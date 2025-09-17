PM Modi @75: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 75મા જન્મદિવસે વાંચો ચા વેચનારથી ત્રીજી વખત PM બનવા સુધીની સફર
17 સપ્ટેમ્બર 1950ના રોજ વડનગરમાં જન્મેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 75 વર્ષ પુરા થવા પર જાણીએ પીએમ મોદીની ઝળહળતી રાજકીય કારકિર્દીની ઐતિહાસિક ઘટનાઓ અને સિદ્ધિઓ વિશે.
Published : September 17, 2025 at 6:30 AM IST
અમદાવાદ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આજે 75મો જન્મદિવસ છે. તેમના જન્મદિવસ પર ગુજરાતથી લઈને દેશભરમાં સેવાકીય કાર્યો કરવામાં આવી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મ દિવસની સાથે આજે વિશ્વકર્મા જયંતિ પણ છે. વડાપ્રધાન તરીકે મોદીનો આ ત્રીજો કાર્યકાળ છે. 17 સપ્ટેમ્બર 1950ના રોજ વડનગરમાં જન્મેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 75 વર્ષ પુરા થવા પર જાણીએ પીએમ મોદીની ઝળહળતી રાજકીય કારકિર્દીની ઐતિહાસિક ઘટનાઓ અને સિદ્ધિઓ તથા ચા વેચનારથી ત્રીજી વખત દેશના PM બનવા સુધીની સફર વિશે.
ચા વેચવાથી લઈને રાજકારણમાં જોડાવા સુધીની સફર
- 17 સપ્ટેમ્બર 1950: ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના વડનગર ખાતે માતા હીરાબા અને પિતા દામોદરદાસ મોદીના ઘરે નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મ થયો હતો. તેમના પિતા દામોદરદાસ મોદી વડનગરના રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ પર ચાની એક નાનકડી દુકાન ચલાવીને પોતાના ઘરનું ગુજરાન ચલાવતા હતાં. નરેન્દ્ર મોદી શાળાના સમય બાદ પિતાને ચાની દુકાન પર મદદ કરતા હતા.
- 1967, ભારતનો પ્રવાસ: તેમણે ઘર છોડ્યું અને હિમાલય, ઋષિકેશ, રામકૃષ્ણ મિશન સહિત સમગ્ર ભારતમાં પ્રવાસ કર્યો.
- 1972, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ: તેઓ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘમાં જોડાયા. અને પોતાનું સમગ્ર જીવન સમર્પિત કરવાનો સભાન નિર્ણય લીધો.
- 1975: આ સાલમાં નરેન્દ્ર મોદીને આરએસએસ દ્વારા "ગુજરાત લોક સંઘર્ષ સમિતિ"ના મહાસચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. પરંતુ તે સમયે ઈમરજન્સી દરમિયાન ધરપકડથી બચવા માટે મોદીએ ભૂગર્ભમાં જવું પડ્યું હતું. આ દરમિયાન તેઓ સરકારનો વિરોધ કરતા પેમ્ફલેટ છાપવામાં સામેલ હતા.
- 1978, વડોદરામાં RSS પ્રચારક: સમય જતાં તેમને સંઘમાં વધુ જવાબદારી સોંપવામાં આવી. આથી તેઓ 'વિભાગ પ્રચારક' બન્યા અને તેમને વડોદરામાં કામ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું.
- 1979: તેઓ દિલ્હીમાં RSS માટે કામ કરવા ગયા. જ્યાં તેમને કટોકટીના ઈતિહાસ પર આરએસએસની આવૃત્તિ પર સંશોધન અને લખવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું.
- 1980, આરએસએસના સંભાગ પ્રચારક: આ સાલમાં તેઓ 'સંભાગ પ્રચારક' બન્યા અને તેમને કેન્દ્રીય વિસ્તાર તરીકે દક્ષિણ ગુજરાત અને સુરતનો વધારાનો વિસ્તાર આપવામાં આવ્યો.
- 1985: આ સાલમાં આરએસએસ સાથે જોડાયેલા મોદી ભાજપ સાથે વિધિવત જોડાયા. બાદમાં 1987માં, મોદીએ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં ભાજપના પ્રચારન ગોઠવવામાં મદદ કરી. આ ચૂંટણીમાં ભાજપનો વિજય થયો હતો.
- 1987, ભાજપે AMC ચૂંટણી જીતી: તેઓએ વિવિધ નાગરિક સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ માટે સંગઠન કાર્યમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી હતી. AMCની ચૂંટણીમાં ભાજપનો વિજય થયો હતો.
- 1987, અડવાણીજી સાથે ન્યાય યાત્રામાં ભાગ લીધો: ગરીબોના અધિકારો માટે લડવા માટે ન્યાય યાત્રા. 1989ની લોકસભા ચૂંટણી માટે કામ શરૂ કર્યું.
- 1988 અને 1995 ની વચ્ચે: નરેન્દ્ર મોદી એક કુશળ વ્યૂહરચનાકાર તરીકે ઓળખાતા હતા જેમણે ગુજરાત ભાજપને રાજ્યનો શાસક પક્ષ બનાવવા માટે પાયો નાખ્યો હતો. પક્ષના કાર્યકરોમાં ઉત્સાહ જગાડવાનું પડકારજનક કાર્ય તેમણે પ્રમાણિકતાથી કર્યું. પાર્ટીએ રાજકીય લાભ ઉઠાવવાનું શરૂ કર્યું અને એપ્રિલ 1990માં કેન્દ્રમાં ગઠબંધન સરકાર બનાવી. આ ભાગીદારી થોડા મહિનામાં જ તૂટી ગઈ, પરંતુ 1995માં ગુજરાતમાં ભાજપ બે તૃતીયાંશ બહુમતી સાથે સત્તામાં આવ્યો. ત્યારથી ગુજરાતમાં ભાજપનું શાસન છે.
- 1989, લોક શક્તિ યાત્રા: તેઓએ લોક શક્તિ યાત્રાનું સંગઠન કર્યું હતું.
- 1990, 67 બેઠકો જીતી: વડા પ્રધાન મોદીએ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપને 67 બેઠકોની જીતી મેળવવા મહેનત કરી અને ત્યારબાદ તેઓ ચીમનભાઈ પટેલની સરકારમાં જોડાઈ ગયા.
- 1990: મોદીએ 1990માં લાલ કૃષ્ણ અડવાણીની રામ રથયાત્રા અને 1991-92માં મુરલી મનોહર જોશીની એકતા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં મદદ કરી.
- 1995: 95ના સમયગાળામાં નરેન્દ્ર મોદીને પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા આ સાથે તેમને ભારતના પાંચ મુખ્ય રાજ્યોનો હવાલો પણ સોંપવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રકારની તક એક ઊભરતા યુવા નેતાને મળવી એ ખૂબ મોટી વાત છે અને આ દુર્લભ વિશિષ્ટતા નરેન્દ્ર મોદીને મળી હતી.
- 1995: ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં નરેન્દ્ર મોડિયા અને અન્ય ભાજપના કાર્યકરોના અથાગ પહેનતને પરિણામે ભાજપે 121 બેઠકો જીતીને બહુમતી હાંસલ કરી.
- 1995, રાષ્ટ્રીય સચિવ: રાજકારણમાં એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી એક યુવા અને ઊભરતા નેતા તરીકે તેઓ રાષ્ટ્રીય સચિવ તરીકે દિલ્હી ગયા. અને આ યુવા નેતાને ઉત્તર ભારતના વિવિધ રાજ્યોનો હવાલો આપવામાં આવ્યો હતો. 1998માં તેમને જનરલ સેક્રેટરી (સંગઠન) તરીકે બઢતી આપવામાં આવી હતી, જે પદમાં તેઓ ઓક્ટોબર 2001 સુધી રહ્યા હતા, જ્યારે તેઓ ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન તરીકે ચૂંટાયા હતા.
- 1999, લોકસભા ચૂંટણી: રાજકારણની આગળની સફરમાં મોદીએ અટલ બિહારી વાજપેયીના નેતૃત્વમાં ભાજપને સતત લોકસભા ચૂંટણી જિતતા જોઈ.
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી (2001 થી 2014)
- 2001: કેશુભાઈ પટેલ કે જેઓ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે ફરજ બજાવતા હતા તેમની તબિયત લથડતા, ભાજપે પેટાચૂંટણીમાં રાજ્યની કેટલીક વિધાનસભા બેઠકો ગુમાવી હતી. આથી પરિસથીને સાચવવા માટે ભાજપના રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વએ કેશુભાઈ પટેલની જગ્યાએ નરેન્દ્ર મોદીને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બનાવ્યા.
- 2001: 7 ઓક્ટોબર 2001ના રોજ નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધી.
- 2002, ગુજરાતના સીએમ તરીકે બીજી મુદત: 2002ની ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પણ મોદીને ઊભા કરવામાં આવ્યા. અને જીતનો બહાર તેમણે સોંપવામાં આવ્યો. અને ભાજપની આગેવાની હેઠળ તેઓ ગુજરાતના સીએમ તરીકે ઊભરી આવ્યા.
- 2003, વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ: મુખ્યમંત્રીની પદવી સંભાળતા મોદીએ પ્રથમ દ્વિવાર્ષિક વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેસ્ટર સમિટનું આયોજન કર્યું, અને તેનું ઉદ્ઘાટન લાલ કૃષ્ણ અડવાણી દ્વારા કરાવવામાં આવ્યું હતું.
- 2004: Gગુજરાતમાં સીએમ તરીકે કર્યા કરતાં મોદી દીકરીઓ શાળાએ જે અને ભલે અને આગળ વધે તેમજ શાળામાં નોંધણી વધારવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે કન્યા કેળવણી અને શાલા પ્રવેશોત્સવની શરૂઆત કરવામાં આવી.
- 2007: 2007માં ફરી એક વાર ચૂંટણી થઈ અને આ સમયે પણ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપનો વિજય થયો. આમ નરેન્દ્ર મોદીએ સતત ત્રીજી વખત મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા.
- 2007: નરેન્દ્ર મોદી આમ સતત ત્રીજી વખત સીએમની પદવી સાંભળતા ગુજરાતના સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનાર મુખ્યમંત્રી બન્યા.
- 2008: ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવા અને નવી તકોનું સર્જન કરવાના અર્થે મોદી દ્વારા વ્યૂહરચના બનાવવામાં આવી આથી આ સમય ગાળા દરમિયાન ટાટા નેનો જેવી ટેક્નોલોજિકલ કંપનીઓ ગુજરાતમાં પ્રવેશી. આ જોતાં ટાટા ગ્રુપ દ્વારા ગુજરાતના ગવર્નન્સ મોડલ અને ગતિની પ્રશંસા થઈ હતી.
- 2009: નરેન્દ્ર મોદીએ આ સમયગાળામાં પ્રગતિશીલ યોજનાઓ ઘડવાઓ બીડો ઉચક્યો અને ઈ-ગ્રામ, એટલે કે વિશ્વ ગ્રામ યોજના શરૂ કરવામાં આવી. આ સાથે તેઓએ ગુજરાત સરકારનું લાંબાગાળાનું વિઝન તૈયાર કર્યું.
- 2011: મોદીએ સામાજિક સમરસતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સમગ્ર ગુજરાતમાં રોડ શો સદભાવના યાત્રાનું આયોજન કર્યું હતું. જ્યારે તેમણે તેમની વડાપ્રધાન બનવાની મહત્વાકાંક્ષા પહેલીવાર જાહેર કરી.
- 2012: આ વર્ષમાં તેમણે પોતાનો જ રેકોર્ડ તોડ્યો અને ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં બીજેપીને વધુ એક જીત અપાવીને ચોથી વખત ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા.
- માર્ચ 2012: ટાઇમ, વિશ્વના અગ્રણી સમાચાર સામયિકોમાંના એક, 26 માર્ચ 2012ના એક અંકના કવર પેજ પર નરેન્દ્ર મોદીને 'મોદી મીન્સ બિસનેસ' શીર્ષક Sસાથે તેમનો ફોટો છાપવામાં આવ્યો હતો.
- 2013: નરેન્દ્ર મોદીને 2014ની લોકસભા ચૂંટણી માટે ભાજપ પક્ષ તરફથી વડા પ્રધાન પદ માટે ઉમેદવારી જાહેર કરી હતી.
- 2013: સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના કામોને બિરદાવવા નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનાવવામાં આવ્યું અને તેનો શિલાન્યાસ લાલ કૃષ્ણ અડવાણી અને નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો.
મુખ્યમંત્રીથી વડાપ્રધાન બન્યા
- 2014: 2014ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ એટલે કે NDAની ઐતિહાસિક જીત થઈ હતી જેમા નરેન્દ્ર મોદી વડા પ્રધાનની ઉમેદવારીમાં ઊભા હતા. આ બાદ તેમણે ટ્વીટ કર્યું હતું કે, "ભારત જીતે!"
- 2014: કેન્દ્રમાં ભાજપનો વિજય થયો અને સાથે સાથે સર્વસંમતિથી મોદીને ભાજપ સંસદીય દળના નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા.
- 2014: વડા પ્રધાન મોદીએ 2014ની સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં ભાજપનું નેતૃત્વ કર્યું, પક્ષને લોકસભામાં આશ્ચર્યજનક બહુમતી આપી, જે 1984 પછી કોઈપણ એક પક્ષ માટે પ્રથમ વાર એવું બન્યું હતું.
- 2014: ટાઇમ મેગેઝિનના વાચકોના મતદાનમાં "પર્સન ઑફ ધ યર" તરીકે મોદી કિતાબ જીત્યો.
- મે 26, 2014: 63 વર્ષીય મોદીએ સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં ભાજપને જંગી જીત તરફ દોરી ગયા પછી રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે શપથ લીધા હતા. પ્રથમ વખત, દક્ષિણ એશિયન એસોસિયેશન ફોર રિજનલ કોઓપરેશન (SAARC) દેશોના નેતાઓને પણ વડાપ્રધાનના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજરી આપવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે.
- સપ્ટેમ્બર 25, 2014: નરેન્દ્ર મોદીએ 'કમ, મેક ઇન ઇન્ડિયા' કહીને, ભાજપની આગેવાની હેઠળની સરકારે ભારતને સૌથી વધુ પસંદગીના વૈશ્વિક ઉત્પાદન સ્થળ તરીકે પ્રમોટ કરવાની પહેલ શરૂ કરી. "હું વિશ્વને કહું છું, 'મેક ઇન ઇન્ડિયા," "ક્યાંય પણ વેચો પણ અહીં ઉત્પાદન કરો," PM મોદીએ એક ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં કહ્યું હતું. મુકેશ અંબાણી અને અઝીમ પ્રેમજી સહિતના ઉદ્યોગપતિઓએ પણ ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હાજરી આપી હતી.
- 2 ઓક્ટોબર, 2014: વડાપ્રધાન મોદીએ મહાત્મા ગાંધીની 150મી જન્મજયંતિ પર ખુલ્લામાં શૌચક્રિયા, મેન્યુઅલ સફાઈ અને વૈજ્ઞાનિક ઘન કચરાના વ્યવસ્થાપનને દૂર કરવા માટે ભારતનું સૌથી મોટું સ્વચ્છતા અભિયાન શરૂ કર્યું. આ મિશનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ઓક્ટોબર સુધીમાં સ્વચ્છ ભારતને હાંસલ કરવાનો છે.
- નવેમ્બર 7, 2015: અન્ય મુખ્ય નીતિ સાથે, નરેન્દ્ર મોદીએ ઓઆરઓપી યોજનાનું નોટિફિકેશન સશસ્ત્ર દળોની લાંબા સમયથી ચાલતી માંગને પૂર્ણ કરી. સેવાના સમાન સમયગાળા પછી ચોક્કસ પદ પરથી નિવૃત્ત થતા તમામ કર્મચારીઓને તેમની નિવૃત્તિની તારીખને ધ્યાનમાં લીધા વિના સમાન પેન્શન પ્રદાન કરી. દર પાંચ વર્ષે પેન્શનની સમીક્ષા કરવાના તેના વચનને અનુરૂપ, 2022માં મોદી સરકાર દ્વારા સશસ્ત્ર સેવા કર્મચારીઓનું પેન્શન 2018થી ફરી નક્કી કરવામાં આવ્યું.
- સપ્ટેમ્બર 29, 2016: 29 સપ્ટેમ્બર 2016 ના રોજ, નરેન્દ્ર મોદીના આગેવાની હેઠળ ભારત સરકાર દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી કે, તેમણે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ઘૂસણખોરી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા પાકિસ્તાની આતંકવાદી જૂથોના "લૉન્ચ પેડ્સ"નો નાશ કર્યો. જમ્મુ અને કાશ્મીરના બારામુલા જિલ્લામાં 16 સપ્ટેમ્બર 2016ના રોજ પાકિસ્તાન સ્થિત અને પાકિસ્તાન આર્મી દ્વારા પ્રાયોજિત હુમલામાં 19 ભારતીય સૈનિકો સરહદી શહેર ઉરીમાં માર્યા ગયા હતા.
- નવેમ્બર 8, 2016: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાત્રે 8 વાગ્યે રાષ્ટ્રને તેમના ટેલિવિઝન સંબોધનમાં જાહેરાત કરી કે, રૂ. 500 અને રૂ. 1,000ની નોટો તાત્કાલિક અસરથી "કાગળના નકામા ટુકડા" હશે. કરચોરી કરનારાઓ અને કાળાં નાણાંનો સંગ્રહ કરનારાઓ પર કાર્યવાહી કરવા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. વધુમાં, આ વ્યૂહરચના ચલણમાં રોકડ ઘટાડવામાં નિષ્ફળ ગઈ, જો કે નોટબંધી પછી પણ ઝડપથી વધી.
- ફેબ્રુઆરી 1, 2017: નરેન્દ્ર મોદી, ભાજપની આગેવાની હેઠળની સરકારે 2017માં પ્રથમ વખત રેલ્વે બજેટને કેન્દ્રીય બજેટ સાથે મર્જ કર્યું. આમ 2017માં તત્કાલિન નાણા પ્રધાન અરુણ જેટલીએ પ્રથમ સંયુક્ત બજેટ વાંચ્યું હતું, જેમાં બ્રિટિશ શાસન હેઠળ 1924માં શરૂ થયેલા બે બજેટની પ્રથાનો અંત આવ્યો હતો.
- જૂન 18, 2017: 270 સશસ્ત્ર ભારતીય સૈનિકો અને બે બુલડોઝર સિક્કિમ સરહદ પાર કરીને ડોકલામમાં પ્રવેશ્યા જેથી ચીનના સૈનિકોને ભૂતાનના પ્રદેશમાં વ્યૂહાત્મક માર્ગનું નિર્માણ કરતા અટકાવી શકાય. જેના કારણે ડોકલામમાં ભારત અને ચીનની સેનાઓ વચ્ચે 73 દિવસ સુધી અથડામણ ચાલી હતી. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જુલાઈમાં ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે મુલાકાત કરી હતી અને રાજદ્વારી માધ્યમથી સંઘર્ષના ઉકેલની હિમાયત કરી હતી. ત્યારબાદ સૈનિકો ઓગસ્ટમાં પાછા ફર્યા.
- જુલાઈ 1, 2017, GST લાગુ: ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) સંસદના વિશેષ મધ્યરાત્રિ સત્રમાં લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો. આઝાદી પછીના સૌથી મોટા પરોક્ષ કર સુધારાની રજૂઆત કરતા પીએમ મોદીએ તેમના ભાષણમાં GSTને 'ગુડ એન્ડ સિમ્પલ ટેક્સ' ગણાવ્યો હતો. આ સાથે, તમામ કેન્દ્રીય, રાજ્ય-સ્તરના કર અને માલસામાન અને સેવાઓ પરની ફરજો એક એકીકૃત કરમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવી છે જેમાં બે ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે - કેન્દ્રીય GST અને રાજ્ય GST. વિવિધ ઉદ્યોગોના વેપારીઓ દ્વારા નવા ટેક્સ શાસનનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
- નવેમ્બર 14, 2017, રાફેલ જેટ 'કૌભાંડ' વિવાદ: કોંગ્રેસે આક્ષેપ કર્યો કે એનડીએ સરકારે ફ્રાન્સના દસોલ્ટ એવિએશન દ્વારા નિર્મિત 36 રાફેલ ફાઇટર એરક્રાફ્ટ સરકાર-થી-સરકારના સીધા કરાર હેઠળ ખરીદ્યા હતા કે કેમ તે અંગે કોંગ્રેસ પણ સવાલ ઉઠાવે છે કે કેમ આ ડીલમાંથી નફો કરતી કંપની રિલાયન્સ ડિફેન્સે ફ્રાન્સની મુલાકાત લીધી જ્યારે પીએમ મોદીએ 2015માં આ ડીલ પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા? બાદમાં સુપ્રીમ કોર્ટે ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં કેન્દ્ર સરકારને ક્લીનચીટ આપી હતી.
- સપ્ટેમ્બર 6, 2018, કલમ 377 હટાવી: મોદી સરકારે આ મામલો "કોર્ટના વિવેકબુદ્ધિ પર" છોડ્યા પછી, સુપ્રીમ કોર્ટે સમલૈંગિકતાને અપરાધ ગણાવતા, IPCની કલમ 377ને હટાવી દીધી. કેન્દ્રએ કોર્ટને વિનંતી કરી હતી કે લગ્ન અને વારસા પર કલમ 377 નાબૂદ કરવાના નિર્ણયની સંભવિત અસર અંગે ઉચ્ચાર ન કરે.
- જાન્યુઆરી 9, 2019, મોદી સરકારે EWS શ્રેણી માટે અનામત પર દબાણ કર્યું: સંસદે સામાન્ય શ્રેણીના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો (EWS)ને નોકરીઓ અને શિક્ષણમાં 10 ટકા અનામત પ્રદાન કરવા માટે બંધારણ સુધારણા બિલ પસાર કર્યું. ભાજપ સરકારે 2019ની સામાન્ય ચૂંટણીના થોડા મહિના પહેલા જ બિલ રજૂ કર્યું હતું.
- ફેબ્રુઆરી 14, 2019, પુલવામા દુર્ઘટના: જમ્મુ અને કાશ્મીરના પુલવામામાં આતંકવાદી હુમલામાં ઓછામાં ઓછા 40 સીઆરપીએફ જવાનો માર્યા ગયા, જ્યારે બોમ્બથી ભરેલી એસયુવીએ હજારો કર્મચારીઓને લઈ જતી લશ્કરી બસને ટક્કર મારી. જૈશ-એ-મોહમ્મદે (JeM) હુમલાની જવાબદારી લીધી. પીએમ મોદીએ ચેતવણી આપી હતી કે, આ ઘૃણાસ્પદ કૃત્ય પાછળના લોકોને ભારે કિંમત ચૂકવવી પડશે. જમ્મુ અને કાશ્મીરના ભૂતપૂર્વ ગવર્નર સત્યપાલ મલિકે 2023માં ધ વાયરને આપેલા ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે, ગૃહ મંત્રાલયે CRPF જવાનોના પરિવહન માટે પાંચ વિમાનોને મંજૂરી આપવાનો ઈન્કાર કર્યા બાદ આ હુમલો થયો હતો. ભૂતપૂર્વ ગવર્નરે એવો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, પીએમએ તેમને મલિક દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલી કથિત સુરક્ષા ખામીઓ પર મૌન રહેવા કહ્યું હતું.
- ફેબ્રુઆરી 26, 2019, બાલાકોટ એર સ્ટ્રાઈક: પુલવામા હુમલાના દિવસો પછી, ભારતીય વાયુસેના (IAF) એ પાકિસ્તાનના બાલાકોટમાં જૈશ-એ-મોહમ્મદના તાલીમ શિબિર પર હુમલો કર્યો. જો કે જાનહાનિનો ચોક્કસ આંકડો જાણી શકાયો નથી, પરંતુ ભાજપના અધ્યક્ષ અમિત શાહનું કહેવું છે કે, ઓપરેશનમાં 250થી વધુ આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા છે. બાલાકોટ હુમલાનો ઉપયોગ ભાજપના ચૂંટણી પ્રચારને વેગ આપવા માટે કરવામાં આવે છે. સવારે 5 વાગ્યે પાકિસ્તાને રડવાનું શરૂ કર્યું કે 'મોદીએ અમારા પર હુમલો કર્યો છે'
- 30 મે, 2019: નરેન્દ્ર મોદી, 68, બીજેપીને બીજી ચૂંટણી જીત તરફ દોરી ગયા અને બીજી વખત વડા પ્રધાન તરીકે શપથ લીધી. 8,000 દર્શકો માટે એક ભવ્ય સમારોહ – રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં આયોજિત આ અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો કાર્યક્રમ હતો. આ વખતે, મલ્ટી-સેક્ટરલ ટેકનિકલ એન્ડ ઇકોનોમિક કોઓપરેશન (BIMSTEC) દેશો માટે બે ઓફ બંગાળની પહેલના નેતાઓ, એક જૂથ કે જેમાં SAARC પાકિસ્તાનને બાકાત રાખી, તેમને શપથ ગ્રહણમાં હાજરી આપવા આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે.
- ઓગસ્ટ 5, 2019: એક જ ઝાટકે, ભાજપની આગેવાની હેઠળની સરકારે બંધારણની કલમ 370 રદ કરી, જેણે જમ્મુ અને કાશ્મીરને વિશેષ દરજ્જો આપ્યો, મોબાઇલ સંચાર અને ઇન્ટરનેટ સેવાઓ મહિનાઓ સુધી બંધ કરી દીધી.
- 11 ડિસેમ્બર, 2019: નાગરિકતા (સુધારો) અધિનિયમ, 2019, વ્યાપક વિરોધ વચ્ચે સંસદમાં પસાર થયો. મુસ્લિમો સામે ભેદભાવપૂર્ણ ગણાતો આ કાયદો એક દિવસ પછી જાહેર કરવામાં આવ્યો. દેશભરમાં મોટા પાયે દેખાવો થયા. દિલ્હીમાં, કાયદો પસાર થયા પછી લગભગ ચાર મહિના સુધી શાંતિપૂર્ણ વિરોધીઓએ શાહીન બાગમાં ધરણા ચાલુ રાખ્યા. વડા પ્રધાન મોદીએ વિરોધને "અરાજકતા" ગણાવ્યો હતો અને આક્ષેપ કર્યો હતો કે તેઓ "રાજકીય કાવતરા"નો ભાગ છે.
- માર્ચ 19, 2020: વડા પ્રધાન મોદીએ 22 માર્ચે ટેલિવિઝન સંબોધન દરમિયાન જનતા કર્ફ્યુની જાહેરાત કરી. તેમણે નાગરિકોને કોવિડ-19 વાયરસના ફેલાવાને રોકવા માટે આગામી થોડા અઠવાડિયા સુધી ઘરે રહેવા વિનંતી કરી. થોડા દિવસો પછી, 24 માર્ચે, વડા પ્રધાને મધ્યરાત્રિથી શરૂ થતાં પ્રથમ 21 દિવસના દેશવ્યાપી લોકડાઉનની જાહેરાત કરી. અચાનક બંધ થવાથી શહેરોમાંથી સ્થળાંતર કામદારોને તેમના વતન સ્થાનો તરફ જવાની શરૂઆત થઈ, જેના કારણે ઘણી જાનહાનિ થઈ.
- જૂન 15, 2020: લદ્દાખમાં વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા (LAC) પર ભારતીય અને ચીનની સેનાઓ વચ્ચે હિંસક અથડામણ થઈ, જેમાં ઓછામાં ઓછા 20 ભારતીય સૈનિકો માર્યા ગયા અને પરમાણુ યુદ્ધની આશંકા ઊભી થઈ. ગલવાન અથડામણ પર તેમની પ્રથમ જાહેર ટિપ્પણીમાં, વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "ભારત શાંતિ ઇચ્છે છે. પરંતુ જો ઉશ્કેરવામાં આવશે, તો ભારત યોગ્ય જવાબ આપશે."
- ઑગસ્ટ 5, 2020: પીએમ મોદીએ વિવાદિત અયોધ્યા જમીન પર રામ જન્મભૂમિ મંદિરનો શિલાન્યાસ કર્યો- જ્યાં 1992માં બાબરી મસ્જિદને ગેરકાયદેસર રીતે તોડી પાડવામાં આવી હતી - આર્ટિકલ 370 નાબૂદ થવાની યાદમાં એક મુખ્ય મેનિફેસ્ટો વચન પૂર્ણ થયું. પીએમ મોદીએ સમારોહમાં કહ્યું, "હવે અમારા રામ લલ્લા માટે એક ભવ્ય મંદિર બનાવવામાં આવશે જેઓ એક તંબુમાં રહેતા હતા. તે અમારી ભક્તિ, અમારી રાષ્ટ્રીય ભાવનાનું પ્રતિક બનશે."
- 20 સપ્ટેમ્બર, 2020: સંસદમાં ત્રણ વિવાદાસ્પદ કૃષિ કાયદા અવાજ મત દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યા હતા. આ કાયદાઓનો ઉદ્દેશ્ય ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્રને સરકારી ક્ષેત્રમાંથી ખાનગી ક્ષેત્રમાં પરિવર્તિત કરવાનો છે. આગામી કેટલાક અઠવાડિયાથી દેશભરના ખેડૂતો નવા ફાર્મ કાયદાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. પંજાબ અને હરિયાણાના ખેડૂતો લગભગ એક વર્ષથી સિંઘુ અને ટિકરી સરહદો પર કેમ્પ કરી રહ્યા છે, નવા કાયદાને રદ કરવાની માંગ સાથે દિલ્હી તરફ કૂચ કરી રહ્યા છે. પ્રજાસત્તાક દિવસ 2021 પર, કાયદાને પાછો ખેંચવાની માંગ સાથે ખેડૂત સંગઠનો દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી ટ્રેક્ટર પરેડ દરમિયાન હજારો વિરોધીઓએ દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પર હુમલો કર્યો.
- 16 જાન્યુઆરી, 2021: વડાપ્રધાન મોદીએ ભારતના COVID-19 રસીકરણ કાર્યક્રમને ફ્લેગ ઓફ કર્યું, જેને વિશ્વના સૌથી મોટા રસીકરણ અભિયાન તરીકે વર્ણવવામાં આવી રહ્યું છે. ઝુંબેશ શરૂ થયાના નવ મહિનાની અંદર પ્રથમ 100 કરોડ ડોઝ આપવામાં આવ્યા હતા. કેન્દ્ર કહે છે કે એક વર્ષની અંદર, ભારતની 93 ટકા પુખ્ત વસ્તીએ ઓછામાં ઓછો એક ડોઝ મેળવ્યો હતો, જ્યારે લગભગ 70 ટકાને બંને ડોઝ આપવામાં આવ્યા હતા.
- નવેમ્બર 19, 2021: દેશની માફી માગતા, વડા પ્રધાન મોદીએ જાહેરાત કરી કે કેન્દ્ર ત્રણ વિવાદાસ્પદ ફાર્મ કાયદાઓ પાછા ખેંચશે જેના કારણે ખેડૂતો દ્વારા એક વર્ષનો વિરોધ થયો. ગુરુ નાનક જયંતિના અવસર પર પંજાબ વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા વડાપ્રધાને આ નિર્ણય લીધો હતો.
- જૂન 14, 2022: સરકારે લશ્કરી ભરતી માટે નવી અગ્નિપથ યોજનાની જાહેરાત કરી. વડાપ્રધાન અને ત્રણેય સેનાના વડાઓ વચ્ચેની ચર્ચા બાદ નવી યોજનાનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું. ચાર વર્ષના ટૂંકા ગાળા માટે યુવાનોની ભરતીની જોગવાઈ છે, ત્યારબાદ માત્ર 15 ટકા અગ્નિવીર જ સેનામાં રહેશે. આ યોજના વિરુદ્ધ દેશભરમાં હિંસક પ્રદર્શનો થયા.
- મે 28, 2023: વિવિધ અધિકારક્ષેત્રોના ઉચ્ચ પાદરીઓની હાજરીમાં, વડા પ્રધાન મોદીએ નવા સંસદ સંકુલનું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને લોકના અધ્યક્ષની ખુરશીની નજીક સેંગોલ, પવિત્ર હિન્દુ રાજદંડ સ્થાપિત કર્યો. ઘણા વિરોધ પક્ષોએ આ સમારોહનો બહિષ્કાર કર્યો હતો, જેમણે નવી સંસદનું ઉદ્ઘાટન કરવાની વડા પ્રધાનની સત્તા પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા.
- ઓગસ્ટ 23, 2023: ચંદ્રયાન-3 મિશન એ ચંદ્રયાન પ્રોગ્રામનું ત્રીજું મિશન છે, જે ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા (ISRO) દ્વારા વિકસિત ચંદ્ર-અન્વેષણ મિશનની શ્રેણી છે. આ મિશનમાં વિક્રમ ચંદ્ર લેન્ડર અને પ્રજ્ઞાન ચંદ્ર રોવરનો સમાવેશ થાય છે, જે 14 જુલાઈ 2023ના રોજ સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. અવકાશયાન 5 ઓગસ્ટના રોજ ચંદ્રની ભ્રમણકક્ષામાં પ્રવેશ્યું અને 23 ઓગસ્ટના રોજ ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવની નજીક 69° સે પર ઉતરનાર ભારત પહેલો દેશ બન્યો, જે ચંદ્રનું સૌથી દક્ષિણી ઉતરાણ હતું.
- 09-10 સપ્ટેમ્બર 2023: 2023 G-20 નવી દિલ્હી સમિટએ G-20 (ગ્રૂપ ઓફ ટ્વેન્ટી)ની અઢારમી બેઠક હતી. તે 9-10 સપ્ટેમ્બર 2023 ના રોજ ભારત મંડપમ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રદર્શન-સંમેલન કેન્દ્ર, પ્રગતિ મેદાન, નવી દિલ્હી ખાતે યોજવામાં આવ્યું હતું. ભારતમાં આયોજિત આ પ્રથમ G-20 સમિટ હતી.
- જાન્યુઆરી 22, 2024: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ અયોધ્યા ધામમાં મંદિરમાં શ્રી રામલલાના અભિષેક પહેલા 11 દિવસની વિશેષ વિધિઓ કરી. અયોધ્યાના શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરમાં અભિષેક વિધિ કરનાર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ કાર્યક્રમના મુખ્ય યજમાન હતા.
- 2024: PM મોદી 18મી લોકસભા ચૂંટણીમાં ત્રીજી વખત વારાણસી લોકસભા સીટ પરથી ચૂંટાયા હતા. NDA ગઠબંધનના પક્ષોએ વડાપ્રધાન પદ માટે નરેન્દ્ર મોદીને તેમના નેતા તરીકે પસંદ કર્યા હતા. આમ મોદી સતત ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન તરીકે શપથ લીધા હતા.