રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ કર્યા સોમનાથ મહાદેવના દર્શન, મહાદેવ સમક્ષ શીશ ઝૂકાવી કરી પ્રાર્થના
Published : October 10, 2025 at 10:00 PM IST
ગીર સોમનાથ: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગમાંના પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ શ્રી સોમનાથ મહાદેવના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવી દર્શન કર્યા હતા. રાષ્ટ્રપતિએ ભગવાન સોમનાથની સમક્ષ દેશના નાગરિકોના કલ્યાણ અને સુખાકારી માટે ભાવપૂર્વક પ્રાર્થના કરી હતી.
ભક્તિ, ભવ્યતા અને દિવ્યતાના પ્રતીક સમા આ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સમક્ષ રાષ્ટ્રપતિએ ગંગાજળ અર્પણ કર્યું હતું અને દિવ્ય મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે સોમેશ્વર મહાપૂજા કરી ધન્યતા અનુભવી હતી.
સોમનાથ મંદિર પરિસર ખાતે પ્રવાસન મંત્રી મૂળુભાઈ બેરા, સોમનાથ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી તથા રાજ્યના પૂર્વ મુખ્ય સચિવ પી. કે. લહેરી, ટ્રસ્ટી જે. ડી. પરમાર અને ટ્રસ્ટના સેક્રેટરી યોગેન્દ્ર દેસાઈએ રાષ્ટ્રપતિનું સ્વાગત કર્યું હતું. રાષ્ટ્રપતિ સાથે તેમનાં પુત્રી ઈતિશ્રી મુર્મૂ અને અન્ય મહાનુભાવો જોડાયા હતા.
બીજી તરફ, આજે સોમનાથ મંદિર ખાતે તીર્થ પુરોહિત સોમપુરા બ્રાહ્મણ સમાજ અને સોમનાથ ટ્રસ્ટ વચ્ચે ફરી એકવાર વિવાદ ઊભો થયો હતો. રાષ્ટ્રપતિના દર્શન દરમિયાન ટ્રસ્ટ દ્વારા સ્થાનિક બ્રાહ્મણોની અવગણના કરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ બ્રહ્મ સમાજના પ્રમુખ હેમલ ભટ્ટ સહિતના ભૂદેવોએ કર્યો હતો.
આ મુદ્દે ભૂદેવો ટ્રસ્ટની કચેરીએ પહોંચ્યા હતા, પરંતુ ટ્રસ્ટના જનરલ મેનેજરના કચેરી છોડીને નીકળી જતાં ભૂદેવો મેનેજરની કચેરીમાં ધરણા પર બેસી ગયા હતા. સ્થાનિક ભૂદેવોની માંગ છે કે મંદિરમાં પારંપરિક અધિકાર ફક્ત સોમપુરા બ્રાહ્મણ સમાજનો જ છે અને રહેશે.
