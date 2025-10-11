ETV Bharat / state

સિદ્દી આદિવાસી બહેનોની સમસ્યા સાંભળી રાષ્ટ્રપતિએ અધિકારીઓને તાત્કાલિક ઉકેલના આદેશ આપ્યા

સાસણ જંગલ સફારી પૂર્ણ કર્યા બાદ રાષ્ટ્રપતિની સિદ્દી આદિવાસી બહેનો સાથે સીધી મુલાકાત થઈ હતી.

સિદ્દી સમાજની બહેન સાથે સંવાદ કરતા રાષ્ટ્રપતિ
સિદ્દી સમાજની બહેન સાથે સંવાદ કરતા રાષ્ટ્રપતિ (X@PresidentOfIndia)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 11, 2025 at 8:10 AM IST

1 Min Read
જુનાગઢ: રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ બે દિવસના સાસણ પ્રવાસે આવી પહોંચ્યા હતા. સાસણ જંગલ સફારી પૂર્ણ કર્યા બાદ રાષ્ટ્રપતિની સિદ્દી આદિવાસી બહેનો સાથે સીધી મુલાકાત થઈ હતી. જેમાં સાસણની આદિવાસી બહેનોએ રેશન કાર્ડ સહિત કેટલાક કામોમાં પડતી મુશ્કેલીની સમસ્યા રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ વ્યક્ત કરતા દ્રૌપદી મુર્મુએ સિદ્દી આદિવાસી સમાજની સમસ્યા દૂર કરવા સીધો આદેશ કર્યો હતો.

સિદ્દી આદિવાસી બહેનોની સમસ્યા રાષ્ટ્રપતિ સુધી પહોંચી
રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ બે દિવસના સાસણ પ્રવાસે આવી પહોંચ્યા હતા. તેમના પ્રવાસના પ્રથમ તબક્કામાં સાસણ જંગલ સફારી બાદ સિંહ સદન ખાતે આદિવાસી સિદ્દી સમાજની બહેનો અને સ્વયંમ રાષ્ટ્રપતી દ્રોપદી મુર્મુ સાથે સીધો સંવાદ થયો હતો. જેમાં રાષ્ટ્રપતિ અને સિદ્દી આદિવાસી બહેનો વચ્ચે તેમની કેટલીક સ્થાનિક સમસ્યાઓને લઈને પણ વાત થઈ હતી. સાસણમાં રહેતી આદિવાસી પરિવારની મહિલાઓને રાશનકાર્ડ સહિત કેટલાક સરકારી કામોમાં પડતી અગવડતાને દૂર કરવામાં આવે તે પ્રકારની વાત રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ બહેનોએ રજૂ કરી હતી. સ્થળ પર રાજ્યના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ હાજર હતા. સિદ્દી આદિવાસી સમાજની બહેનોની રાશનકાર્ડ અને અન્ય નાની-મોટી સરકારી કામગીરીમાં જે વિલંબ અથવા તો અડચણ થઈ રહી છે તેને દૂર કરવા ઉપસ્થિત રાજ્ય સ્તરના અધિકારીઓને આદેશ કર્યો હતો.

રાષ્ટ્રપતિની સાસણ મુલાકાત સમયે સિદ્દી આદિવાસી બહેનોએ રજૂ કરી (ETV Bharat Gujarat)

બહેનોને દિલ્હી આવવા રાષ્ટ્રપતિએ આપ્યું નિમંત્રણ
રાષ્ટ્રપતિ અને સિદ્દી સમાજની બહેનો વચ્ચે 30 મિનિટ જેટલો સીધો સંવાદ થયો હતો. જેમાં રાષ્ટ્રપતિએ સિદ્દી સમાજની સમસ્યાઓને સાંભળ્યા બાદ તેના નિરાકરણને લઈને અધિકારીઓને આદેશ કર્યા બાદ સિદ્દી સમાજની બહેનોને દિલ્હી આવવાનું આમંત્રણ પણ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા પાઠવવામાં આવ્યું હતું. વધુમાં આ સંવાદ દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ સિદ્દી આદિવાસી સમાજની બહેનોને ભેટ આપીને પણ તેમની કર્તવ્ય નિષ્ઠાને બિરદાવી હતી. વધુમાં આદિવાસી સમાજની પ્રત્યેક દીકરી અને યુવાનો શિક્ષિત થાય તે બાબત પર ભાર મૂકવા રાષ્ટ્રપતિએ સિદ્દી આદિવાસી સમાજને ભારપૂર્વક વિનંતી પણ કરી હતી.

રાષ્ટ્રપતિની સાસણ મુલાકાત સમયે સિદ્દી આદિવાસી બહેનોએ રજૂ કરી
રાષ્ટ્રપતિની સાસણ મુલાકાત સમયે સિદ્દી આદિવાસી બહેનોએ રજૂ કરી (ETV Bharat Gujarat)
