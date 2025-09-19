ETV Bharat / state

સમુદ્ર સે સમૃદ્ધિ કાર્યક્રમ: ભાવનગરમાં PM મોદીના રોડ શો અને કાર્યક્રમ સ્થળ પર તડામાર તૈયારીઓ

દેશના વડાપ્રધાન આવતીકાલે ભાવનગર આવી રહ્યા છે. ત્યારે શહેરના મહિલા કોલેજ સર્કલથી લઈને ઘોઘા સર્કલ, રૂપાણી સર્કલ સુધી બંને તરફ બેરીકેટ લગાવી દેવામાં આવ્યા છે.

ભાવનગરમાં PMના આગમનની તડામાર તૈયારી
ભાવનગરમાં PMના આગમનની તડામાર તૈયારી (ETV Bharat Gujarat)
ભાવનગર: શહેરમાં 20 તારીખના રોજ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર ભાઈ મોદી આવી રહ્યા છે. ત્યારે તેમના આગમન સમયથી રોડ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેની સંપૂર્ણ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. આ સાથે સમુદ્ર સે સમૃદ્ધિ સુધીના કાર્યક્રમને પગલે જવાહર મેદાનમાં પણ તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. સમગ્ર નેતાઓ અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય મંત્રીઓ દ્વારા વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમને લઈને સંચાલનો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

ભાવનગરમાં PMના આગમનની તડામાર તૈયારી (ETV Bharat Gujarat)

સૌ પ્રથમ યોજાશે વડાપ્રધાનનો રોડ શો
દેશના વડાપ્રધાન આવતીકાલે ભાવનગર આવી રહ્યા છે. ત્યારે શહેરના મહિલા કોલેજ સર્કલથી લઈને ઘોઘા સર્કલ અને રૂપાણી સર્કલ સુધી બંને તરફ બેરીકેટ લગાવી દેવામાં આવ્યા છે. વડાપ્રધાનના રોડ શો પગલે અનેક પ્રકારના બેનર્સ પણ જોવા મળે છે. હાલમાં મહિલા કોલેજથી લઈને રૂપાણી સર્કલ સુધીના રોડને લઈને તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. બંને તરફ બેરીકેટ લગાડીને પોલીસ કર્મીઓ પણ તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યા છે. વડાપ્રધાનના આગમનથી પ્રથમ રોડ શો અને ત્યારબાદ જવાહર મેદાન ખાતે સમાપન થશે.

ભાવનગરમાં PMના આગમનની તડામાર તૈયારી
ભાવનગરમાં PMના આગમનની તડામાર તૈયારી (ETV Bharat Gujarat)

જવાહર મેદાનમાં કાર્યક્રમ
જવાહર મેદાન ખાતે સમુદ્ર સે સમૃદ્ધિ સુધીના કાર્યક્રમ અંતર્ગત ટ્રાન્સફોર્મિંગ મેરીટાઈમ સેક્ટર દ્વારા વેરીયસ ઈનિસિએટિવ એન્ડ પ્રોજેક્ટ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા અને ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત દ્વારા લોન્ચ થનાર છે. જેનું વડાપ્રધાનના હસ્તે લોન્ચિંગ કરવામાં આવશે. જવાહર મેદાનમાં પણ હાલ તડામારમાં તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. મોટા ત્રણ જેટલા ડોમ બનાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં મુખ્ય સ્ટેજ મધ્યમાં રાખવામાં આવ્યું છે. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમને લઈને આઈજી, ડીએસપી અને આશરે 4000 જેટલી પોલીસ જવાનોને સુરક્ષાને પગલે ગોઠવવામાં આવ્યા છે. જેમાં હોમગાર્ડનો પણ સમાવેશ થાય છે.

ભાવનગરમાં PMના આગમનની તડામાર તૈયારી
ભાવનગરમાં PMના આગમનની તડામાર તૈયારી (ETV Bharat Gujarat)

મહાનગરપાલિકાના કામોનો પણ સમાવેશ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જવાહર મેદાન ખાતે ઉપસ્થિત રહીને દરિયાઈ માર્ગના પરિવહનને પગલે વિવિધ પ્રોજેક્ટને લોન્ચ કરવાના છે. ત્યારે મહાનગરપાલિકાના પણ 100 કરોડના સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ અને દસ નાળાથી કુંભારવાડા રોડના કામને પણ લોન્ચિંગ કરશે. જો કે સૂત્રોમાંથી જાણવા મળ્યા મુજબ વડાપ્રધાન ત્યારબાદ ભાવનગરથી કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરીને લોથલ જવાના હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે.

ભાવનગરમાં PMના આગમનની તડામાર તૈયારી
ભાવનગરમાં PMના આગમનની તડામાર તૈયારી (ETV Bharat Gujarat)

