ડના કાઉન્સલર રફીકભાઈ વજીરભાઈ શેખે જણાવ્યું કે, "દક્ષિણઝોન ખાતે બહેરામપુરા વોર્ડ નવી વસ્તીમાં આશરે 2 લાખની વસ્તી છે. અહી વાંરવાર ડ્રેનેજલાઈન ભરાઈ જવાની અને ચોકઅપ થઈ જવાની સમસ્યા વધુ જોવા મળે છે. અહીંના લોકો રોજેરોજ ડ્રેનેજલાઈન ભરાઈ જવાની સમસ્યાથી ઘણા પરેશાન થઈ ગયા છે. આખી નવી વસ્તીમાં ડ્રેનેજનું નવું નેટવર્ક આ પ્રમાણે નાખવામાં આવે તો આ સમસ્યા દૂર થાય તેમ છે. અમે કોર્પોરેશનમાં રજૂઆત કરી હતી, અને હવે તેનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. અહીંના રહેવાસીઓને મોટી રાહત મળશે.

અમારી માંગણી હતી કે,

  • S.P.S-1થી રઝાનગર થઈ ગુલમોહર સુધી 900ની લાઈન નાખવી
  • S.P.S-1થી સીટીઝન નગર થઈ ગૌષિયા મસ્જીદ સુધી 900ની લાઈન નાખવી
  • આલાહઝરત મસ્જીદથી સોદન તલાવડી સુધીની લાંઈન જે S.P.S-2માં જાય છે, તે લાઈન ચેન્જ કરી મોટી લાઈન નાખવી
  • આલાહઝરત મસ્જીદથી ગુલમોહર સુધીની લાઈન ચેન્જ કરી મોટી લાઈન નાખવી
  • અલહબીબથી હીમાલયા બેકરી થઈ ગુલમોહર સુધીની લાઈન ચેન્જ કરી મોટી લાઈન નાખવી

તેમણે જણાવ્યું હતું કે," આમાંથી કેટલીક જગ્યાએ ડ્રેનેજ લાઈન નાખવાની શરૂઆત થઈ છે, અને હવે વરસાદી પાણીનું નિકાલ થશે અને પાણી ભરાવવાની સમસ્યાથી લોકોને રાહત મળશે.

સ્થાનિક રહેવાસી વારીસ રંગરેજએ જણાવ્યું હતું કે, "હું બહેરામપુરા વોર્ડના સાલમ નગરમાં રહું છું. અહીંયા વરસાદની સિઝનમાં ડ્રેનેજ લાઈન ઓવર ફ્લો થઈ જતી હતી અને ઘરે ઘરે પાણી ભરાઈ જતા હતા. નાની લાઈનના કારણે પાણી ભરાવાની સમસ્યા ઊભી થતી હતી. જેને લઈને ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમાર અને તમામ કોર્પોરેટરોએ બહુ જ મહેનત કરી અને અહીંયા નવી લાઈન નાખવાનું કામ શરૂ કર્યું છે. હવે અહીંના લોકોને બહુ જ મળશે.

એડવોકેટ અબ્દુલ સત્તારે જણાવ્યું હતું કે, "પાન પાર્લર પાસે મારી ઓફિસ છે. અહીંયા દર વર્ષે ગટરનું પાણી ભરાવવાની સમસ્યા રહે છે. આ વર્ષે પણ બહુ જ પાણી ભરાયું હતું. જેને લઈને ઘણી વખત રજૂઆત કરવામાં આવી, અને હવે અહીંયા ડ્રેનેજ લાઈન નાખવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

સ્થાનિકે જણાવ્યું હતું કે, "અહીંયા લાખોની વસ્તી છે, અને વરસાદના સિઝનમાં પાણીની બહુ સમસ્યા રહે છે. બાળકોને સ્કૂલ જવા માટે બહુ જ મુશ્કેલીઓ પડે છે. ઘરે ઘરે પાણી ઘૂસી જાય છે. 12 કલાક સુધી પાણી ભરાયેલા રહેતા હતા. હવે જૂની લાઈન 300 ડા.મીની હતી. તેને નીકાળીને 600 ડા.મી લાઈન નાખવામાં આવી રહી છે. આ એના લોકો માટે બહુ જ ખુશીની વાત છે. અહીં હવે પાણી નહીં ભરાશે અને જો ભરાશે તો ફટાફટ પાણી નીકળી જશે. આવનારા વર્ષોમાં લોકોને મોટી રાહત મળશે.

