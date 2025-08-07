Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

આમ આદમી પાર્ટી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી એકલા હાથે લડશે, કોંગ્રેસ સાથે કોઈ ગઠબંધન કરશે નહીં: ઈસુદાન ગઢવી - PRESS CONFERENCE OF ISUDAS GADHVI

આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં યુવાનો, ખેડૂતો, મહિલાઓ, બેરોજગારો, કર્મચારીઓ, વ્યાપારીઓને હું આમ આદમી પાર્ટીની જનક્રાંતિમાં જોડાવા માટે આમંત્રણ આપું છું.

આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી
આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2025 at 4:05 PM IST

2 Min Read

અમદાવાદ: આજે આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવીએ એક મહત્વપૂર્ણ ઘોષણા કરવા મુદ્દે પ્રેસ કોન્ફરન્સ આયોજન કર્યું હતું. આ કોન્ફરન્સમાં આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે, આમ આદમી પાર્ટીની ગુજરાત જોડો જનસભાઓને જબરદસ્ત જનસમર્થન મળી રહ્યું છે અને આ એક ક્રાંતિની શરૂઆત છે. ફક્ત છ દિવસમાં આમ આદમી પાર્ટીએ 150થી વધુ જનસભાઓનું આયોજન કર્યું.

આ 150થી વધુ ગુજરાત જોડો જનસભાઓમાં કુલ 1 લાખથી પણ વધુ લોકો જોડાયા હતા અને એક આંદોલનનો ભાગ બન્યા હતા. બે મહિનામાં આમ આદમી પાર્ટી આ રીતની કુલ 2000 સભાઓ કરશે. અત્યાર સુધી ફક્ત છ દિવસમાં 5,000થી વધુ ભાજપ અને કોંગ્રેસના નેતાઓ તથા કાર્યકર્તાઓની સાથે સાથે સામાજિક આગેવાનો, ખેડૂત આગેવાનો, વેપારીઓ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા. આમ આદમી પાર્ટીએ જે મિસકોલ નંબર જાહેર કર્યો હતો તેના પર મિસકોલ કરીને પાંચ લાખથી વધુ લોકો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા છે.

આમ આદમી પાર્ટી દ્રારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

હાલની તારીખમાં પણ દરરોજ 10થી 15 હજાર લોકો આમ આદમી પાર્ટીમાં મિસકોલ કરીને જોડાઈ રહ્યા છે. તેનાથી આમ આદમી પાર્ટીના એક એક કાર્યકર્તાઓને ખૂબ જ ઉર્જા મળી રહી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આજે લાખો લોકો અમારી પાર્ટી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે, તે કોઈ આંકડો નથી પરંતુ ભાજપની સામે જે લોકો ગુસ્સામાં છે અને આમ આદમી પાર્ટી તરફ એક ઉમ્મીદની નજરથી જોઈ રહ્યા છે આ એવા લાખો લોકો છે.

ઈશુદાન ગઢવી જોડાવ્યું હતું કે, આજે અમે ફરી એકવાર એક નવા અભિયાનને લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. જ્યારે આ ધરતી પર અન્યાય અને અત્યાચાર વધી ગયો હતો ત્યારે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ પૃથ્વી પર જન્મ લીધો હતો અને આપણે એ દિવસથી જન્માષ્ટમી ઉજવીએ છીએ. તો આવનારા જન્માષ્ટમીના તહેવારના દિવસે આમ આદમી પાર્ટી એક ઉમેદવારી ફોર્મ જાહેર કરવા જઈ રહી છે. જે લોકો સરકારી પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહ્યા છે, જે લોકોને કોઈ રાજકીય સંબંધો નથી, જે લોકો ગુજરાતમાં બદલાવ લાવવા માંગે છે, આવા તમામ પ્રકારના લોકોને અમે મોકો આપવા જઈ રહ્યા છીએ.

આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં જે લોકો ચૂંટણી લડવા માંગે છે તે લોકો માટે અમે ફોર્મ જાહેર કરીશું. યુવાનો, ખેડૂતો, મહિલાઓ, બેરોજગારો, કર્મચારીઓ, વ્યાપારીઓને હું આમ આદમી પાર્ટીની જનક્રાંતિમાં જોડાવા માટે આમંત્રણ આપું છું. ભાજપ અને કોંગ્રેસના પણ જે નીચેના કાર્યકર્તાઓ છે તે લોકોને પણ અમે આમ આદમી પાર્ટી આમંત્રણ આપીએ છીએ. જે પણ લોકો ભાઈ ભત્રીજાવાદ અને ભ્રષ્ટાચારથી ત્રાહિત છે તે તમામ રાજકીય અને બિન રાજકીય અનુભવવાળા લોકોને અમે આમંત્રણ આપી રહ્યા છીએ.

તેમણે કહ્યું હતું કે, હવે ગુજરાતની જનતા પણ અમને કહી રહી છે કે કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન કરવાની કોઈ જરૂરત નથી. વિસાવદરમાં જે રીતે કોંગ્રેસે પોતાના ઉમેદવારને ઊભા રાખીને ભાજપને હરાવવાની જગ્યાએ આમ આદમી પાર્ટીને હરાવવાની કોશિશ કરી તે ઘટનાથી કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓની પણ આંખો ખુલી ગઈ છે અને મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે. હવે ગુજરાતના સામાન્ય લોકોને ફક્ત આમ આદમી પાર્ટીથી જ ઉમ્મીદ છે માટે આમ આદમી પાર્ટી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી એકલા હાથે લડશે, કોંગ્રેસ સાથે કોઈ ગઠબંધન કરશે નહીં.

આ પણ વાંચો:

  1. ઈશુદાન ગઢવીનું એલાન: સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી પહેલા AAP યુવાનોને પાર્ટીમાં જોડશે, ખેડૂતો અને પશુપાલકોના મુદ્દે સરકારને ઘેરશે
  2. ડિપ્લોમા શિષ્યવૃત્તિ રદ: વિચરતી વિમુક્ત જાતિના વિદ્યાર્થીઓ સાથે ગુજરાત AAP દ્વારા "આંદોલનનું એલાન"

અમદાવાદ: આજે આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવીએ એક મહત્વપૂર્ણ ઘોષણા કરવા મુદ્દે પ્રેસ કોન્ફરન્સ આયોજન કર્યું હતું. આ કોન્ફરન્સમાં આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે, આમ આદમી પાર્ટીની ગુજરાત જોડો જનસભાઓને જબરદસ્ત જનસમર્થન મળી રહ્યું છે અને આ એક ક્રાંતિની શરૂઆત છે. ફક્ત છ દિવસમાં આમ આદમી પાર્ટીએ 150થી વધુ જનસભાઓનું આયોજન કર્યું.

આ 150થી વધુ ગુજરાત જોડો જનસભાઓમાં કુલ 1 લાખથી પણ વધુ લોકો જોડાયા હતા અને એક આંદોલનનો ભાગ બન્યા હતા. બે મહિનામાં આમ આદમી પાર્ટી આ રીતની કુલ 2000 સભાઓ કરશે. અત્યાર સુધી ફક્ત છ દિવસમાં 5,000થી વધુ ભાજપ અને કોંગ્રેસના નેતાઓ તથા કાર્યકર્તાઓની સાથે સાથે સામાજિક આગેવાનો, ખેડૂત આગેવાનો, વેપારીઓ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા. આમ આદમી પાર્ટીએ જે મિસકોલ નંબર જાહેર કર્યો હતો તેના પર મિસકોલ કરીને પાંચ લાખથી વધુ લોકો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા છે.

આમ આદમી પાર્ટી દ્રારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

હાલની તારીખમાં પણ દરરોજ 10થી 15 હજાર લોકો આમ આદમી પાર્ટીમાં મિસકોલ કરીને જોડાઈ રહ્યા છે. તેનાથી આમ આદમી પાર્ટીના એક એક કાર્યકર્તાઓને ખૂબ જ ઉર્જા મળી રહી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આજે લાખો લોકો અમારી પાર્ટી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે, તે કોઈ આંકડો નથી પરંતુ ભાજપની સામે જે લોકો ગુસ્સામાં છે અને આમ આદમી પાર્ટી તરફ એક ઉમ્મીદની નજરથી જોઈ રહ્યા છે આ એવા લાખો લોકો છે.

ઈશુદાન ગઢવી જોડાવ્યું હતું કે, આજે અમે ફરી એકવાર એક નવા અભિયાનને લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. જ્યારે આ ધરતી પર અન્યાય અને અત્યાચાર વધી ગયો હતો ત્યારે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ પૃથ્વી પર જન્મ લીધો હતો અને આપણે એ દિવસથી જન્માષ્ટમી ઉજવીએ છીએ. તો આવનારા જન્માષ્ટમીના તહેવારના દિવસે આમ આદમી પાર્ટી એક ઉમેદવારી ફોર્મ જાહેર કરવા જઈ રહી છે. જે લોકો સરકારી પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહ્યા છે, જે લોકોને કોઈ રાજકીય સંબંધો નથી, જે લોકો ગુજરાતમાં બદલાવ લાવવા માંગે છે, આવા તમામ પ્રકારના લોકોને અમે મોકો આપવા જઈ રહ્યા છીએ.

આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં જે લોકો ચૂંટણી લડવા માંગે છે તે લોકો માટે અમે ફોર્મ જાહેર કરીશું. યુવાનો, ખેડૂતો, મહિલાઓ, બેરોજગારો, કર્મચારીઓ, વ્યાપારીઓને હું આમ આદમી પાર્ટીની જનક્રાંતિમાં જોડાવા માટે આમંત્રણ આપું છું. ભાજપ અને કોંગ્રેસના પણ જે નીચેના કાર્યકર્તાઓ છે તે લોકોને પણ અમે આમ આદમી પાર્ટી આમંત્રણ આપીએ છીએ. જે પણ લોકો ભાઈ ભત્રીજાવાદ અને ભ્રષ્ટાચારથી ત્રાહિત છે તે તમામ રાજકીય અને બિન રાજકીય અનુભવવાળા લોકોને અમે આમંત્રણ આપી રહ્યા છીએ.

તેમણે કહ્યું હતું કે, હવે ગુજરાતની જનતા પણ અમને કહી રહી છે કે કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન કરવાની કોઈ જરૂરત નથી. વિસાવદરમાં જે રીતે કોંગ્રેસે પોતાના ઉમેદવારને ઊભા રાખીને ભાજપને હરાવવાની જગ્યાએ આમ આદમી પાર્ટીને હરાવવાની કોશિશ કરી તે ઘટનાથી કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓની પણ આંખો ખુલી ગઈ છે અને મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ રહ્યા છે. હવે ગુજરાતના સામાન્ય લોકોને ફક્ત આમ આદમી પાર્ટીથી જ ઉમ્મીદ છે માટે આમ આદમી પાર્ટી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી એકલા હાથે લડશે, કોંગ્રેસ સાથે કોઈ ગઠબંધન કરશે નહીં.

આ પણ વાંચો:

  1. ઈશુદાન ગઢવીનું એલાન: સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી પહેલા AAP યુવાનોને પાર્ટીમાં જોડશે, ખેડૂતો અને પશુપાલકોના મુદ્દે સરકારને ઘેરશે
  2. ડિપ્લોમા શિષ્યવૃત્તિ રદ: વિચરતી વિમુક્ત જાતિના વિદ્યાર્થીઓ સાથે ગુજરાત AAP દ્વારા "આંદોલનનું એલાન"

For All Latest Updates

TAGGED:

ISUDAN GADHVIAAM AADMI PARTY GUJARATPRESS CONFERENCE OF ISUDAS GADHVI

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.