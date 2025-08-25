ETV Bharat / state

PM મોદી નિકોલમાં સભા ગજવશે, કાર્યક્રમમાં લોખંડી સુરક્ષા, પાણીની બોટલને લઈને પોલીસ-મહિલાઓ વચ્ચે ઘર્ષણ - PM MODI VISIT TO GUJARAT

વડાપ્રધાન મોદી આ પ્રસંગે રુ.5477 કરોડના વિકાસલક્ષી કામોનું લોકાર્પણ કરશે.

વતનમાં વડાપ્રધાન
વતનમાં વડાપ્રધાન (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2025 at 4:21 PM IST

1 Min Read

અમદાવાદ : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે ગુજરાતના પ્રવાસે છે, સાંજે સાડા ચાર વાગ્યે નિકોલના ખોડલધામ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વડાપ્રધાન મોદી આ પ્રસંગે રુ.5477 કરોડના વિકાસલક્ષી કામોનું લોકાર્પણ કરશે.

સભાને લઈને હરીદર્શન ચાર રસ્તાથી ખોડલધામ ગ્રાઉન્ડ સુધી રોડ શો યોજાવાનો છે. રોડ શોમાં બેન્ડવાજા તથા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો દ્વારા આવકાર આપવામાં આવશે. આ દરમિયાન સમગ્ર માર્ગ પર બિલ્ડીંગો શણગારવામાં આવી છે, જ્યારે અધૂરી બિલ્ડીંગોને પડદા વડે ઢાંકવામાં આવી છે. છેલ્લા બે દિવસથી નિકોલ વિસ્તારમાં તંત્ર દ્વારા ખાસ તૈયારીઓ થઈ રહી છે. રોડ-ખાડા રિપેર, લાઈટિંગ, પાણી ભરાયેલાં વિસ્તારોમાંથી પાણી કાઢવા સહિતની કામગીરી તાબડતોબ હાથ ધરાઈ હતી.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી નિકોલમાં સભા ગજવશે (Etv Bharat Gujarat)

સુરક્ષાની કડક વ્યવસ્થા : સભા અને રોડ શોને લઈને સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ કડક પગલાં લેવાયા છે. સભા ગ્રાઉન્ડમાં તેમજ રોડ શો દરમ્યાન બેગ લઈ જવાની મનાઈ છે. ખાસ કરીને મહિલાઓ અને બાળકોને પાણીની બોટલ લઈ જવાની પણ મનાઈ ફરમાવવામાં આવી છે. આ નિયમને લઈને મહિલાઓ અને પોલીસ વચ્ચે સંઘર્ષની પરિસ્થિતિ પણ સર્જાઈ છે.

સુરક્ષાની કડક વ્યવસ્થા
સુરક્ષાની કડક વ્યવસ્થા (Etv Bharat Gujarat)

સભામાં ભીડ ભેગી કરવા માટે અમદાવાદ શહેરની આજુબાજુના વિસ્તારો તથા ગામડાઓમાંથી લોકોને એસટી બસ મારફતે લાવવામાં આવ્યા છે. ખોડલધામ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને પણ સભામાં હાજરી માટે લાવવામાં આવ્યા છે.

5477 કરોડના વિકાસલક્ષી કામોનું લોકાર્પણ
5477 કરોડના વિકાસલક્ષી કામોનું લોકાર્પણ (Etv Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો :

  1. PM મોદીના આગમન પહેલાં જ કોંગ્રેસી નેતાઓ 'નજરકેદ', શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખની અટકાયત
  2. PM મોદી બે દિવસ માટે ગુજરાતના પ્રવાસે, ચીન - જાપાન પ્રવાસ પહેલા ગજવશે ગુજરાત

અમદાવાદ : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે ગુજરાતના પ્રવાસે છે, સાંજે સાડા ચાર વાગ્યે નિકોલના ખોડલધામ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વડાપ્રધાન મોદી આ પ્રસંગે રુ.5477 કરોડના વિકાસલક્ષી કામોનું લોકાર્પણ કરશે.

સભાને લઈને હરીદર્શન ચાર રસ્તાથી ખોડલધામ ગ્રાઉન્ડ સુધી રોડ શો યોજાવાનો છે. રોડ શોમાં બેન્ડવાજા તથા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો દ્વારા આવકાર આપવામાં આવશે. આ દરમિયાન સમગ્ર માર્ગ પર બિલ્ડીંગો શણગારવામાં આવી છે, જ્યારે અધૂરી બિલ્ડીંગોને પડદા વડે ઢાંકવામાં આવી છે. છેલ્લા બે દિવસથી નિકોલ વિસ્તારમાં તંત્ર દ્વારા ખાસ તૈયારીઓ થઈ રહી છે. રોડ-ખાડા રિપેર, લાઈટિંગ, પાણી ભરાયેલાં વિસ્તારોમાંથી પાણી કાઢવા સહિતની કામગીરી તાબડતોબ હાથ ધરાઈ હતી.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી નિકોલમાં સભા ગજવશે (Etv Bharat Gujarat)

સુરક્ષાની કડક વ્યવસ્થા : સભા અને રોડ શોને લઈને સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ કડક પગલાં લેવાયા છે. સભા ગ્રાઉન્ડમાં તેમજ રોડ શો દરમ્યાન બેગ લઈ જવાની મનાઈ છે. ખાસ કરીને મહિલાઓ અને બાળકોને પાણીની બોટલ લઈ જવાની પણ મનાઈ ફરમાવવામાં આવી છે. આ નિયમને લઈને મહિલાઓ અને પોલીસ વચ્ચે સંઘર્ષની પરિસ્થિતિ પણ સર્જાઈ છે.

સુરક્ષાની કડક વ્યવસ્થા
સુરક્ષાની કડક વ્યવસ્થા (Etv Bharat Gujarat)

સભામાં ભીડ ભેગી કરવા માટે અમદાવાદ શહેરની આજુબાજુના વિસ્તારો તથા ગામડાઓમાંથી લોકોને એસટી બસ મારફતે લાવવામાં આવ્યા છે. ખોડલધામ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને પણ સભામાં હાજરી માટે લાવવામાં આવ્યા છે.

5477 કરોડના વિકાસલક્ષી કામોનું લોકાર્પણ
5477 કરોડના વિકાસલક્ષી કામોનું લોકાર્પણ (Etv Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો :

  1. PM મોદીના આગમન પહેલાં જ કોંગ્રેસી નેતાઓ 'નજરકેદ', શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખની અટકાયત
  2. PM મોદી બે દિવસ માટે ગુજરાતના પ્રવાસે, ચીન - જાપાન પ્રવાસ પહેલા ગજવશે ગુજરાત

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI VISIT TO GUJARATAHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATIONAMC ELECTION 2025PM NARENDRA MODIPM MODI VISIT TO GUJARAT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.