જુનાગઢમાં 10 ઓક્ટોબરે રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ લેશે મુલાકાત, ગીરમાં સિંહ દર્શને આવનાર બનશે ચોથા રાષ્ટ્રપતિ
રાષ્ટ્રપતિ ગીરની મુલાકાત કરે તે પૂર્વે જ સાસણ સિંહ દર્શનના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત જંગલ સફારી 7 તારીખથી તમામ પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લી મુકવામાં આવનાર છે.
Published : October 3, 2025 at 8:46 PM IST
જુનાગઢ : આગામી 10મી ઓક્ટોબરના દિવસે રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ ગીરની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. જેને લઈને વન વિભાગે તમામ તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. રાષ્ટ્રપતિ ગીરની મુલાકાત કરે તે પૂર્વે જ સાસણ સિંહ દર્શનના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત જંગલ સફારી 7 તારીખથી તમામ પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લી મુકવામાં આવનાર છે. ભારતના ત્રણ પૂર્વ રાષ્ટ્ર પ્રમુખ સાસણ ગીરની મુલાકાતે આવી ચૂક્યા છે.
રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ ગીરની મુલાકાતે
રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ 10 ઓક્ટોબરના રોજ સાસણ ગીરની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. જેને લઈને વન વિભાગ દ્વારા રાષ્ટ્રપતિની સાસણ મુલાકાતને લઈને આખરી ઓપ આપવામાં લાગી ગયા છે. 10મી તારીખે રાષ્ટ્રપતિ સાસણમાં સિંહ દર્શન કરે તે પૂર્વે સાત તારીખ અને મંગળવારથી સાસણગીર તમામ પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લુ મુકવાનો નિર્ણય પણ કરવામાં આવ્યો છે. વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા આ પ્રકારનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. જેથી 16મી ઓક્ટોબરથી વિધિવત રીતે શરૂ થતી સાસણ સિંહ સફારી આ વખતે સાતમી ઓક્ટોબર થી શરૂ થવા જઈ રહી છે. જેને કારણે સમગ્ર વિશ્વના પ્રવાસીઓ એક અઠવાડિયા પહેલા સાસણમાં સિંહોના દર્શન કરી શકશે.
દ્રોપદી મુર્મુ પૂર્વે ત્રણ રાષ્ટ્રપતિએ લીધી ગીરની મુલાકાત
10મી તારીખે દ્રોપદી મુર્મુ ગીરની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે, તે પૂર્વે ભારતના ત્રણ પૂર્વ રાષ્ટ્રપ્રમુખો ગીરની મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે. જેમાં આર. વૈકટીરમન, પ્રતિભા દેવી સિંહ, પાટીલ રામનાથ કોવિદ બાદ દ્રોપદી મુર્મુ ચોથા રાષ્ટ્રપતિ બનવા જઈ રહ્યા છે, કે જેમણે સાસણ ગીરની મુલાકાત લીધી હોય. આર. વેંકટીરમન પ્રતિભાદેવી સિંહ પાટીલ અને રામનાથ કોવિદ તેમના સમગ્ર પરિવાર સાથે સાસણ ગીરની મુલાકાતે આવ્યા હતા.
વર્તમાન રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ પણ તેના પરિવાર સાથે સાસણ ગીરની મુલાકાત લેશે. 10 અને 11 તારીખના રાષ્ટ્રપતિના કાર્યક્રમ દરમિયાન 10મી તારીખે તેઓ સાસણ અને 11મી તારીખે ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં આયોજિત પદવિદાન સમારોહમાં રાષ્ટ્રપતિ સ્વયંમ હાજર રહીને વિદ્યાપીઠના સ્નાતક અનુસ્નાતક અને અન્ય પદવી ધારકોને પદવી પણ એનાયત કરશે.
આ પણ વાંચો...