સુરત જિલ્લામાં ગણપતિ વિસર્જન માટે વ્યાપક તૈયારી, 3000થી વધુ પ્રતિમાઓનું થશે વિસર્જન

સુરત જિલ્લામાં દસ દિવસની ભક્તિ અને ઉત્સાહપૂર્ણ ઉજવણી બાદ આજે ગણેશ વિસર્જનની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ રહી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2025 at 3:35 PM IST

સુરત: જિલ્લામાં દસ દિવસની ભક્તિ અને ઉત્સાહપૂર્ણ ઉજવણી બાદ આજે ગણેશ વિસર્જનની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ રહી છે. વહીવટી તંત્રના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે 1369 ગણેશ મંડળોની નોંધણી થઈ છે, પરંતુ અંદાજે 3000થી વધુ ગણપતિ પ્રતિમાઓનું વિસર્જન થવાનો અંદાજ છે. આ માટે જિલ્લાભરમાં સુરક્ષા અને વ્યવસ્થાની વ્યાપક તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે.

વહીવટી તંત્રની વિશેષ વ્યવસ્થા

વિસર્જન શાંતિપૂર્ણ રીતે થાય તે માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા કડક બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા 1506 પોલીસકર્મીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. જિલ્લામાં નદીઓ, તળાવો અને નહેરો સહિત કુલ 117 વિસર્જન સ્થળો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં ભક્તો ગણપતિ બાપ્પાને વિદાય આપશે.ટ્રાફિક વ્યવસ્થા જાળવવા અને ભક્તોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા વિશેષ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. વિસર્જન સ્થળો પર કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે પોલીસ અને ફાયર વિભાગના જવાનો ખડેપગે તૈનાત છે. ખાસ કરીને, બારડોલીની મીંઢોળા નદીના કિનારે ઇલેક્ટ્રિક બોટ પણ મૂકવામાં આવી છે, જેથી કટોકટીના સમયે તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી કરી શકાય.

ઉત્સાહભરી વિસર્જન યાત્રા

ગણેશ મંડળો દ્વારા લાખો રૂપિયાના ખર્ચે ડીજે, ભવ્ય શોભાયાત્રાઓ અને ઉત્સવોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સ્થાનિક લોકો ઢોલ-નગારા, ભજનો અને ગરબા સાથે વિસર્જન યાત્રાને રંગીન બનાવી રહ્યા છે. જિલ્લાના મુખ્ય વિસર્જન સ્થળોમાં કામરેજ, કીમ, કોસંબા, ઓલપાડ, માંગરોળ, ઝંખવાવ, ઉમરપાડા, માંડવી, મહુવા, બારડોલી અને પલસાણાનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ સ્થળો પર તંત્ર દ્વારા વ્યવસ્થિત આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

