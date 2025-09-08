વાંચન અને શિક્ષણની શક્તિ: વાપીના પ્રોફેસર ભૂષણ સરોદેની KBCમાં 25 લાખની જીત
Published : September 8, 2025 at 5:31 PM IST
વલસાડ: ગરીબીમાંથી બહાર આવવા માટે શિક્ષણ અત્યંત જરૂરી છે અને વાંચન ક્યારેય વ્યર્થ જતું નથી. આ સંદેશ સાથે, વાપીની આર.કે. દેસાઈ કોલેજના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ભૂષણ સરોદેએ પોતાના આત્મવિશ્વાસ અને જ્ઞાનના બળે રાષ્ટ્રીય ગેમ શો 'કૌન બનેગા કરોડપતિ'માં 25 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ જીત્યું છે. તેમનું માનવું છે કે કોઈપણ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવા માટે શિક્ષણ એ એકમાત્ર વિકલ્પ છે. શિક્ષણને પોતાનું હથિયાર બનાવવાથી વ્યક્તિ પોતાની પરિસ્થિતિ બદલી શકે છે, જે ક્યારેય નિષ્ફળ જતું નથી.
પ્રોફેસર ભૂષણ શાંત, પ્રેમાળ અને આકર્ષક વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે. તેઓ ક્યારેય કોઈને નિરાશ કરતા નથી અને હોટ સીટ પર બેઠેલા સ્પર્ધકોને હંમેશા પ્રોત્સાહન આપે છે. 'કૌન બનેગા કરોડપતિ'ના અનુભવે તેમને તેમના માતા-પિતા સાથે પ્રથમ વખત ફાઇવ-સ્ટાર હોટેલમાં લંચ કરવાનો અવસર આપ્યો, જે તેમના જીવનની યાદગાર ક્ષણોમાંની એક બની રહી.
વાંચન અને શિક્ષણ: પરિવર્તનનું હથિયાર
પ્રોફેસર ભૂષણે જણાવ્યું કે, વાંચન ક્યારેય નકામું જતું નથી અને શિક્ષણ વ્યક્તિને કારકિર્દીમાં પ્રગતિની સફર કરાવે છે. શિક્ષણ અને વાંચન એવું હથિયાર છે, જેના ઉપયોગથી વ્યક્તિ પોતાની આર્થિક પરિસ્થિતિ અને વ્યક્તિત્વનો વિકાસ કરી, ઉચ્ચ સ્થાને પહોંચી શકે છે. યુવાનોને તેમણે સંદેશ આપ્યો કે, જ્યાંથી પણ જ્ઞાન મળે, તેને ગ્રહણ કરવું જોઈએ, કારણ કે તે જીવનમાં હંમેશા ઉપયોગી થઈ શકે છે.
આર.કે. દેસાઈ કોલેજનું ગૌરવ: ભૂષણ સરોદે
'કૌન બનેગા કરોડપતિ'માં 25 લાખ રૂપિયા જીત્યા બાદ આર.કે. દેસાઈ કોલેજમાં ઉત્સવનો માહોલ છે. કોલેજના ડાયરેક્ટર મિલન દેસાઈએ જણાવ્યું કે, "અમને ગર્વ છે કે અમારી કોલેજમાં પ્રોફેસર ભૂષણ જેવા રત્ન છે. તેમની સિદ્ધિથી વિદ્યાર્થીઓ પ્રેરણા લઈ શકે છે. આવા પ્રોફેસરના કારણે અમારી કોલેજ માત્ર વાપી સુધી સીમિત નથી રહી, પરંતુ 'કૌન બનેગા કરોડપતિ' દ્વારા સમગ્ર ભારતમાં જાણીતી બની છે." તેમણે પ્રોફેસર ભૂષણને શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી.
આમ, શિક્ષણ અને વાંચન વ્યક્તિના જીવનમાં સફળતા મેળવવા માટે કેટલું મહત્ત્વનું છે, તે પ્રોફેસર ભૂષણ સરોદેએ સાબિત કર્યું છે.
