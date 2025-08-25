અમદાવાદ : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે ગુજરાતના પ્રવાસે છે, સાંજે સાડા ચાર વાગ્યે નિકોલના ખોડલધામ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વડાપ્રધાન મોદી આ પ્રસંગે રુ.5477 કરોડના વિકાસલક્ષી કામોનું લોકાર્પણ કરશે.
સભાને લઈને હરીદર્શન ચાર રસ્તાથી ખોડલધામ ગ્રાઉન્ડ સુધી રોડ શો યોજાવાનો છે. રોડ શોમાં બેન્ડવાજા તથા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો દ્વારા આવકાર આપવામાં આવશે. આ દરમિયાન સમગ્ર માર્ગ પર બિલ્ડીંગો શણગારવામાં આવી છે, જ્યારે અધૂરી બિલ્ડીંગોને પડદા વડે ઢાંકવામાં આવી છે. છેલ્લા બે દિવસથી નિકોલ વિસ્તારમાં તંત્ર દ્વારા ખાસ તૈયારીઓ થઈ રહી છે. રોડ-ખાડા રિપેર, લાઈટિંગ, પાણી ભરાયેલાં વિસ્તારોમાંથી પાણી કાઢવા સહિતની કામગીરી તાબડતોબ હાથ ધરાઈ હતી.
સુરક્ષાની કડક વ્યવસ્થા : સભા અને રોડ શોને લઈને સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ કડક પગલાં લેવાયા છે. સભા ગ્રાઉન્ડમાં તેમજ રોડ શો દરમ્યાન બેગ લઈ જવાની મનાઈ છે. ખાસ કરીને મહિલાઓ અને બાળકોને પાણીની બોટલ લઈ જવાની પણ મનાઈ ફરમાવવામાં આવી છે. આ નિયમને લઈને મહિલાઓ અને પોલીસ વચ્ચે સંઘર્ષની પરિસ્થિતિ પણ સર્જાઈ છે.
સભામાં ભીડ ભેગી કરવા માટે અમદાવાદ શહેરની આજુબાજુના વિસ્તારો તથા ગામડાઓમાંથી લોકોને એસટી બસ મારફતે લાવવામાં આવ્યા છે. ખોડલધામ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને પણ સભામાં હાજરી માટે લાવવામાં આવ્યા છે.
