જુનાગઢ: ખગોળ જ્યોતિષ શાસ્ત્રી જયપ્રકાશ માઢકે ઓગસ્ટ મહિનાના ત્રીજા પખવાડિયામાં ગુજરાત સહિત ભારતના કેટલાક રાજ્યોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, બંગાળની ખાડી અને આસામમાં આગામી દિવસોમાં લો પ્રેશર સિસ્ટમ સર્જાશે, જે ડીપ ડિપ્રેશનમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે. આના કારણે ગુજરાત સહિત દેશના અનેક રાજ્યોમાં સારો વરસાદ અને કેટલીક જગ્યાએ અતિ ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
13 ઓગસ્ટ પછી વાતાવરણમાં પરિવર્તન
હાલ ગુજરાતમાં ચોમાસાની અનિયમિત સ્થિતિ લોકોમાં ચિંતાનું કારણ બની છે. વહેલી સવારે તડકો, બપોરે ઉકડાટ અને ત્યારબાદ છૂટોછવાયો કે ઝાપટા સ્વરૂપે વરસાદ પડી રહ્યો છે. જયપ્રકાશ માઢકના જણાવ્યા મુજબ, 13 ઓગસ્ટ પછી વાતાવરણમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર જોવા મળશે. આ દરમિયાન બંગાળની ખાડીથી ઓરિસ્સા સુધી એક વરસાદી સિસ્ટમ આકાર લેશે, જે લો પ્રેશરમાં પરિવર્તિત થશે. આ સિસ્ટમ દક્ષિણ, મધ્ય અને પશ્ચિમ ભારતના રાજ્યોમાં ભારે વરસાદનું કારણ બની શકે છે.
ચક્રવાતની શક્યતા અને દરિયાઈ તાપમાનનું મહત્વ
13 ઓગસ્ટથી શરૂ થતી આ સિસ્ટમ 14 ઓગસ્ટે વેલ-માર્ક્ડ લો પ્રેશરમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે, જે ડીપ ડિપ્રેશનનું સ્વરૂપ લઈ શકે છે. જો દરિયાઈ સપાટીનું તાપમાન 30 ડિગ્રી આસપાસ રહે અને હવાનું દબાણ નબળું પડે, તો આ સિસ્ટમ ચક્રવાતી તોફાનમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન જેવા રાજ્યોમાં અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત, પૂર્વી રાજ્યોમાં પૂરનો ખતરો પણ ઉભો થઈ શકે છે.
