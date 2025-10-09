રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ આજથી સૌરાષ્ટ્ર પ્રવાસે: રાજકોટ, સોમનાથ અને સાસણની લેશે મુલાકાત
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ આજથી સૌરાષ્ટ્રના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન તેઓ રાજકોટ, સોમનાથ, દ્વારકા અને સાસણની મુલાકાત લેશે.
Published : October 9, 2025 at 9:28 AM IST
જૂનાગઢ : રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ આજથી સૌરાષ્ટ્રની બે દિવસની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. આજે રાત્રે તેઓ રાજકોટ પહોંચશે, ત્યારબાદ આવતીકાલ 10 ઓક્ટોબરે સવારે સોમનાથ સાસણમાં રાત્રી રોકાણ કરશે. બાદમાં 11 ઓક્ટોબરે દ્વારકાના દર્શન કરીને ગુજરાત વિદ્યાપીઠના પદવીદાન સમારોહમાં હાજરી આપવા માટે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ પહોંચશે.
સોમનાથ મહાદેવના દર્શન
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ આજથી સૌરાષ્ટ્રની બે દિવસની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. આજે રાત્રે તેઓ રાજકોટ વિમાન મથક પર ઉતરાણ કરી રાજકોટમાં જ રાત્રી રોકાણ કરશે. આવતીકાલ 10 ઓક્ટોબરે વહેલી સવારે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ પરિવાર સાથે સોમનાથ પહોંચશે. જ્યાં તેઓ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન, પૂજન અને અભિષેક કરશે.
સાસણમાં એશિયન સિંહ દર્શન
શુક્રવારે બપોરના બે કલાકની આસપાસ રાષ્ટ્રપતિ પરિવાર સાથે સાસણ પહોંચશે. એશિયામાં એકમાત્ર જોવા મળતા સિંહને જોવા રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ ગીર અભયારણ્યની મુલાકાત કરશે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ પરિવાર સાથે સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરીને ગીર જંગલમાં પ્રાકૃતિક સૌંદર્યને માણવા સાસણ પહોંચશે. અહીં તેઓ નેસમાં માલધારીઓ સાથે વાર્તાલાપ કરે તેવી પણ શક્યતા છે. ત્યારબાદ રાષ્ટ્રપતિના રાત્રી રોકાણની તમામ વ્યવસ્થા સાસણ સિંહ સદન ખાતે કરવામાં આવી છે.
દ્વારકા પ્રવાસ પણ સામેલ
11 ઓક્ટોબર, શનિવારે વહેલી સવારે રાષ્ટ્રપતિ જગત મંદિર દ્વારકાની મુલાકાતે પણ છે. અહીં તેઓ પરિવાર સાથે દ્વારકાધીશના દર્શન કરીને બપોરના સમયે જામનગર હવાઈ મથકથી સીધા અમદાવાદ આવી પહોંચશે. અમદાવાદમાં સાંજે પાંચ વાગ્યે ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં આયોજિત પદવીદાન સમારોહમાં હાજર રહેશે. તેઓ વિદ્યાપીઠના સ્નાતક-અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીઓને પદવી એનાયત કરીને પરત દિલ્હી જવા રવાના થશે.
