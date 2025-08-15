ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરમાં શ્રીકૃષ્ણ જન્મોત્સવની ધામધૂમથી ઉજવણીની તૈયારી

ખેડા: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોરના શ્રી રણછોડરાયજી મંદિર ખાતે શ્રીકૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણી ભક્તિભાવપૂર્ણ માહોલમાં ધામધૂમથી કરવામાં આવશે. મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો શ્રીકૃષ્ણના જન્મોત્સવને રંગેચંગે વધાવવા ઉમટશે. આ પર્વને લઈને મંદિરે તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે, અને ભાવિકો સહિત સૌ કોઈ શ્રીકૃષ્ણના જન્મોત્સવની ઉજવણી માટે આતુર છે. જન્માષ્ટમીના દિવસે મધરાતે શ્રી રણછોડરાયજી મંદિરમાં શ્રીકૃષ્ણ જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી થશે.
મંદિર દ્વારા વ્યાપક તૈયારીઓ
જન્માષ્ટમી પર્વની ઉજવણી માટે મંદિરે તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. ડાકોર ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર મંદિર પરિસરને આકર્ષક રોશની અને શણગારથી સજાવવામાં આવ્યું છે. ભાવિકો સરળતાથી દર્શન કરી શકે તે માટે સુચારૂ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. દર્શનની સુવિધા માટે એલઈડી સ્ક્રીનની વ્યવસ્થા પણ ઉભી કરવામાં આવી છે. મંદિરમાં દર્શનના સમયમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે, અને સલામતી તેમજ વ્યવસ્થા જાળવવા માટે વહીવટી અને પોલીસ તંત્ર દ્વારા વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
શ્રી રણછોડરાયજીનો રત્નજડિત શણગાર
સવારે શ્રી ઠાકોરજીને પંચામૃત અને કેસર સ્નાન કરાવવામાં આવશે, ત્યારબાદ રત્નજડિત મોટો મુગટ સહિત વિશેષ આભૂષણો ધરાવવામાં આવશે. શ્રી ઠાકોરજીને શણગાર ભોગ, બાલભોગ અને છપ્પન ભોગ ધરાવવામાં આવશે. રાત્રે શ્રીકૃષ્ણનો જન્મોત્સવ ઉજવાશે, અને શ્રી ગોપાલલાલજીને સોનાના પારણામાં ઝુલાવવામાં આવશે. મધરાતે શ્રીકૃષ્ણ જન્મોત્સવની ધામધૂમથી ઉજવણી થશે, જે વહેલી સવાર સુધી ચાલશે. આ ઉજવણીમાં ભાગ લેવા ભાવિકો ઉત્સાહિત છે.
ટેમ્પલ કમિટીના ટ્રસ્ટીનું નિવેદનડાકોર ટેમ્પલ કમિટીના ટ્રસ્ટી ભરતભાઈ સેવકે જણાવ્યું કે, “જન્માષ્ટમી ડાકોરમાં ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. રાત્રે બાર વાગે શ્રી ઠાકોરજીનો જન્મ થાય છે. જન્મ પછી અભ્યંગ સ્નાન, પંચામૃત સ્નાન અને સેવા પછી શ્રી ઠાકોરજી રત્નજડિત મોટો મુગટ અને શાલીગ્રામની હાલરડા માળા ધારણ કરશે. ટેમ્પલ કમિટીએ તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. મંદિરનું ડેકોરેશન અને સેવાઓનું આયોજન પ્રણાલિકા મુજબ થઈ ગયું છે.”
શ્રી ઠાકોરજીના દર્શનનો સમય
તા. 16/08/2025, શનિવારે શ્રીકૃષ્ણ જન્મોત્સવના દિવસે શ્રી ઠાકોરજીના દર્શનનો સમય નીચે મુજબ રહેશે:
- સવારે 6:30: નિજ મંદિર ખુલશે.
- 6:45: મંગળા આરતી અને નિત્યક્રમ મુજબ શ્રી ઠાકોરજીની સેવાપૂજા, દર્શન ખુલ્લા રહેશે.
- બપોરે 1:00: શ્રી ઠાકોરજી પોઢી જશે, દર્શન અને મંદિર પ્રવેશ બંધ રહેશે.
- સાંજે 4:45: નિજ મંદિર ખુલશે.
- 5:00: ઉત્થાપન આરતી અને નિત્યક્રમ મુજબ સેવાપૂજા, દર્શન ખુલ્લા રહેશે.
- રાત્રે 12:00: શ્રીકૃષ્ણ જન્મોત્સવ, પંચામૃત સ્નાન, શ્રી ઠાકોરજીને રત્નજડિત મોટો મુગટ ધરાવવામાં આવશે. શ્રી ગોપાલલાલજી સોનાના પારણામાં ઝૂલશે. ત્યારબાદ મહાભોગ આરતી થશે અને શ્રી ઠાકોરજી પોઢી જશે, મંદિર પ્રવેશ બંધ રહેશે.
આ પણ વાંચો: