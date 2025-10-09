ETV Bharat / state

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ આજથી સૌરાષ્ટ્ર પ્રવાસે: રાજકોટ, સોમનાથ અને સાસણની લેશે મુલાકાત

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ આજથી સૌરાષ્ટ્રના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન તેઓ રાજકોટ, સોમનાથ, દ્વારકા અને સાસણની મુલાકાત લેશે.

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 9, 2025 at 9:28 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ : રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ આજથી સૌરાષ્ટ્રની બે દિવસની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. આજે રાત્રે તેઓ રાજકોટ પહોંચશે, ત્યારબાદ આવતીકાલ 10 ઓક્ટોબરે સવારે સોમનાથ સાસણમાં રાત્રી રોકાણ કરશે. બાદમાં 11 ઓક્ટોબરે દ્વારકાના દર્શન કરીને ગુજરાત વિદ્યાપીઠના પદવીદાન સમારોહમાં હાજરી આપવા માટે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ પહોંચશે.

સોમનાથ મહાદેવના દર્શન

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ આજથી સૌરાષ્ટ્રની બે દિવસની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. આજે રાત્રે તેઓ રાજકોટ વિમાન મથક પર ઉતરાણ કરી રાજકોટમાં જ રાત્રી રોકાણ કરશે. આવતીકાલ 10 ઓક્ટોબરે વહેલી સવારે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ પરિવાર સાથે સોમનાથ પહોંચશે. જ્યાં તેઓ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન, પૂજન અને અભિષેક કરશે.

સાસણમાં એશિયન સિંહ દર્શન

શુક્રવારે બપોરના બે કલાકની આસપાસ રાષ્ટ્રપતિ પરિવાર સાથે સાસણ પહોંચશે. એશિયામાં એકમાત્ર જોવા મળતા સિંહને જોવા રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ ગીર અભયારણ્યની મુલાકાત કરશે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ પરિવાર સાથે સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરીને ગીર જંગલમાં પ્રાકૃતિક સૌંદર્યને માણવા સાસણ પહોંચશે. અહીં તેઓ નેસમાં માલધારીઓ સાથે વાર્તાલાપ કરે તેવી પણ શક્યતા છે. ત્યારબાદ રાષ્ટ્રપતિના રાત્રી રોકાણની તમામ વ્યવસ્થા સાસણ સિંહ સદન ખાતે કરવામાં આવી છે.

દ્વારકા પ્રવાસ પણ સામેલ

11 ઓક્ટોબર, શનિવારે વહેલી સવારે રાષ્ટ્રપતિ જગત મંદિર દ્વારકાની મુલાકાતે પણ છે. અહીં તેઓ પરિવાર સાથે દ્વારકાધીશના દર્શન કરીને બપોરના સમયે જામનગર હવાઈ મથકથી સીધા અમદાવાદ આવી પહોંચશે. અમદાવાદમાં સાંજે પાંચ વાગ્યે ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં આયોજિત પદવીદાન સમારોહમાં હાજર રહેશે. તેઓ વિદ્યાપીઠના સ્નાતક-અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીઓને પદવી એનાયત કરીને પરત દિલ્હી જવા રવાના થશે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

PRESIDENT MURMU SAURASHTRA VISITPRESIDENT MURMU GUJARAT VISITSASAN GIR LION SANCTUARYGUJARAT VIDYAPEETH CONVOCATIONPRESIDENT DRAUPADI MURMU

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.