રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુનું સાસણ ખાતે આગમન, સિંહ દર્શન માટે જંગલ સફારી જવા રવાના

રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ તેમની સોમનાથ મુલાકાત પૂર્ણ કરીને 4 વાગ્યે સાસણ સિંહ સદન ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 10, 2025 at 5:10 PM IST

1 Min Read
જુનાગઢ : રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ તેમની સોમનાથ મુલાકાત પૂર્ણ કરીને 4 વાગ્યે સાસણ સિંહ સદન ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા. દસ મિનિટના ટૂંકા રોકાણ બાદ રાષ્ટ્રપતિ તેના કાફલા સાથે જંગલ સફારીમાં સિંહ દર્શન કરવા માટે રવાના થયા હતા. 2 કલાક જંગલ સફારીમાં વિતાવ્યા બાદ રાષ્ટ્રપતિ પરત સિંહ સદન ખાતે આવશે અને અહીં રાત્રિ રોકાણ કરીને ધમાલ નૃત્યની પણ મોજ માણશે.

રાષ્ટ્રપતિનું સિંહ સદન ખાતે આગમન

રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી આજે સાસણ મુલાકાત પૂર્ણ કરીને સિંહ દર્શન માટે સાસણ પહોંચ્યા હતા, ભારે સુરક્ષા બંદોબસ્ત વચ્ચે આજે રાષ્ટ્રપતિનું બપોરના 4 વાગ્યે સાસણ ખાતે આગમન થયું હતું. દસ મિનિટના ટૂંકા રોકાણ બાદ રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ તેમના કાફલા સાથે જંગલ સફારીમાં સિંહ દર્શન કરવા માટે રવાના થયા હતા. 2 કલાક જેટલો સમય જંગલ સફારીમાં પૂર્ણ કર્યા બાદ રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ પરત સિંહ સદન આવશે અને અહીં તેઓ રાત્રિ રોકાણ કરનાર છે. રાત્રિના સમયે રાષ્ટ્રપતિ તેના પરિવારના સભ્યો સાથે ગીરનું પ્રખ્યાત ધમાલ નૃત્ય પણ નિહાળશે સાથે સાથે તેઓ ગિરના માલધારી અને ખાસ કરીને જાંબુરના આદિવાસી લોકો સાથે પણ એક બેઠક કરશે.

રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુનું સાસણ ખાતે આગમન (ETV Bharat Gujarat)

દ્રોપદી મુર્મુ પૂર્વે ત્રણ રાષ્ટ્રપતિએ લીધી ગીરની મુલાકાત

દ્રોપદી મુર્મુ ગીરની મુલાકાતે છે, તે પૂર્વે ભારતના ત્રણ પૂર્વ રાષ્ટ્રપ્રમુખો ગીરની મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે. જેમાં આર. વૈકટીરમન, પ્રતિભા દેવી સિંહ, પાટીલ રામનાથ કોવિદ બાદ દ્રોપદી મુર્મુ ચોથા રાષ્ટ્રપતિ બનવા જઈ રહ્યા છે, કે જેમણે સાસણ ગીરની મુલાકાત લીધી હોય. આર. વેંકટીરમન પ્રતિભાદેવી સિંહ પાટીલ અને રામનાથ કોવિદ તેમના સમગ્ર પરિવાર સાથે સાસણ ગીરની મુલાકાતે આવ્યા હતા.

વર્તમાન રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ પણ તેના પરિવાર સાથે સાસણ ગીરની મુલાકાત લેશે. દ્રોપદી મુર્મુ 11મી તારીખે ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં આયોજિત પદવિદાન સમારોહમાં રાષ્ટ્રપતિ સ્વયંમ હાજર રહીને વિદ્યાપીઠના સ્નાતક અનુસ્નાતક અને અન્ય પદવી ધારકોને પદવી પણ એનાયત કરશે.

