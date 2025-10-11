ETV Bharat / state

રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુએ પહેલીવાર ગીરમાં કર્યા સિંહ દર્શન, સિંહ પરિવારની અદભૂત પળો કેમેરામાં કેદ કરી

રાષ્ટ્રપતિ સહિત તેમના પરિવારના સભ્યોએ ગીર જંગલ સફારીમાં પહેલી વખત સિંહને જોવાની તક પ્રાપ્ત થઈ હતી.

રાષ્ટ્રપતિએ ગીરમાં કર્યા સિંહ દર્શન
રાષ્ટ્રપતિએ ગીરમાં કર્યા સિંહ દર્શન
Published : October 11, 2025 at 9:19 AM IST

જુનાગઢ: રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ બે દિવસના તેમના ગીર પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન સાસણ સફારી અંતર્ગત રાષ્ટ્રપતિ ત્રણ અલગ અલગ જગ્યા પર 21 જેટલા સિંહોને પ્રથમ વખત નિહાળ્યા હતા. જંગલ અને ગીરથી પ્રભાવિત થઈને રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુએ સિંહ અને ચિંકારાને કેમેરામાં કેદ પણ કર્યા હતા. સમગ્ર ગીર સફારી દરમિયાન ત્રણ કરતાં વધારે જગ્યા પર જંગલના રાજાએ માર્ગમાં બેસી જઈને રાષ્ટ્રપતિના કાફલાને રોક્યો પણ હતો. રાષ્ટ્રપતિના ગીર સફારીની તમામ તસ્વીરો કેમેરામાં ક્લિક થઈ છે.

રાષ્ટ્રપતિએ ગીરમાં કર્યા સિંહ દર્શન

રાષ્ટ્રપતિની ગીર મુલાકાત
રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ તેમના બે દિવસના ગીર પ્રવાસે છે. ગઈ કાલે સાંજના રાષ્ટ્રપતિ સહિત તેમના પરિવારના સભ્યોએ ગીર જંગલ સફારીમાં પહેલી વખત સિંહને જોવાની તક પ્રાપ્ત થઈ હતી. સાંજના ચાર વાગ્યે રાષ્ટ્રપતિનો કાફલો સાસણ ગીર જંગલ સફારી માટે રવાના થયો હતો. અંદાજિત બે કલાકની આસપાસ જંગલમાં રાષ્ટ્રપતિના પરિવારે અલગ અલગ જગ્યા પર 21 જેટલા સિંહો જોયા હતા. જેમાં સિંહ પોતાની નૈસર્ગિક ગતિવિધિ કરતા પણ જોવા મળ્યા હતા. એક જગ્યા પર આંખો સિંહ પરિવાર પણ જોવા મળ્યો હતો. ગીરની આ મુલાકાતથી રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ અને તેનો પરિવાર એકદમ રોમાંચિત પણ થયો હતો. પ્રથમ વખત જંગલ સફારીમાં સિંહને જોવા આવેલા રાષ્ટ્રપતિ ગીર જંગલ અને વન્ય જીવ સૃષ્ટિથી એટલા પ્રભાવિત થયા હતા કે તેમણે જંગલમાં જોવા મળતા સિંહ અને ચિંકારાને કેમેરામાં કેદ પણ કરતા જોવા મળ્યા હતા.

રાષ્ટ્રપતિએ ગીરમાં કર્યા સિંહ દર્શન

સફારીમાં દેશના રાજાનો જંગલના રાજાએ રોક્યો માર્ગ
સાસણ ગીરની રાષ્ટ્રપતિની મુલાકાત દરમિયાન જંગલના રાજા સિંહ રાષ્ટ્રપતિના કાફલાને ત્રણ અલગ અલગ જગ્યાએ એકદમ રાજાના અંદાજમાં રોક્યો હતો. સફારીના માર્ગ પર સિંહ ચાલ્યા જતા હતા. તેની પાછળ રાષ્ટ્રપતિનો કાફલો પણ ચાલતો હતો. અચાનક સિંહ માર્ગમાં બેસી ગયા અને દેશના રાષ્ટ્રપતિનો કાફલો પણ જંગલમાં રાજાની માફક જોવા મળતા સિંહોને જોવા માટે રોકાઈ ગયો હતો. રાષ્ટ્રપતિના સમગ્ર ગીર સાસણ સફારી પ્રવાસ દરમિયાન કેટલીક જગ્યા પર સિંહ પરિવાર ઝાડ પર ચડતો જોવા મળ્યો હતો તો કેટલીક જગ્યા પર સમગ્ર પરિવાર એકદમ લાગણીની ભાવના સાથે એકબીજા સાથે બેઠેલા અને જંગલમાં તેની પ્રાકૃતિક ગતિવિધિ કરતાં પણ જોવા મળ્યા હતા. જેને જોઈને રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ તેમજ તેમનો પરિવાર એકદમ પ્રભાવિત થયા હતા.

રાષ્ટ્રપતિએ ગીરમાં કર્યા સિંહ દર્શન

રાષ્ટ્રપતિ અને તેનો પરિવાર એકદમ સામાન્ય પ્રવાસીની માફક ખુલ્લી જીપમાં કોઈ પણ પ્રકારની સુરક્ષા વગર એક સામાન્ય પ્રવાસી જે રીતે સાસણ સફારીની મુલાકાત લેતા હોય છે તેવી જ રીતે સાસણ ગીરની સફારી પૂર્ણ કરીને પરત સિંહ સદન પહોંચ્યા હતા.

રાષ્ટ્રપતિએ ગીરમાં કર્યા સિંહ દર્શન
રાષ્ટ્રપતિએ ગીરમાં કર્યા સિંહ દર્શન
રાષ્ટ્રપતિએ ગીરમાં કર્યા સિંહ દર્શન
રાષ્ટ્રપતિએ ગીરમાં કર્યા સિંહ દર્શન

